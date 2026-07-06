  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sultan 10 years salman khan signed film in 15 minutes ali abbas zafar reveal
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Monday, 6 July 2026 (15:54 IST)

'सुल्तान' की 10वीं सालगिरह पर बड़ा खुलासा, 15 मिनट में सलमान खान ने कर दी थी फिल्म के लिए हां

Sultan 10 Years
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (15:54 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (15:56 IST)
google-news
2016 में रिलीज हुई 'सुल्तान' अपने समय की सबसे अलग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में से एक थी, जिसमें सलमान खान, अनुष्का शर्मा, अमित साध और रणदीप हुड्डा जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें सलमान खान ने एक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन के किरदार में अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक दी थी।
 
देशभर के दर्शकों ने इस फिल्म को भरपूर प्यार दिया। दिलचस्प बात यह है कि सुल्तान के लिए सबसे पहली पसंद सलमान खान ही थे और उन्होंने सिर्फ 15 मिनट में इस फिल्म के लिए हामी भर दी थी।
फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने बताया कि सुल्तान के किरदार के लिए सलमान खान ही उनकी पहली और इकलौती पसंद थे। उन्होंने कहा, जब मैंने आदित्य चोपड़ा को इस कहानी का आइडिया सुनाया, तो उन्होंने कहा कि इस किरदार को सिर्फ एक ही इंसान निभा सकता है और वह हैं सलमान खान। मैं भी उनसे पूरी तरह सहमत था। हमने तय कर लिया था कि यह फिल्म तभी बनेगी, जब सलमान इसके लिए हां कहेंगे।
 
निर्देशक अली अब्बास जफर ने यह भी खुलासा किया कि सुपरस्टार सलमान खान ने इस फिल्म के लिए सिर्फ 15 मिनट में हां कह दी थी। उन्होंने सलमान के जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को भी याद किया और उस भावुक सीन का जिक्र किया, जिसे सलमान ने एक ही टेक में पूरा किया था और जिसे देखकर सेट पर मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई थीं।
आज सुल्तान अपनी रिलीज के 10 साल पूरे कर रही है। ऐसे में इस कल्ट क्लासिक फिल्म को फिर से याद करने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। फिल्म की कहानी हरियाणा के काल्पनिक पहलवान और पूर्व वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन सुल्तान अली खान की है, जिसकी शानदार कामयाबी उसकी निजी जिंदगी में दूरियां पैदा कर देती है।
 
सुल्तान को देशभर के दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी और फिल्म ने कई बड़े अवॉर्ड भी अपने नाम किए। दुनियाभर में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई के साथ यह उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल हो गई थी। फिल्म का म्यूजिक एल्बम भी जबरदस्त हिट रहा, जिसमें बेबी को बेस पसंद है, जग घूमेया, 440 वोल्ट, सुल्तान (टाइटल ट्रैक), बुल्लेया और टुक टुक जैसे गाने आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Lock Upp 2: सुनीता आहूजा का इमोशनल ब्रेकडाउन, खाने की क्वालिटी पर मेकर्स पर फूटा गुस्सा, सूप को बताया 'गाय का पेशाब'

Lock Upp 2: सुनीता आहूजा का इमोशनल ब्रेकडाउन, खाने की क्वालिटी पर मेकर्स पर फूटा गुस्सा, सूप को बताया 'गाय का पेशाब'रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' इन दिनों नेटफ्लिक्स पर जबरदस्त तहलका मचा रहा है। शो में जब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ली थी, तो फैंस को उम्मीद थी कि उनका बिंदास और बेबाक अंदाज शो में चार चांद लगाएगा। लेकिन महज एक हफ्ते के भीतर ही इस 'जेल' की कठोर परिस्थितियों ने सुनीता को अंदर से झकझोर कर रख दिया है।

प्राइवेट जेट में उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमान

प्राइवेट जेट में उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमानबॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक उर्वशी रौतेला हमेशा अपने कमाल के फैशन सेंस और लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उर्वशी ने अपनी कुछ बेहद हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

सोशल मीडिया से अचानक गायब क्यों हुई थीं सुमोना चक्रवर्ती? खुद बताई हैरान करने वाली वजह

सोशल मीडिया से अचानक गायब क्यों हुई थीं सुमोना चक्रवर्ती? खुद बताई हैरान करने वाली वजह'द कपिल शर्मा शो' में कपिल शर्मा की पत्नी मंजू का रोल निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती करीब दो महीनों से लाइमलाइट और सोशल मीडिया की चकाचौंध से पूरी तरह दूर हैं। फैंस परेशान थे कि आखिर सुमोना अचानक कहां गायब हो गईं।

Alliance: 'बॉयफ्रेंड ने सिगरेट से जलाया...' नीति टेलर ने बयां किया टॉक्सिक रिलेशनशिप का दर्द

Alliance: 'बॉयफ्रेंड ने सिगरेट से जलाया...' नीति टेलर ने बयां किया टॉक्सिक रिलेशनशिप का दर्दटीवी की मशहूर एक्ट्रेस नीति टेलर ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ तहलका मचा दिया है। अमेज़न प्राइम वीडियो के नए और चर्चित रियलिटी शो 'अलायंस' में बातचीत के दौरान, नीति ने अपने अतीत के एक बेहद हिंसक और डरावने रिश्ते का दर्द बयां किया है।

सलमान खान की 'सुल्तान' ने पूरे किए 10 साल, जानिए क्यों आज भी दिलों पर करती है राज

सलमान खान की 'सुल्तान' ने पूरे किए 10 साल, जानिए क्यों आज भी दिलों पर करती है राजबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'सुल्तान' को रिलीज हुए 10 साल पूरे हो गए है। इस फिल्म की सफलता सुपरस्टार के सिनेमैटिक स्किल और पॉपुलैरिटी का सबूत है। साल 2016 में रिलीज हुई यह ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसमें सलमान खान की वर्सेटलिटी को ही नहीं सिर्फ दिखाया गया है बल्कि फिल्म ने शानदार स्टोरी लाइन और यादगार किरदारों के जरिए भी दर्शकों के दिलों को जीता है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।