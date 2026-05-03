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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 3 मई 2026 (12:19 IST)

'टॉक्सिक' की रिलीज से पहले Cannes में छाएंगी तारा सुतारिया, ग्लोबल पहचान की ओर कदम

Tara Sutaria Cannes 2026
अपनी आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर बढ़ती एक्साइटमेंट के बीच तारा सुतारिया अपने करियर के एक नए और बड़े दौर में कदम रखने के लिए तैयार नजर आ रही हैं, जो सिर्फ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस 2026 में प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने जा रही हैं, जो उनके ग्लोबल सफर का बड़ा पड़ाव माना जा रहा है।
 
रिपोर्ट्स के अनुसार, टॉक्सिक से पहले तारा सुतारिया कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में डेब्यू करेंगी और ग्लोबल मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। टॉक्सिक पहले ही चर्चा में है, और यह डेब्यू उनके करियर के एक बड़े इंटरनेशनल दौर की शुरुआत माना जा रहा है।
 
कान डेब्यू को लंबे समय से उन कलाकारों के लिए एक बड़े पड़ाव के तौर पर देखा जाता है, जो इंटरनेशनल पहचान बनाना चाहते हैं, और तारा सुतारिया के लिए यह मौका ऐसे समय पर आया है जब उनके काम के चुनाव लगातार लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। अपनी खूबसूरती और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए पहचानी जाने वाली तारा ने एक नए चेहरे से आगे बढ़कर खुद को ऐसे कलाकार के रूप में साबित किया है, जो अलग और बड़े प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं।
 
उनका फिल्म टॉक्सिक से जुड़ना, जिसने पहले ही दर्शकों और इंडस्ट्री के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है, उनके कान पहुंचने को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा देता है। यह ग्लोबल मंच उन्हें सिर्फ पहचान ही नहीं देगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय फिल्ममेकर्स, ब्रांड्स और नई कहानियों से जुड़ने का मौका भी देगा।
 
अगर चल रही खबरें सही साबित होती हैं, तो तारा का कान डेब्यू सिर्फ रेड कार्पेट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह उनके ग्लोबल सिनेमा सफर की शुरुआत बन सकता है। हर साल कान्स में भारत की मौजूदगी बढ़ रही है, और ऐसे में तारा सुतारिया का वहां पहुंचना सिर्फ उनकी निजी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक बड़ा सांस्कृतिक पल भी होगा। अब सबकी नजरें 2026 पर होंगी, जब तारा अपनी खास शालीनता और बड़े इरादों के साथ दुनिया के सबसे मशहूर सिनेमाई मंचों में से एक पर कदम रखेंगी।
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