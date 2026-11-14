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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 14 November 2026 (12:53 IST)

सुनील शेट्टी की ‘नन्हे दिल’ का ट्रेलर रिलीज, बचपन और समानता की कहानी छू जाएगी दिल

Suniel Shetty
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (12:55 IST)
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सुनील शेट्टी अभिनीत फिल्म ‘नन्हे दिल’ का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, जो बचपन, समानता और सपने देखने की आज़ादी का जश्न मनाने वाली एक भावुक और दिल छू लेने वाली कहानी की झलक पेश करता है। श्रीनाथजी हॉस्पिटैलिटी और नाइनफोल्ड पिक्चर्स द्वारा प्रस्तुत ‘नन्हे दिल’, नवरस एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है। 
 
फिल्म का निर्माण सौम्य जैन, श्रिया टोर्णे, ध्रुव करुणाकर और ऐश्वर्या यादव ने किया है। वहीं, साईविन क्वाड्रास ने क्रिएटिव प्रोड्यूसर और स्क्रीनप्ले राइटर की भूमिका निभाई है, जबकि विशाल कपूर ने भी स्क्रीनप्ले और संवादों पर काम किया है। ‘नन्हे दिल’ साईविन की पाँचवीं फिल्म है। इससे पहले वह ‘मैरी कॉम’, ‘नीरजा’, ‘परमाणु’ और ‘मैदान’ जैसी सफल फिल्मों से जुड़े रहे हैं।
 
स्वरूपराज मेदारा के निर्देशन और कहानी के नेतृत्व में बनी यह फिल्म दिखाती है कि कैसे अवसर और प्रोत्साहन सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार कर सकते हैं। यह कहानी बच्चों और माता-पिता, दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश सामने रखती है।
सुनील शेट्टी फिल्म में एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल की भूमिका निभा रहे हैं, जो रघु नाम के एक होनहार बच्चे की प्रतिभा को पहचानते हैं। रघु के पिता धोबी का काम करते हैं। प्रिंसिपल का मानना है कि प्रतिभा किसी की सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से तय नहीं होती। इसी सोच के साथ वे रघु को संपन्न परिवारों के बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर देते हैं। फिल्म का मूल संदेश है कि हर बच्चे को अपनी क्षमताओं को पहचानने और अपने सपनों को पूरा करने का समान अवसर मिलना चाहिए।
 
फिल्म से जुड़ने की वजह बताते हुए, सुनील शेट्टी ने कहा, नन्हे दिल बच्चों के बारे में एक फिल्म है, सभी को समान अवसर देने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर कोई सहज महसूस करे। इसका संदेश बेहद खूबसूरत है और यह आज के माता-पिता के लिए निश्चित रूप से आँखें खोलने वाला साबित हो सकता है। मेरा मानना है कि आज की पीढ़ी समानता में विश्वास रखती है। हर किसी को अपने सपने जीने चाहिए, न कि अपने माता-पिता के सपने। 
उन्होंने कहा, मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे अपने सपने पूरे करें, मेरे नहीं। मुझे लगता है कि आज के माता-पिता ईमानदारी को महत्व देते हैं और अपने माता-पिता और बच्चों का ख्याल रखते हैं। इसलिए इस पीढ़ी को मेरा सलाम। मैंने इस फिल्म को इसलिए चुना, क्योंकि यह एक सरल कहानी है, जिसे कहने की जरूरत थी। मुझे खुशी है कि ऐसी कहानियाँ सुनी जा रही हैं और उन्हें वैश्विक मंच मिल रहे हैं।
 
37 दिनों में शूट की गई इस फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए शीर्षक ‘फ्लाई हाई लिटिल हार्ट्स’ रखा गया है। अपनी भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ फिल्म पश्चिमी देशों में भी अपनी पहचान बना रही है और हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्क्रीनिंग की गई। फिल्म का ट्रेलर अपनी भावुक और प्रेरणादायक कहानी के चलते दर्शकों का दिल जीत रहा है। ‘नन्हे दिल’ 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।
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