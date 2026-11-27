रिलीज से पहले कानूनी पेंच में फंसी सुकेश चंद्रशेखर पर बनी डॉक्यूमेंट्री, नेटफ्लिक्स और मेकर्स को मिला नोटिस

200 करोड़ की ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी आगामी ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री ‘लव, स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी’ की घोषणा होते ही विवादों में आ गई है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होने जा रही इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर की कानूनी टीम ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्माताओं और प्लेटफॉर्म को कानूनी नोटिस भेजा है।

नोटिस में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने, प्री-स्क्रीनिंग कराने और प्रचार सामग्री में इस्तेमाल किए गए शब्दों को हटाने जैसी कई मांगें रखी गई हैं। अनान्तम लीगल के माध्यम से अधिवक्ता अनंत मलिक ने यह नोटिस 26 नवंबर को जारी किया, जिस दिन नेटफ्लिक्स ने डॉक्यूमेंट्री की रिलीज तारीख का औपचारिक ऐलान किया था।

यह नोटिस नेटफ्लिक्स इंडिया, नेटफ्लिक्स इंक., इंडिया टुडे ओरिजिनल्स से जुड़ी कंपनी के साथ-साथ डॉक्यूमेंट्री की निर्देशकों मौमिता सेन व नियंता शेखर और कार्यकारी निर्माता चांदनी अहलावत डाबस को भेजा गया है। कानूनी टीम ने जवाब देने के लिए 72 घंटे की समयसीमा तय की है, जबकि फिलहाल निर्माताओं और नेटफ्लिक्स की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

नोटिस में सबसे बड़ा तर्क निष्पक्ष सुनवाई और अदालत की कार्यवाही को लेकर दिया गया है। सुकेश के वकीलों का कहना है कि डॉक्यूमेंट्री में जिन आरोपों और घटनाक्रमों को दिखाया गया है, वे फिलहाल अदालत में विचाराधीन हैं। खासतौर पर कथित 200 करोड़ रुपये की उगाही और तिहाड़ जेल के भीतर कथित गतिविधियों से जुड़े मामलों में राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष मकोका अदालत में अभियोजन पक्ष की गवाही दर्ज की जा रही है, जिसकी अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित है। वकीलों ने दलील दी है कि गवाहों के बयान दर्ज होने से पहले ऐसी डॉक्यूमेंट्री जारी करना 'पब्लिक ट्रायल' जैसा होगा और इससे मामले की निष्पक्षता तथा गवाहों पर असर पड़ सकता है।

सुकेश की कानूनी टीम ने यह भी आरोप लगाया है कि निर्माताओं ने उनका पक्ष जानने या उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, जिससे यह परियोजना एकतरफा कहानी पेश करती है। नोटिस में कहा गया है कि सुकेश न्यायिक हिरासत में हैं और जिन मामलों का जिक्र फिल्म में है, उनमें से अधिकांश में दोषसिद्धि नहीं हुई है, जबकि एक मामले में मिली सजा के खिलाफ अपील लंबित है। वकीलों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध डॉक्यूमेंट्री प्रारूप से नहीं, बल्कि इसके समय को लेकर है।

नोटिस के जरिए चार प्रमुख मांगें की गई हैं: पहला, संबंधित आपराधिक मामलों में अभियोजन की गवाही पूरी होने तक डॉक्यूमेंट्री और इसके ट्रेलर की रिलीज न करने की लिखित पुष्टि। दूसरा, रिलीज से पहले सुकेश और उनकी कानूनी टीम के लिए डॉक्यूमेंट्री की विशेष स्क्रीनिंग। तीसरा, प्रचार सामग्री से 'कॉन्‍मैन' जैसे शब्दों को हटाना जो विचाराधीन मामलों में पूर्वधारणा बनाते हों। चौथा, फिल्म में दिखने वाले योगदानकर्ताओं की जानकारी और संबंधित फुटेज व रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। इसके अलावा, कानूनी टीम ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी अभ्यावेदन देने और दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करने का संकेत दिया है।

दूसरी ओर, नेटफ्लिक्स और निर्माताओं के अनुसार यह डॉक्यूमेंट्री दो वर्ष से अधिक के शोध पर आधारित है। इसमें बेंगलुरु से जुड़े शुरुआती दिनों, हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी के कथित तरीकों और जेल के भीतर से कथित नेटवर्क चलाने के दावों की पड़ताल की गई है।

गौरतलब है कि सुकेश चंद्रशेखर पर 2020-21 के दौरान पूर्व रैनबैक्सी प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये ठगने का आरोप है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मकोका के तहत की थी। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि 72 घंटे की अवधि में नेटफ्लिक्स और निर्माता क्या कदम उठाते हैं और मामला अदालत तक पहुंचता है या नहीं।