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'सुल्तान' की 10वीं सालगिरह पर बड़ा खुलासा, 15 मिनट में सलमान खान ने कर दी थी फिल्म के लिए हां
2016 में रिलीज हुई 'सुल्तान' अपने समय की सबसे अलग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में से एक थी, जिसमें सलमान खान, अनुष्का शर्मा, अमित साध और रणदीप हुड्डा जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें सलमान खान ने एक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन के किरदार में अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक दी थी।
देशभर के दर्शकों ने इस फिल्म को भरपूर प्यार दिया। दिलचस्प बात यह है कि सुल्तान के लिए सबसे पहली पसंद सलमान खान ही थे और उन्होंने सिर्फ 15 मिनट में इस फिल्म के लिए हामी भर दी थी।
फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने बताया कि सुल्तान के किरदार के लिए सलमान खान ही उनकी पहली और इकलौती पसंद थे। उन्होंने कहा, जब मैंने आदित्य चोपड़ा को इस कहानी का आइडिया सुनाया, तो उन्होंने कहा कि इस किरदार को सिर्फ एक ही इंसान निभा सकता है और वह हैं सलमान खान। मैं भी उनसे पूरी तरह सहमत था। हमने तय कर लिया था कि यह फिल्म तभी बनेगी, जब सलमान इसके लिए हां कहेंगे।
निर्देशक अली अब्बास जफर ने यह भी खुलासा किया कि सुपरस्टार सलमान खान ने इस फिल्म के लिए सिर्फ 15 मिनट में हां कह दी थी। उन्होंने सलमान के जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को भी याद किया और उस भावुक सीन का जिक्र किया, जिसे सलमान ने एक ही टेक में पूरा किया था और जिसे देखकर सेट पर मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई थीं।
आज सुल्तान अपनी रिलीज के 10 साल पूरे कर रही है। ऐसे में इस कल्ट क्लासिक फिल्म को फिर से याद करने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। फिल्म की कहानी हरियाणा के काल्पनिक पहलवान और पूर्व वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन सुल्तान अली खान की है, जिसकी शानदार कामयाबी उसकी निजी जिंदगी में दूरियां पैदा कर देती है।
सुल्तान को देशभर के दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी और फिल्म ने कई बड़े अवॉर्ड भी अपने नाम किए। दुनियाभर में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई के साथ यह उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल हो गई थी। फिल्म का म्यूजिक एल्बम भी जबरदस्त हिट रहा, जिसमें बेबी को बेस पसंद है, जग घूमेया, 440 वोल्ट, सुल्तान (टाइटल ट्रैक), बुल्लेया और टुक टुक जैसे गाने आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं।
Lock Upp 2: सुनीता आहूजा का इमोशनल ब्रेकडाउन, खाने की क्वालिटी पर मेकर्स पर फूटा गुस्सा, सूप को बताया 'गाय का पेशाब'
रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' इन दिनों नेटफ्लिक्स पर जबरदस्त तहलका मचा रहा है। शो में जब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ली थी, तो फैंस को उम्मीद थी कि उनका बिंदास और बेबाक अंदाज शो में चार चांद लगाएगा। लेकिन महज एक हफ्ते के भीतर ही इस 'जेल' की कठोर परिस्थितियों ने सुनीता को अंदर से झकझोर कर रख दिया है।
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Alliance: 'बॉयफ्रेंड ने सिगरेट से जलाया...' नीति टेलर ने बयां किया टॉक्सिक रिलेशनशिप का दर्द
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस नीति टेलर ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ तहलका मचा दिया है। अमेज़न प्राइम वीडियो के नए और चर्चित रियलिटी शो 'अलायंस' में बातचीत के दौरान, नीति ने अपने अतीत के एक बेहद हिंसक और डरावने रिश्ते का दर्द बयां किया है।
सलमान खान की 'सुल्तान' ने पूरे किए 10 साल, जानिए क्यों आज भी दिलों पर करती है राज
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'सुल्तान' को रिलीज हुए 10 साल पूरे हो गए है। इस फिल्म की सफलता सुपरस्टार के सिनेमैटिक स्किल और पॉपुलैरिटी का सबूत है। साल 2016 में रिलीज हुई यह ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसमें सलमान खान की वर्सेटलिटी को ही नहीं सिर्फ दिखाया गया है बल्कि फिल्म ने शानदार स्टोरी लाइन और यादगार किरदारों के जरिए भी दर्शकों के दिलों को जीता है।