सोमवार, 11 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. thalapathy vijay oath ceremony trisha krishnan emotional post love is always louder
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 11 मई 2026 (16:31 IST)

थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद तृषा कृष्णन का पहला पोस्ट, कैप्शन ने बढ़ाई रिलेशनशिप की अटकलें

Thalapathy Vijay CM Tamil Nadu
दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जोसेफ विजय, जिन्हें प्रशंसक प्यार से 'थलपति' कहते हैं, अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 
 
थलपति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में तृषा कृष्णन भी मौजूद रहीं। लंबे समय से थलपति विजय संग अफेयर की खबरों के बीच तृषा की इस समारोह में उपस्थिति ने सभी का ध्यान खींच लिया। विजय के शपथ लेते वक्त तृषा काफी इमोशनल भी नजर आईं। 
समारोह के बाद तृषा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों के कैप्शन ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। तृषा ने विजय के शपथ ग्रहण समारोह में पहनी हुई साड़ी में अपनी तस्वीरें शेयर की है। वह सी-ग्रीन रंग की सिल्क साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। 
 
साड़ी के साथ तृषा ने गोल्डन मोटिफ्स वाला ब्लाउज कैरी किया है। तृषा ने बालों का बन बनाकर उसमें चमेली के फूलों का गजरा लगाया हुआहै। हीरे के नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए। तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "The love is always louder" (प्यार की गूंज हमेशा सबसे तेज होती है)। 
 
तृषा के इस पोस्ट को फैंस ने विजय की बड़ी जीत और उनके निजी संबंधों से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने कमेंट किया, 'प्यार हमेशा बुलंद होता है।' एक अन्य ने लिखा, 'प्लीज अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दीजिए।' 
समारोह का सबसे मार्मिक क्षण तब आया जब तृषा ने विजय के परिवार से मुलाकात की। शपथ ग्रहण से पहले तृषा ने विजय की मां, शोभा चंद्रशेखर को बेहद गर्मजोशी से गले लगाया। इस दौरान शोभा के चेहरे पर भी तृषा को देखकर एक विशेष चमक थी। जब विजय मंच पर शपथ ले रहे थे, तब दर्शक दीर्घा में बैठी तृषा की आंखों में खुशी के आंसू साफ देखे जा सकते थे।
 
विजय और तृषा का नाम साल 2004 में फिल्म 'गिल्ली' के समय से ही जोड़ा जाता रहा है। हालांकि, बीच में कई सालों तक दोनों ने साथ काम नहीं किया, लेकिन 2023 में फिल्म 'लियो' के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने फिर से पुरानी चर्चाओं को हवा दे दी।
 
राजनीतिक जीत के इस जश्न के बीच विजय का निजी जीवन भी चर्चा में है। फरवरी 2026 में खबरें आई थीं कि विजय की पत्नी संगीता ने तलाक के लिए अर्जी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिका में विजय की एक अभिनेत्री के साथ "नजदीकियों" को कारण बताया गया था। हालांकि किसी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'चांद मेरा दिल' का ट्रेलर रिलीज, अनन्या पांडे-लक्ष्य की इमोशनल लव स्टोरी ने जीता दिल

'चांद मेरा दिल' का ट्रेलर रिलीज, अनन्या पांडे-लक्ष्य की इमोशनल लव स्टोरी ने जीता दिल

'चांद मेरा दिल' का ट्रेलर रिलीज, अनन्या पांडे-लक्ष्य की इमोशनल लव स्टोरी ने जीता दिलकरण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस एक बार फिर दर्शकों को रोमांस, इमोशन्स और दिल टूटने की एक ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है, जिसे हम सालों तक याद रखेंगे। लंबे इंतजार के बाद, अनन्या पांडे और लक्ष्य स्टारर फिल्म 'चांद मेरा दिल' का ट्रेलर रिलीज हो गया है।

थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद तृषा कृष्णन का पहला पोस्ट, कैप्शन ने बढ़ाई रिलेशनशिप की अटकलें

थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद तृषा कृष्णन का पहला पोस्ट, कैप्शन ने बढ़ाई रिलेशनशिप की अटकलेंदक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जोसेफ विजय, जिन्हें प्रशंसक प्यार से 'थलपति' कहते हैं, अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

बेटी के जन्म के बाद ऐसी हो गई थी कियारा आडवाणी की हालत, बोलीं- हर छोटी बात पर रोती थी

बेटी के जन्म के बाद ऐसी हो गई थी कियारा आडवाणी की हालत, बोलीं- हर छोटी बात पर रोती थीबॉलीवुड के पावर कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। जुलाई 2025 में अपनी बेटी सारायाह मल्होत्रा का स्वागत करने के बाद, कियारा अब धीरे-धीरे काम पर लौट रही हैं।

विराट कोहली के इंस्टाग्राम 'लाइक' से मचा तूफान, जर्मन मॉडल का दावा- मीडिया ने स्कैंडल बनाने का डाला दबाव

विराट कोहली के इंस्टाग्राम 'लाइक' से मचा तूफान, जर्मन मॉडल का दावा- मीडिया ने स्कैंडल बनाने का डाला दबावसोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए और उसका क्या नतीजा निकले, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर किए गए एक कथित 'लाइक' से बवाल मच गया था। विराट ने एक जर्मन मॉडल लिजलाज की फोटो लाइक कर दी थी।

‘द नर्मदा स्टोरी’ का अनोखा प्रमोशन, वायरल स्क्रीनशॉट से मचा दिया हड़कंप, इस दिन रिलीज हो रही फिल्म

‘द नर्मदा स्टोरी’ का अनोखा प्रमोशन, वायरल स्क्रीनशॉट से मचा दिया हड़कंप, इस दिन रिलीज हो रही फिल्ममध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से आई एक रहस्यमयी खबर ने सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर भारी हलचल पैदा कर दी। वायरल हो रहे एक कथित न्यूज़ चैनल स्क्रीनशॉट में दावा किया गया कि पुलिस इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम भदौरिया रात लगभग एक बजे एक महत्वपूर्ण केस के सिलसिले में पुलिस लाइन स्थित अपने निवास से निकले थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com