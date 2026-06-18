गुरुवार, 18 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. suhasini mule marriage at 60 facebook love story with scientist atul gurtu
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 18 जून 2026 (12:25 IST)

सुहासिनी मुले को 60 साल की उम्र में मिला सच्चा प्यार, फेसबुक पर 75 दिन बातचीत के बाद रचा ली शादी

Suhasini Mule marriage at 60
हिंदी सिनेमा की दिग्गज और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुहासिनी मुले ने 60 साल की उम्र में शादी रचाई थी।'लगान' और 'जोधा अकबर' जैसी ऐतिहासिक फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से छाप छोड़ने वाली सुहासिनी ने साबित कर दिया कि सच्चा हमसफर पाने की कोई तय उम्र नहीं होती। उन्होंने 60 साल की उम्र में पहली बार शादी के बंधन में बंधकर एक नई मिसाल पेश की।
 
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सुहासिनी मुले ने अपनी शादीशुदा जिंदगी और समाज के बने-बनाए ढर्रों पर खुलकर बात की। उन्होंने बेहद सादगी से स्वीकार किया, मैंने 60 साल की उम्र में पहली बार शादी की। तब तक मुझे अपने लिए सही जीवनसाथी नहीं मिला था। मेरे पति देश के एक बेहद जाने-माने वैज्ञानिक हैं। जब वह विज्ञान की बातें करते हैं, तो मुझे उसमें से कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन इंसान के तौर पर वह बेहद शानदार और नेक दिल हैं।
सुहासिनी का यह बयान उन लाखों लोगों के लिए एक सीख है जो सिर्फ सामाजिक दबाव या अकेलेपन के डर से किसी भी गलत रिश्ते में समझौता कर लेते हैं। सुहासिनी ने लगभग दो दशकों तक मुंबई में अकेले जीवन बिताया था। वह मान चुकी थीं कि शायद वह हमेशा सिंगल ही रहेंगी, लेकिन नियति के पन्ने पर कुछ और ही लिखा था।
 
सुहासिनी को अपना हमसफर फेसबुक के जरिए मिला है। सुहासिनी ने बताया कि उन्होंने फेसबुक सिर्फ इसलिए जॉइन किया था क्योंकि एक को-एक्टर ने कहा था कि इससे काम के मौके मिल सकते हैं। एक दिन फेसबुक पर उन्हें वैज्ञानिक अतुल गुर्तू की प्रोफाइल दिखाई दी। 
सुहासिनी ने बताया कि उन्होंने सोचा- अरे, फिजिस्टि भी फेसबुक पर होते हैं? अतुल उस समय लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। साइंस में दिलचस्पी होने के कारण सुहासिनी ने उन्हें मैसेज कर दिया, 'एलएचसी क्या है?' यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। 
 
जब ईमेल पर बातचीत आगे बढ़ी, तो अतुल गुर्तू ने संकेत दिया कि वह एक जीवनसाथी की तलाश में हैं। सुहासिनी शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाईं। उन्होंने खुद से कहा, "जब 60 साल तक कोई नहीं मिला, तो अब अचानक कैसे मिल जाएगा?" सुहासिनी असमंजस में थीं, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त से सलाह ली। दोस्त ने कहा, इस उम्र में विकल्प और कम हो जाते हैं। दरवाजा खोलने से पहले ही बंद मत करों। अगर पसंद नहीं आए तो आगे बढ़ जाना, कोशिश करने में क्या नुकसान है?
 
जब अतुल ने सुहासिनी का नंबर मांगा, तो उन्होंने मजाक में कहा, "अच्छी लड़कियां अजनबियों को नंबर नहीं देतीं।" उन्होंने फेसबुक के फोटो को अतुल के संस्थान की वेबसाइट से क्रॉस-चेक किया ताकि यह पक्का हो सके कि प्रोफाइल फर्जी नहीं है। 
 
जुलाई के महीने से शुरू हुई यह वर्चुअल बातचीत नवंबर में पहली बार हकीकत की मुलाकात में बदली। दोनों के विचार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण इस कदर मिले कि उन्होंने बिना देर किए शादी का फैसला कर लिया। 
 
महज 75 दिनों के भीतर, 16 जनवरी 2011 को दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। सुहासिनी बताती हैं कि जब वे बांद्रा कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए गए, तो वहां मौजूद लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए कि इस उम्र में भी कोई इतने चाव और अधिकार से शादी कर रहा है। यहां तक कि जब उन्होंने अपनी बहन को यह खबर दी, तो उसने हैरान होकर पूछा था कि 'क्या तुमने पी रखी है?'
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या PMO में लिखी गई थी 'धुरंधर' की स्क्रिप्ट? राकेश बेदी ने दिया जवाब

क्या PMO में लिखी गई थी 'धुरंधर' की स्क्रिप्ट? राकेश बेदी ने दिया जवाबआदित्य धर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जहां दर्शकों को इस फिल्म का डार्क, इंटेंस और धांसू एक्शन बेहद पसंद आया, वहीं फिल्म में कुछ ऐसे हल्के-फुल्के कॉमेडी मोमेंट्स भी हैं, जो इंटरनेट पर मीम्स के रूप में जमकर वायरल हो रहे हैं।

'काला हिरण' के मेकर्स पर गोविंद नामदेव ने लगाए गंभीर आरोप, अमित जानी बोले- सलमान खान ने बॉडीगार्ड ने धमकाया होगा

'काला हिरण' के मेकर्स पर गोविंद नामदेव ने लगाए गंभीर आरोप, अमित जानी बोले- सलमान खान ने बॉडीगार्ड ने धमकाया होगाबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के 1998 के बहुचर्चित काले हिरण शिकार मामले पर आधारित फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' इस वक्त विवादों के फंसी हुई है। फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से ही कोर्ट से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मचा हुआ है। अब इस विवाद में एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ आ गया है।

संचिता उगले के निधन पर रवि किशन का रिएक्शन, बोले- सुसाइड सबसे बड़ा पाप

संचिता उगले के निधन पर रवि किशन का रिएक्शन, बोले- सुसाइड सबसे बड़ा पाप'कुमकुम भाग्य' और 'वागले की दुनिया' जैसे लोकप्रिय टीवी शो और फिल्म 'छावा' में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस संचिता उगले के निधन ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया है। संचिता ने मुंबई के नालासोपारा स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दुखद खबर ने एक बार फिर कलाकारों के मानसिक स्वास्थ्य और काम के माहौल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

'बंटवारा 1947' के कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज, हर किरदार में दिखा बंटवारे का दर्द और हिम्मत

'बंटवारा 1947' के कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज, हर किरदार में दिखा बंटवारे का दर्द और हिम्मतदमदार और भावनात्मक मोशन पोस्टर के बाद अब 'बंटवारा 1947' के मेकर्स ने फिल्म के कैरेक्टर पोस्टर्स जारी कर दिए हैं, जो ताकत, मासूमियत और अटूट जज़्बे को दर्शाते हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी यह फिल्म मातृभूमि के प्रति साहस और दृढ़ संकल्प की भावनाओं से जुड़ी एक कहानी पेश करने का वादा करती है।

फैंस का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन हैदराबाद में लॉन्च होगा 'नागबंधम' का भव्य ट्रेलर

फैंस का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन हैदराबाद में लॉन्च होगा 'नागबंधम' का भव्य ट्रेलर'नागबंधम' ने 2026 की सबसे चर्चित भारतीय फिल्मों में अपनी जगह बना ली है। फिल्म की घोषणा के बाद से ही इसके अलग-अलग प्रमोशनल कंटेंट ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। विराट कर्णा, ऋषभ साहनी, नभा नटेश, जगपति बाबू और अन्य कलाकारों से सजी इस फिल्म के दमदार कैरेक्टर पोस्टर्स ने इसकी विशाल पौराणिक दुनिया की झलक दिखाई है।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com