कपिल शर्मा के शो में अटल बिहारी वाजपेयी बनकर सुनील ग्रोवर ने मचाया धमाल, हैरान रह गए मेहमान

भारतीय टेलीविजन और ओटीटी की दुनिया में जब भी कॉमेडी और वर्सटैलिटी की बात होती है, तो सुनील ग्रोवर का नाम सबसे ऊपर आता है। सलमान खान, आमिर खान, नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल देव, गुलजार और कादर खान जैसी दिग्गज हस्तियों की मिमिक्री से दर्शकों को हंसाने वाले सुनील ग्रोवर ने इस बार कुछ ऐसा किया है, जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है।

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के मेकर्स ने अपकमिंग एपिसोड का नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें सुनील ग्रोवर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के अवतार में नजर आ रहे हैं। शो में उन्हें 'सरल बिहारी वाजपेयी' का नाम दिया गया है।

सुनील ग्रोवर की मिमिक्री देख हैरान रह गए जज और मेहमान

प्रोमो में जैसे ही सुनील ग्रोवर मंच पर प्रवेश करते हैं, वहां मौजूद हर व्यक्ति अवाक रह जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री की खास बोलचाल की शैली, लंबे ठहराव और उनके हाथ के इशारों को सुनील ग्रोवर ने इस कदर अपने अंदाज में ढाला है कि नवजोत सिंह सिद्धू, अर्चना पूरन सिंह और शो में आए मेहमान अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

इंटरनेट पर यह प्रोमो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस सुनील ग्रोवर की बारीकी और टाइमिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

7 नवंबर को प्रसारित होने वाले 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 5' के नए एपिसोड में एक बेहद अनोखा कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। इस बार कपिल शर्मा के सोफे पर देश के लोकप्रिय स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता पंकज त्रिपाठी और प्रसिद्ध शिक्षक व मार्गदर्शक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति एक साथ नजर आएंगे।