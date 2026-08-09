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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 9 August 2026 (12:22 IST)

तारा सुतारिया का बोल्ड और विंटेज अवतार, लेपर्ड प्रिंट ड्रेस में दिए किलर पोज, इंटरनेट पर मचा बवाल

Tara Sutaria
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 9 Aug 2026 (12:25 IST)
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बॉलीवुड की स्टनिंग और ग्रेसफुल एक्ट्रेस तारा सुतारिया जब भी कैमरे के सामने आती हैं, अपने फैशन सेंस और कातिलाना अंदाज से लाइमलाइट चुरा लेती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने नए फोटोशूट की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं। 
 
इस बार तारा ने 1990 के दशक के 'ओल्ड हॉलीवुड ग्लैमर' और विंटेज स्टाइल को बेहद बोल्ड और मॉडर्न अंदाज में री-क्रिएट किया है। तस्वीरों में तारा TNA ब्रांड की लेपर्ड-प्रिंट वेलवेट बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आ रही हैं।

 
इस ऑफ-शोल्डर स्वीटहार्ट नेकलाइन वाली ड्रेस की फिटिंग तारा के कर्व्स और परफेक्ट फिगर को बेहतरीन तरीके से हाइलाइट कर रही है। वेलवेट फैब्रिक इस बोल्ड लेपर्ड प्रिंट को एक रॉयल और लक्जरी लुक दे रहा है।
 
आउटफिट को विंटेज टच देने के लिए तारा ने गले में पर्ल पेंडेंट वाला चंकी गोल्ड चोकर नेकलेस, विंटेज इयररिंग्स और हाथों में स्टेटमेंट रिंग्स कैरी की हैं।
 
तारा के लुक्स और मेकअप ने इस फोटो-शूट में चार चांद लगा दिए हैं। तारा ने अपने बालों को रेट्रो साइड-स्वीप्ड सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया है, जो क्लासिक हॉलीवुड एक्ट्रेसेस की याद दिलाता है।
 
विंग्ड आइलाइनर, शेडेड आई-शैडो, न्यूड-ब्राउन लिपस्टिक और परफेक्टली स्कल्प्टेड कंटूरिंग तारा के चेहरे के फीचर्स को बेहद अट्रैक्टिव बना रहे हैं। तारा सुतारिया की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रही हैं और फैंस उनके इस वाइल्ड, बोल्ड और विंटेज अवतार की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
 
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