  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. taapsee pannu gandhari global response netflix movie trending 41 countries top 4 worldwide
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (14:15 IST)

'गांधारी' का ग्लोबल धमाका, 8 देशों में नंबर 1 और दुनिया में टॉप 4 पर पहुंची फिल्म, तापसी पन्नू ने जताई खुशी

Taapsee Pannu
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (14:19 IST)
google-news
तापसी पन्नू अपनी हालिया फिल्म 'गांधारी' को मिल रहे ग्लोबल रिस्पॉन्स से बेहद अभिभूत हैं। 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर दुनियाभर में रिलीज हुई यह फिल्म महज कुछ ही दिनों में कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है और अपनी जड़ों से जुड़ी भारतीय कहानी को देश की सीमाओं से परे दर्शकों तक पहुंचा रही है। 
 
फिल्म के प्रदर्शन को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए तापसी ने सोशल मीडिया पर बताया कि ‘गांधारी’ को मिल रहा यह रिस्पॉन्स उनके लिए कितना अविश्वसनीय और संतोषजनक है। कई देशों में चार्ट्स में टॉप करने से लेकर नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप टाइटल्स की सूची में जगह बनाने तक, फिल्म की पहुंच का पैमाना देखकर अभिनेत्री खुद भी हैरान हैं।
फिल्म की ग्लोबल रिलीज के अनुभव को साझा करते हुए तापसी पन्नू ने कहा, रिलीज का हफ्ता बहुत तनावपूर्ण होता है, खासकर तब जब आपको पता हो कि आपकी फिल्म एक ही समय पर पूरी दुनिया में रिलीज होने वाली है। यहां इस बात की कोई होड़ नहीं होती कि कितनी स्क्रीन मिलीं या कितने शो हैं। फिल्म प्लेटफॉर्म पर मौजूद होती है और लोग उसे देखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। 
 
तापसी ने कहा, अगर उन्हें फिल्म पसंद आती है या वे उसके बारे में अच्छी बातें सुनते हैं, तो वे उसे देखते हैं। जाहिर है, हर दिन काफी तनावपूर्ण होता है। पिछले दो रातों से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई हूं। मैं यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कितने लोग फिल्म देख रहे हैं, इसे कैसे आंका जाए।
 
उन्होंने कहा, और अब मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे यह बेहद खुशी का पल आप सभी के साथ साझा करना ही था। तो, कल तक की स्थिति के अनुसार, ऐसा लग रहा है कि ‘गांधारी’ 8 देशों—भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएई, बहरीन, ओमान, श्रीलंका और मॉरीशस—में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। वहीं कुवैत और नाइजीरिया में यह नंबर 2 पर है।
 
लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इस समय हम दुनियाभर में नंबर 4 पर हैं। रिलीज के महज तीन दिनों के भीतर। फिल्म 3 तारीख को रिलीज हुई और आज 5 तारीख है। हमें पता चला कि हम पूरी दुनिया में नंबर 4 पर हैं।
 
और जिन देशों में हम ट्रेंड कर रहे हैं, उनकी संख्या वाकई चौंकाने वाली है। इस समय 41 देशों में हम ट्रेंड कर रहे हैं। और कुछ देशों के नाम तो ऐसे हैं, जिनका मैं सही से उच्चारण भी नहीं कर सकती। एक देश है ग्वाडेलूप। मुझे यकीन है कि मैं इसका नाम गलत बोल रही हूं। लेकिन 4 सितंबर को वहां हम नंबर 10 पर ट्रेंड कर रहे थे और अगले ही दिन एक दिन के भीतर नंबर 5 पर पहुंच गए।
 
मुझे नहीं लगता कि इस देश में बहुत ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन यह अनुभव बेहद संतोषजनक है। इसके अलावा भी कई देशों में फिल्म ट्रेंड कर रही है—पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सऊदी अरब, स्पेन, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका। और ऐसा लगता है कि यूके में भी यह नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।
 
यह सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अभिभूत करने वाला है। एक देश है मार्टीनिक। वहां 4 तारीख को हम नंबर 9 पर ट्रेंड कर रहे थे और कल हम नंबर 4 पर थे। लेकिन मुझे तो इस देश के बारे में भी नहीं पता था। अब मुझे सच में नक्शा खोलकर देखना पड़ेगा कि यह कहां है, क्योंकि अब मुझे वहां जाना है।
 
बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको पता है, लक्जमबर्ग में भी यह नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है। ठीक है, अब मैं थोड़ा भावुक हो रही हूं, क्योंकि जब हमने यह फिल्म बनाई थी, तो हमें लगा था कि यह एक बहुत ही जड़ों से जुड़ी हुई कहानी है। हमें लगा था कि शायद भारत के लोग या भारतीय दर्शक ही इस दुनिया, इस संस्कृति और इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि यह इतनी गहराई से हमारी जड़ों से जुड़ी हुई कहानी है।
लेकिन 3 दिनों में 40 से ज्यादा देशों में यह फिल्म ट्रेंड कर रही है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझूं। शायद मुझे इसे पूरी तरह महसूस करने और समझने में पूरा एक दिन लग जाएगा। लेकिन आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस वीकेंड को मेरे लिए बेहद खास बना दिया है। यह जन्माष्टमी शायद मेरे लिए सबसे यादगार जन्माष्टमी में से एक रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये!”
 
‘गांधारी’ को मिल रहा यह ग्लोबल रिस्पॉन्स तापसी पन्नू के लिए एक खास उपलब्धि है। जिस कहानी को अभिनेत्री ने भारतीय संस्कृति और जड़ों से बेहद गहराई से जुड़ी हुई माना था, उसे दुनियाभर के दर्शकों से मिल रहा प्यार इस बात का प्रमाण है कि अच्छी और प्रभावशाली कहानियां सीमाओं से परे जाकर भी दर्शकों के दिलों तक पहुंच सकती हैं। फिल्म के लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड करने के साथ इसकी ग्लोबल पहुंच और मजबूत होती जा रही है, जिसने इस जन्माष्टमी को तापसी के लिए और भी खास और यादगार बना दिया है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'हनुमान अंश' ने रचा इतिहास, बॉक्स ऑफिस पर पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा

'गांधारी' का ग्लोबल धमाका, 8 देशों में नंबर 1 और दुनिया में टॉप 4 पर पहुंची फिल्म, तापसी पन्नू ने जताई खुशी

'गांधारी' का ग्लोबल धमाका, 8 देशों में नंबर 1 और दुनिया में टॉप 4 पर पहुंची फिल्म, तापसी पन्नू ने जताई खुशीतापसी पन्नू अपनी हालिया फिल्म 'गांधारी' को मिल रहे ग्लोबल रिस्पॉन्स से बेहद अभिभूत हैं। 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर दुनियाभर में रिलीज हुई यह फिल्म महज कुछ ही दिनों में कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है और अपनी जड़ों से जुड़ी भारतीय कहानी को देश की सीमाओं से परे दर्शकों तक पहुंचा रही है।

'हनुमान अंश' ने रचा इतिहास, बॉक्स ऑफिस पर पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा

'हनुमान अंश' ने रचा इतिहास, बॉक्स ऑफिस पर पार किया 100 करोड़ का आंकड़ालेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी इस साल की सबसे शानदार बॉक्स ऑफिस सफलता की कहानियों में से एक के पीछे की रचनात्मक ताकत बनकर उभरे हैं। नीम करोली बाबा के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित उनकी आध्यात्मिक फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज़ के पांचवें रविवार को ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

'मिर्जापुर: द मूवी' का बॉक्स ऑफिस पर भौकाल: दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन

'मिर्जापुर: द मूवी' का बॉक्स ऑफिस पर भौकाल: दूसरे दिन किया इतना कलेक्शनभारतीय वेब सीरीज के इतिहास में 'मिर्जापुर' एक ऐसा नाम है, जिसके हर एक किरदार और डायलॉग पर दर्शक फिदा रहते हैं। तीन बेहद सफल सीजन पूरे करने के बाद, जब मेकर्स ने इस सीरीज को सिल्वर स्क्रीन पर उतारने का फैसला किया, तो कयास लगाए जा रहे थे कि यह बड़ा प्रयोग कितना सफल होगा।

73rd Miss World 2026: डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोल डोमिंग्वेज बनीं नई मिस वर्ल्ड, जानें भारत की निकिता पोरवाल का कैसा रहा सफर

73rd Miss World 2026: डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोल डोमिंग्वेज बनीं नई मिस वर्ल्ड, जानें भारत की निकिता पोरवाल का कैसा रहा सफरदुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक 'मिस वर्ल्ड' को अपना नया चेहरा मिल गया है। वियतनाम के खूबसूरत तटीय शहर न्हा ट्रांग में आयोजित हुए 73वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में डोमिनिकन रिपब्लिक की प्रतिभाशाली मॉडल और समाज सेविका जोहेरी मोल डोमिंग्वेज ने इस साल का ताज अपने नाम किया है।

Bigg Boss 20: मनोज तिवारी की बेटी रीति की एंट्री, सलमान खान ने दिलाई 'अंडे वाले झगड़े' की याद

Bigg Boss 20: मनोज तिवारी की बेटी रीति की एंट्री, सलमान खान ने दिलाई 'अंडे वाले झगड़े' की यादटेलीविजन और ओटीटी की दुनिया के सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 20वें सीजन का आगाज 6 सितंबर से होने जा रहा है। इस बार का सीजन पिछले सभी सीजनों की तुलना में काफी अलग और एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है।

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण'KGF' फेम यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। फिल्म से 3000 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक कलेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन यह औंधे मुंह गिर गई है, जिससे पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। ओवर कॉन्फिडेंस, बेदम कहानी, जरूरत से ज्यादा हिंसा और यश पर हद से ज्यादा निर्भरता ने इस फिल्म का तिलिस्म तोड़ दिया। आइए जानते हैं वो 5 मुख्य कारण, जिन्होंने 'टॉक्सिक' को साल की सबसे बड़ी डिजास्टर बना दिया।

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारण

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारणबिना किसी बड़े स्टार, भारी बजट और प्रमोशन के रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। बाबा नीब करौरी के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अगर कहानी में दम हो, तो कमर्शियल मसालों की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर क्या है इस फिल्म की सफलता का राज? आइए जानते हैं 'हनुमान अंश' के सुपरहिट होने के 5 बड़े कारण, जिन्होंने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया है।

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लान

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लानयश की ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बुधवार की रिलीज के बाद राखी की छुट्टी और वीकेंड मिलाकर फिल्म को पांच दिनों का शानदार मौका मिलेगा। चार साल बाद यश की वापसी, ‘केजीएफ’ के बाद उनकी पैन इंडिया लोकप्रियता, ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, बड़ा बजट, एक्शन और मजबूत स्टार कास्ट फिल्म की रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग की उम्मीद बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसके बाद फिल्म की लंबी रेस उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियां

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियांरिलीज से पहले सनी देओल और राजकुमार संतोषी की 'बंटवारा 1947' को लेकर भारी क्रेज था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने इसे बुरी तरह पछाड़ दिया। समीक्षकों की तारीफों के बावजूद यह 150 करोड़ की फिल्म दर्शकों को तरस गई। सनी की एक्शन इमेज से खिलवाड़, युवाओं से दूरी, कमजोर संगीत और मौजूदा माहौल से कटी कहानी जैसे कारणों ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरा दिया।

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइल

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइलबॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली दिशा पाटनी अपनी टोन्ड बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्लैमरस लुक्स के लिए मशहूर हैं। लेकिन उनकी फिटनेस केवल अच्छी जेनेटिक्स का नतीजा नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, अनुशासित डाइट और नियमित वर्कआउट का परिणाम है। जानिए दिशा पाटनी का पूरा फिटनेस रूटीन, वह कौन-कौन सी एक्सरसाइज करती हैं, क्या खाती हैं और अपने परफेक्ट फिगर को कैसे मेंटेन रखती हैं।