'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' का पहला ट्रैक रिलीज, चार दीवारी और समद खान ने डार्क वर्ल्ड का मूड किया सेट

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' के ट्रेलर ने दर्शकों को इसकी डार्क और रहस्यमयी दुनिया की एक झलक दी थी, अब मेकर्स ने नया ट्रैक 'जो भी होना है हो जाएगा' रिलीज कर दिया है। इस गाने में चार दीवारी के साथ शनाया कपूर, अभिनव सिंह, दिविक शर्मा, मान्या ग्रोवर, दीया दमानी, आदि मलिक, शीबा चड्ढा और विवेक गोम्बर नजर आ रहे हैं। यह सीरीज 13 नवंबर 2026 को जियोहॉटस्टार पर प्रीमियर होने वाली है।

चार दीवारी और समद खान द्वारा गाया, लिखा और कंपोज किया गया यह गाना चार के सिग्नेचर एक्सपेरिमेंटल साउंड को सेंट टेरेसा की दुनिया में लेकर आता है, जहां हर कोने में राज, दुश्मनी और खतरा छिपा है। ट्रेलर ने रहस्य की झलक दी थी, लेकिन यह गाना दिखाता है कि चीजें कितनी अजीब हो सकती हैं।

यह कोई आम बॉलीवुड ट्रैक नहीं है। ‘जो भी होना है हो जाएगा’ हर चिंता को छोड़कर चीजों को जैसे होना है वैसे होने देने की बात करता है, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न हों। अपनी हॉन्टिंग साउंड, अनोखी बीट्स और अंदर छिपी अराजकता के साथ यह गाना चार दीवारी के म्यूजिक का पागलपन साफ दिखाता है।

म्यूजिक वीडियो इस पागलपन को और बढ़ा देता है, जहां शनाया कपूर और चार दीवारी एक ऐसी दुनिया में फंसे हैं जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। जैसे ही आपको लगता है कि आप समझ गए हैं कि क्या हो रहा है, वीडियो एक जंगली मोड़ ले लेता है, और अंत में चार एक वेयरवोल्फ में बदल जाते हैं!

गाने के बारे में बात करते हुए चार दीवारी ने कहा, मुझे लगता है इस गाने की सबसे मजेदार बात ये है कि ये वैसा बर्ताव नहीं करता जैसा आप उम्मीद करते हैं। हम इसमें कव्वाली और मिड-टेम्पो जैसे अलग-अलग जॉनर एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस तरह कि ट्रांजिशन बहुत सहज लगते हैं। लिरिक्स मर्फीज़ लॉ के बारे में इस तरह बात करते हैं कि वो आजादी जैसा लगता है। लिरिक्स पॉजिटिव निहिलिज्म को दिखाते हैं। समद और मैं काफी समय से करीबी दोस्त हैं, इसलिए ये गाना बनाना ऐसा लगा जैसे ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था।

ट्रैक बनाने के बारे में समद खान ने कहा, दीवारी और मैं कुछ ऐसा नहीं बनाना चाहते थे जो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड या प्रिडिक्टेबल लगे। हम चाहते थे कि ट्रैक की अपनी एक पर्सनालिटी हो, कुछ ऐसा जो कहीं-कहीं थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अच्छे तरीके से। हमने अलग-अलग साउंड्स और आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जब तक हमें कुछ ऐसा नहीं मिला जो इस दुनिया के लिए सही लगे।

‘जो भी होना है हो जाएगा’ के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क एक और भी डार्क और अजीब दुनिया में कदम रखता है, जहां शनाया की स्क्रीन प्रेजेंस और चार दीवारी का अनोखा म्यूजिकल स्टाइल एक साथ आते हैं। अजीब, मजेदार और बेबाक अराजकता से भरा ये ट्रैक इस बात की याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छी चीजें तब होती हैं जब आप सब कुछ कंट्रोल करना बंद कर देते हैं।

धर्माटिक एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत, स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क का निर्देशन रीमा माया ने किया है और इसे करण जौहर, अदार पूनावाला और अपूर्व मेहता ने प्रोड्यूस किया है। इस सीरीज में शनाया कपूर डबल रोल में हैं, उनके साथ अभिनव सिंह, दिविक शर्मा, मान्या ग्रोवर, दीया दमानी, आदि मलिक, शीबा चड्ढा और विवेक गोम्बर हैं।