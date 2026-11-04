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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (17:02 IST)

तब्बू के 55वें जन्मदिन पर फैंस को गिफ्ट, नागार्जुन की फिल्म 'किंग 100' से सामने आया दमदार लुक, निभाएंगी 'महंती झांसी रानी' का रोल

Tabu 55th Birthday
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (17:04 IST)
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भारतीय सिनेमा की बेहतरीन और मंजी हुई अभिनेत्रियों में शुमार तब्बू के 55वें जन्मदिन के खास मौके पर साउथ सिनेमा से एक बड़ा धमाका हुआ है। तेलुगु सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुन की 100वीं लैंडमार्क फिल्म 'किंग 100' के निर्माताओं ने फिल्म से तब्बू का पहला लुक और एक दमदार झलक जारी कर दिया है। 
 
इस फिल्म में तब्बू एक ताकतवर और निडर राजनेता 'महंती झांसी रानी' के किरदार में नजर आने वाली हैं। अन्नपूर्णा स्टूडियोज द्वारा जारी किए गए इस फर्स्ट लुक वीडियो में तब्बू का रोबदार और गंभीर अंदाज देखने को मिल रहा है। शाही साड़ियों में नजर आ रहीं तब्बू अपने किरदार के साथ पर्दे पर एक अलग ही ऊर्जा बिखेरती दिख रही हैं।   
 
जारी किए गए टीजर में तब्बू का एक संवाद सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में उनका किरदार कहता है, "दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं- एक वो जो कड़ी मेहनत पर भरोसा करते हैं और दूसरे वो जो किस्मत के भरोसे रहते हैं। मुझे किस्मत से सख्त नफरत है।"
 
इस संवाद से साफ जाहिर होता है कि 'महंती झांसी रानी' का किरदार अपने आत्मसम्मान और मेहनत के दम पर राजनीति के शीर्ष तक पहुंचा है और वह किसी भी स्थिति में झुकने वालों में से नहीं है।   
 
इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि नागार्जुन और तब्बू की आइकॉनिक जोड़ी करीब तीन दशक बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ दिख रही है। इससे पहले 1990 के दशक में आई ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'निन्ने पेल्लादुथा' (1996) और 'आविडा मा आविडे' (1998) में दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था।
 
हालांकि, 'किंग 100' में दर्शकों को कोई रोमांटिक एंगल देखने को नहीं मिलेगा। मेकर्स ने पोस्टर के साथ यह साफ कर दिया है— "इस बार प्यार नहीं, युद्ध होगा"। फिल्म में तब्बू, नागार्जुन के किरदार की मुख्य प्रतिद्वंद्वी और विरोधी के रूप में नजर आएंगी। 
 
फिल्म 'अला वैकुंठपुरमुलो' (2020) के बाद तब्बू करीब 6 साल के लंबे अंतराल के बाद तेलुगु सिनेमा में वापसी कर रही हैं। 'किंग 100' का निर्देशन रा. कार्तिक कर रहे हैं, जबकि इसका संगीत मशहूर संगीतकार देवी श्री प्रसाद तैयार कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण अन्नपूर्णा स्टूडियोज और टी-सीरीज साउथ के बैनर तले किया जा रहा है। यह फिल्म 24 दिसंबर 2026 को क्रिसमस के खास मौके पर रिलीज की जाएगी।   
 
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