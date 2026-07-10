  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. thalapathy vijay last film jana nayagan release date confirmed cbfc a certificate
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (12:16 IST)

थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को मिला A सर्टिफिकेट, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Jana Nayagan Release Date
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (12:16 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (12:18 IST)
google-news
साउथ सिनेमा के 'थलपति' और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके विजय के फैंस का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। महीनों की अनिश्चितता, सेंसर बोर्ड के साथ लंबी कानूनी लड़ाई और इंटरनेट पर फिल्म लीक होने के बड़े विवाद के बाद, थलपति विजय की 69वीं और आखिरी फिल्म 'जन नायकन' सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
 
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को 'A' (Adults Only) सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। इसी के साथ तमिल सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा सेंसर विवाद अब शांत हो गया है। केवीएन प्रोडक्शंस (KVN Productions) के बिजनेस हेड और फिल्म के निर्माता सुप्रित मोहन ने पुष्टि की है कि 'जन नायकन' 24 जुलाई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 
मेकर्स ने अंतरराष्ट्रीय वितरकों को स्क्रीन बुक करने के निर्देश दे दिए हैं। कनाडा के 'यॉर्क सिनेमाज' ने तो सोशल मीडिया पर इसका प्रमोशन भी शुरू कर दिया है। यह फिल्म सिर्फ एक सिनेमाई प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि विवादों का चक्रव्यूह बन गई थी। 
 
फिल्म को 9 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर रिलीज होना था। मेकर्स ने दिसंबर 2025 में ही इसे सेंसर के लिए भेजा था। जांच समिति ने फिल्म के कुछ राजनीतिक दृश्यों और संवेदनशील डायलॉग्स पर आपत्ति जताई। मेकर्स ने बदलाव किए, लेकिन मामला सुलझने के बजाय रिवाइजिंग कमेटी के पास चला गया।
 
इसके बाद प्रोड्यूसर्स ने मद्रास हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कानूनी दांव-पेंच के कारण फिल्म की रिलीज अनिश्चितकाल के लिए टल गई। विजय के 30 साल से ज्यादा लंबे करियर में यह सिर्फ दूसरी फिल्म है जिसे 'A' सर्टिफिकेट मिला है। इससे पहले साल 2002 में उनकी फिल्म 'भगवती' को एडल्ट रेटिंग मिली थी।
निर्देशक एच. विनोथ ने फिल्म को पूरी तरह थलपति विजय के सिग्नेचर स्टाइल में बनाया है, जिसका कुल रनटाइम 3 घंटे 3 मिनट है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने जा रही है। Jana Nayagan थलपति विजय के अभिनय करियर की आखिरी फिल्म है। दिलचस्प बात यह है कि सेंसर विवाद के कारण हुई 7 महीने की देरी की वजह से, यह फिल्म अब तब रिलीज हो रही है जब विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर की बतौर लीड एक्टर कोई फिल्म थियेटर्स में आ रही है।
 
यह फिल्म 2023 की तेलुगु हिट 'भगवंत केसरी' का ऑफिशियल पार्शियल रीमेक है, जिसमें विजय एक पूर्व पुलिस अधिकारी और विजिलेंटे की भूमिका में हैं। फिल्म में विलेन के रूप में बॉबी देओल नजर आएंगे। उनके अलावा पूजा हेगड़े, ममीथा बैजू, प्रकाश राज, प्रियंमणी और गौतम वासुदेव मेनन जैसे दिग्गज कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं, जबकि म्यूजिक रॉकस्टार अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
बाथटब में सनी लियोनी का सिज़लिंग अवतार, तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग

बाथटब में सनी लियोनी का सिज़लिंग अवतार, तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग

बाथटब में सनी लियोनी का सिज़लिंग अवतार, तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आगबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी जब भी स्क्रीन या सोशल मीडिया पर आती हैं, फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में सनी लियोनी बाथटप में बैठकर हुस्न का जलवा बिखेरती नजर आ रही हैं।

थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को मिला A सर्टिफिकेट, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को मिला A सर्टिफिकेट, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तकसाउथ सिनेमा के 'थलपति' और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके विजय के फैंस का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। महीनों की अनिश्चितता, सेंसर बोर्ड के साथ लंबी कानूनी लड़ाई और इंटरनेट पर फिल्म लीक होने के बड़े विवाद के बाद, थलपति विजय की 69वीं और आखिरी फिल्म 'जन नायकन' सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की नई रिलीज डेट का ऐलान, अब इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की नई रिलीज डेट का ऐलान, अब इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तकबॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री तमन्ना भाटिया अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की नई रिलीज़ डेट का ऐलान कर दिया गया है। यह फिल्म अब 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। मेकर्स ने नई रिलीज़ डेट के साथ फिल्म का नया पोस्टर भी जारी किया है, जिसने सोशल मीडिया पर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

'बाहुबली: द बिगिनिंग' के 11 साल: प्रभास की आवाज़ में गूंजते ये डायलॉग आज भी हैं सुपरहिट

'बाहुबली: द बिगिनिंग' के 11 साल: प्रभास की आवाज़ में गूंजते ये डायलॉग आज भी हैं सुपरहिटप्रभास स्टारर 'बाहुबली- द बिगिनिंग' भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहद सफल और यादगार फिल्मों में से एक है। इस सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म को रिलीज हुए अब 11 साल हो गए है। ये फिल्म आज ही के दिन यानी 10 जुलाई 2015 को रिलीज़ हुई थी और भारतीय सिनेमा में एक इतिहास रच दिया था। इस फिल्म का निर्देशन एसएस राजामौली ने किया हैं।

उत्तराखंड के ऐतिहासिक टनल रेक्स्यू पर फिल्म 'सिल्कयारा 41' लेकर आ रहे आमिर खान, कबीर खान करेंगे निर्देशन

उत्तराखंड के ऐतिहासिक टनल रेक्स्यू पर फिल्म 'सिल्कयारा 41' लेकर आ रहे आमिर खान, कबीर खान करेंगे निर्देशनआमिर खान प्रोडक्शंस (भारत), माइंड ब्लोइंग फिल्म्स (ऑस्ट्रेलिया) और कबीर खान फिल्म्स ने 'सिल्कयारा 41' की घोषणा की है। यह फिल्म उत्तराखंड के सिल्कयारा टनल रेस्क्यू मिशन और इस अभियान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर टनलिंग एक्सपर्ट और ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय हीरो अर्नोल्ड डिक्स की अहम भूमिका से प्रेरित है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।