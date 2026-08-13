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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (12:16 IST)

सुशांत सिंह राजपूत की याद में भावुक हुईं बहन श्वेता, बोलीं- सपने में भाई से हुई घंटों बात

Sushant Singh Rajput
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (12:19 IST)
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बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए 6 साल हो चुके हैं, लेकिन प्रशंसकों और उनके परिवार के दिलों में आज भी उनकी यादें ताजा है। सुशांत की मौत के कारणों को लेकर आज भी फैंस के मन में ढेरों सवाल तैरते रहते हैं। इस बीच, सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति अपने भाई की यादों को लगातार जीवित रखे हुए हैं। 
 
श्वेता सिंह कीर्ति अक्सर सोशल मीडिया पर सुशांत की तस्वीरें साझा करती हैं और उनसे जुड़ी बातें फैंस के साथ शेयर करती हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान श्वेता सिंह कीर्ति बेहद भावुक हो गईं। उन्होंने भाई सुशांत के साथ अपने आध्यात्मिक अनुभव, उस दर्दनाक दिन की यादें और बॉलीवुड के साथ परिवार के रिश्तों पर खुलकर बात की।
इंटरव्यू के दौरान श्वेता ने बताया कि शारीरिक रूप से दूर होने के बावजूद वह आज भी अपने भाई की मौजूदगी को गहराई से महसूस करती हैं। श्वेता ने कहा, "हां, मैंने सुशांत के जाने के बाद उसे अपने ड्रीम स्टेट और मेडिटेशन में फील किया है। उसके जाने के बाद भी मेरी उससे बातचीत हुई है।"
 
श्वेता ने पटना में हुए अस्थि विसर्जन के दिन को याद करते हुए एक बेहद भावुक आध्यात्मिक अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि जिस कमरे में वह लेटी थीं, वहीं सुशांत की अस्थियां रखी हुई थीं। उसी रात सुशांत उनके सपने में आए और दोनों के बीच घंटों बातचीत हुई।
 
उन्होंने कहा, उस रात वह मुझसे बात करने आया। उसने मुझे गले से लगाया और मेरे मन में जितने भी सवाल थे, उन सभी का जवाब दिया। जाते-जाते उसने मुझे हग किया, मेरे गाल पर किस किया। मैंने उसकी सांसों और खुशबू तक को महसूस किया। उस पल ने मुझे एक प्रकार के समापन का अहसास कराया।
 
निधन की खबर सुनते ही सुन्न हो गया था शरीर
श्वेता ने उस खौफनाक दिन को याद किया जब उन्हें अपने भाई के निधन की खबर मिली थी। उस समय वह कैलिफोर्निया में थीं और वहां रात का समय था। श्वेता ने बताया कि जैसे ही उन्होंने यह खबर सुनी, उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। 
 
उस समय दुनियाभर में फैली कोविड-19 महामारी और ट्रैवल पाबंदियों के कारण श्वेता समय पर भारत नहीं पहुंच सकी थीं। अपने भाई को अंतिम बार अलविदा न कह पाने का मलाल उनके दिल में आज भी है। श्वेता ने बताया कि जब भारत में भाई का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब वह कैलिफोर्निया में चीख-चीखकर रो रही थीं और सुशांत के साथ बिताए हसीन पल उनकी आंखों के सामने आ रहे थे।
 
सुशांत सिंह राजपूत के करियर में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' एक मील का पत्थर साबित हुई थी। इस फिल्म ने सुशांत को हर घर में पहचान दिलाई। हालांकि, श्वेता ने खुलासा किया कि सुशांत के निधन जैसी दर्दनाक घटना के बाद एमएस धोनी ने उनके परिवार से कोई संपर्क नहीं किया।
 
श्वेता के अनुसार, धोनी की तरफ से परिवार को सांत्वना देने के लिए कोई फोन या संदेश नहीं आया। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अभिनेत्री कंगना रनौत और इंडस्ट्री के कुछ अन्य लोगों ने कठिन समय में आगे बढ़कर परिवार से संपर्क किया था और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थीं।
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