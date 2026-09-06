'गांधारी' का ग्लोबल धमाका, 8 देशों में नंबर 1 और दुनिया में टॉप 4 पर पहुंची फिल्म, तापसी पन्नू ने जताई खुशी

तापसी पन्नू अपनी हालिया फिल्म 'गांधारी' को मिल रहे ग्लोबल रिस्पॉन्स से बेहद अभिभूत हैं। 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर दुनियाभर में रिलीज हुई यह फिल्म महज कुछ ही दिनों में कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है और अपनी जड़ों से जुड़ी भारतीय कहानी को देश की सीमाओं से परे दर्शकों तक पहुंचा रही है।

फिल्म के प्रदर्शन को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए तापसी ने सोशल मीडिया पर बताया कि ‘गांधारी’ को मिल रहा यह रिस्पॉन्स उनके लिए कितना अविश्वसनीय और संतोषजनक है। कई देशों में चार्ट्स में टॉप करने से लेकर नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप टाइटल्स की सूची में जगह बनाने तक, फिल्म की पहुंच का पैमाना देखकर अभिनेत्री खुद भी हैरान हैं।

फिल्म की ग्लोबल रिलीज के अनुभव को साझा करते हुए तापसी पन्नू ने कहा, रिलीज का हफ्ता बहुत तनावपूर्ण होता है, खासकर तब जब आपको पता हो कि आपकी फिल्म एक ही समय पर पूरी दुनिया में रिलीज होने वाली है। यहां इस बात की कोई होड़ नहीं होती कि कितनी स्क्रीन मिलीं या कितने शो हैं। फिल्म प्लेटफॉर्म पर मौजूद होती है और लोग उसे देखने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

तापसी ने कहा, अगर उन्हें फिल्म पसंद आती है या वे उसके बारे में अच्छी बातें सुनते हैं, तो वे उसे देखते हैं। जाहिर है, हर दिन काफी तनावपूर्ण होता है। पिछले दो रातों से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई हूं। मैं यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कितने लोग फिल्म देख रहे हैं, इसे कैसे आंका जाए।

उन्होंने कहा, और अब मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे यह बेहद खुशी का पल आप सभी के साथ साझा करना ही था। तो, कल तक की स्थिति के अनुसार, ऐसा लग रहा है कि ‘गांधारी’ 8 देशों—भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएई, बहरीन, ओमान, श्रीलंका और मॉरीशस—में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। वहीं कुवैत और नाइजीरिया में यह नंबर 2 पर है।

लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इस समय हम दुनियाभर में नंबर 4 पर हैं। रिलीज के महज तीन दिनों के भीतर। फिल्म 3 तारीख को रिलीज हुई और आज 5 तारीख है। हमें पता चला कि हम पूरी दुनिया में नंबर 4 पर हैं।

और जिन देशों में हम ट्रेंड कर रहे हैं, उनकी संख्या वाकई चौंकाने वाली है। इस समय 41 देशों में हम ट्रेंड कर रहे हैं। और कुछ देशों के नाम तो ऐसे हैं, जिनका मैं सही से उच्चारण भी नहीं कर सकती। एक देश है ग्वाडेलूप। मुझे यकीन है कि मैं इसका नाम गलत बोल रही हूं। लेकिन 4 सितंबर को वहां हम नंबर 10 पर ट्रेंड कर रहे थे और अगले ही दिन एक दिन के भीतर नंबर 5 पर पहुंच गए।

मुझे नहीं लगता कि इस देश में बहुत ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन यह अनुभव बेहद संतोषजनक है। इसके अलावा भी कई देशों में फिल्म ट्रेंड कर रही है—पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सऊदी अरब, स्पेन, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका। और ऐसा लगता है कि यूके में भी यह नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।

यह सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अभिभूत करने वाला है। एक देश है मार्टीनिक। वहां 4 तारीख को हम नंबर 9 पर ट्रेंड कर रहे थे और कल हम नंबर 4 पर थे। लेकिन मुझे तो इस देश के बारे में भी नहीं पता था। अब मुझे सच में नक्शा खोलकर देखना पड़ेगा कि यह कहां है, क्योंकि अब मुझे वहां जाना है।

बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको पता है, लक्जमबर्ग में भी यह नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है। ठीक है, अब मैं थोड़ा भावुक हो रही हूं, क्योंकि जब हमने यह फिल्म बनाई थी, तो हमें लगा था कि यह एक बहुत ही जड़ों से जुड़ी हुई कहानी है। हमें लगा था कि शायद भारत के लोग या भारतीय दर्शक ही इस दुनिया, इस संस्कृति और इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि यह इतनी गहराई से हमारी जड़ों से जुड़ी हुई कहानी है।

लेकिन 3 दिनों में 40 से ज्यादा देशों में यह फिल्म ट्रेंड कर रही है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझूं। शायद मुझे इसे पूरी तरह महसूस करने और समझने में पूरा एक दिन लग जाएगा। लेकिन आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस वीकेंड को मेरे लिए बेहद खास बना दिया है। यह जन्माष्टमी शायद मेरे लिए सबसे यादगार जन्माष्टमी में से एक रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये!”

‘गांधारी’ को मिल रहा यह ग्लोबल रिस्पॉन्स तापसी पन्नू के लिए एक खास उपलब्धि है। जिस कहानी को अभिनेत्री ने भारतीय संस्कृति और जड़ों से बेहद गहराई से जुड़ी हुई माना था, उसे दुनियाभर के दर्शकों से मिल रहा प्यार इस बात का प्रमाण है कि अच्छी और प्रभावशाली कहानियां सीमाओं से परे जाकर भी दर्शकों के दिलों तक पहुंच सकती हैं। फिल्म के लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड करने के साथ इसकी ग्लोबल पहुंच और मजबूत होती जा रही है, जिसने इस जन्माष्टमी को तापसी के लिए और भी खास और यादगार बना दिया है।