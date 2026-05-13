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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 13 मई 2026 (10:49 IST)

बॉलीवुड में एंट्री से पहले इन हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी थीं सनी लियोनी

Sunny Leone Hollywood movies
बॉलीवुड की 'बेबी डॉल' यानी सनी लियोनी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। साल 2012 में पूजा भट्ट की फिल्म 'जिस्म 2' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली सनी आज करोड़ों दिलों पर राज करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा में आने से पहले और अपनी 'पोर्न स्टार' की इमेज से इतर सनी कई मेनस्ट्रीम हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी थीं?
 
इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली इस सेलिब्रिटी ने 'बिग बॉस 5' के जरिए भारतीय घरों में जगह बनाई, लेकिन उनका असली संघर्ष उन फिल्मों में छिपा है जो उन्होंने अपनी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की पहचान से बाहर निकलकर की थीं। आइए जानते हैं सनी लियोनी की उन चर्चित फिल्मों के बारे में, जिन्होंने उनके बॉलीवुड सफर की नींव रखी।
 
1. मेगा स्कोर्पियन 
सनी लियोनी का हॉलीवुड में शुरुआती सफर काफी दिलचस्प रहा है। साल 2003 में आई इस साइंस-फिक्शन (Sci-Fi) फिल्म में सनी ने 'स्कोर्चिंग टब हसी' नाम का किरदार निभाया था। हालांकि यह एक बहुत छोटी भूमिका थी, लेकिन इसने सनी को मुख्यधारा के सिनेमा के कैमरा एंगल्स और वर्किंग स्टाइल से रूबरू कराया। फिल्म में उनका किरदार एक विशालकाय बिच्छू के हाथों मारा जाता है, जो आज भी उनके फैंस के लिए एक 'ट्रिविया' की तरह है।

 
2. पायरेट्स ब्लड 
यह फिल्म सनी लियोनी के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। एक इंडो-अमेरिकन हॉरर थ्रिलर के रूप में बनी इस फिल्म में सनी मुख्य भूमिका में थीं। खास बात यह है कि इस फिल्म में उनके साथ मलयालम सिनेमा के जाने-माने अभिनेता निशांत सागर भी नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कमाल न कर पाई हो, लेकिन सनी के लिए यह भारतीय कलाकारों के साथ काम करने का पहला अनुभव था।
 
3. द वर्जिनिटी हिट 
एडम मैके और विल फेरेल जैसे बड़े नाम इस फिल्म के निर्माता थे। यह एक 'मोक्यूमेंट्री' (डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फिक्शन) फिल्म थी, जिसमें सनी लियोनी ने खुद का यानी 'सनी लियोनी' का ही किरदार निभाया था। फिल्म की कहानी कुछ दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक मिशन पर निकलते हैं और इस दौरान उनकी मुलाकात इंटरनेट सेंसेशन सनी लियोनी से होती है। इस फिल्म ने सनी की लोकप्रियता को मुख्यधारा के युवाओं के बीच और पुख्ता कर दिया था।
4. द गर्ल नेक्स्ट डोर 
साल 2004 में आई इस फिल्म को हॉलीवुड की चर्चित रोमांटिक-कॉमेडी में गिना जाता है। फिल्म की मुख्य कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित थी जो पूर्व में एडल्ट स्टार रह चुकी होती है। सनी लियोनी ने इस फिल्म में एक कैमियो किया था। यह फिल्म उनके वास्तविक जीवन की कहानी से काफी मिलती-जुलती थी, जिसने दर्शकों को उनके व्यक्तित्व के दूसरे पहलू को देखने का मौका दिया।
 
5. लिविन इट अप 
यह कोई पारंपरिक फिल्म नहीं बल्कि मशहूर रैपर जा रूल (Ja Rule) का एक हाई-प्रोफाइल म्यूजिक वीडियो और डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट था। इसमें सनी लियोनी एक ग्लैमरस लीड के तौर पर नजर आई थीं। उनकी फिटनेस, डांस मूव्स और स्क्रीन प्रेजेंस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्देशकों का ध्यान खींचा। इसी तरह के प्रोजेक्ट्स ने उन्हें 'बिग बॉस' जैसे बड़े रियलिटी शो तक पहुंचने का रास्ता दिया।
 
धैर्य और गरिमा की मिसाल
सनी लियोनी का सफर केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने अतीत को लेकर होने वाली आलोचनाओं का जिस धैर्य के साथ सामना किया, उसने उन्हें एक 'इंस्पिरेशन' बना दिया है। 'रागिनी एमएमएस 2' से लेकर 'एक पहेली लीला' तक, उन्होंने साबित किया कि मेहनत और सही दिशा के साथ कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है।
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