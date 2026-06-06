शनिवार, 6 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. SS Rajamouli film Varanasi to Feature 30 Minute Ram vs Kumbhakarna War Scene
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शनिवार, 6 जून 2026 (12:31 IST)

'वाराणसी' में दिखेगा महायुद्ध, भगवान राम और कुंभकर्ण के बीच होगा 30 मिनट का ऐतिहासिक टकराव!

SS Rajamouli
दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लाते हैं, तो वह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक उत्सव बन जाता है। 'बाहुबली' और 'आरआरआर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद, राजामौली अब सुपरस्टार महेश बाबू के साथ अपनी अगली महात्वाकांक्षी फिल्म 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में हैं।
 
हाल ही में इस फिल्म को लेकर एक ऐसी बेहद रोमांचक जानकारी सामने आई है, जिसने सिनेमा प्रेमियों की बेसब्री और बढ़ा दी है। 'वाराणसी' के लेखक और एसएस राजामौली के पिता विजयेंद्र प्रसाद ने एक इवेंट के दौरान फिल्म के सबसे बड़े सरप्राइज पर से पर्दा उठा दिया है। 
विजयेंद्र प्रसाद ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि 'वाराणसी' में रामायण के सबसे भीषण और प्रसिद्ध युद्धों में से एक—भगवान राम और महाबली कुंभकर्ण का युद्ध दिखाया जाएगा। यह कोई सामान्य या छोटा-मोटा एक्शन सीन नहीं होने वाला है। विजयेंद्र प्रसाद के अनुसार, थिएटर्स में दर्शकों के रोंगटे खड़े करने वाला यह सीक्वेंस पूरे 30 मिनट का एक ग्रैंड विजुअल स्पेक्टेकल होगा। 
 
इस सीन में भगवान हनुमान की विशाल पूंछ, अलौकिक रथ और पौराणिक अस्त्र-शस्त्रों का ऐसा संयोजन देखने को मिलेगा जो दर्शकों को पूरी तरह हैरान कर देगा। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर यह कयास भी तेज हो गए हैं कि क्या फिल्म की कहानी में 'टाइम ट्रैवल' या विभिन्न टाइम ज़ोन का कोई अनोखा तड़का लगाया गया है।
 
फिल्म में भगवान राम (रुद्र) के मुख्य किरदार में महेश बाबू नजर आएंगे, यह बात पहले ही साफ हो चुकी थी। वहीं अब चल रही खबरों के अनुसार, इस 30 मिनट के महायुद्ध में उनके सामने कुंभकर्ण के रूप में दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आने वाले हैं।
 
60 दिनों की कड़ी मेहनत 
इस ऐतिहासिक वॉर सीक्वेंस को फिल्माना राजामौली की टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। निर्देशक ने बताया कि इस पूरे 30 मिनट के सीक्वेंस को लगातार 60 दिनों तक शूट किया गया है। राजामौली ने कहा, इसे फिल्माना हर दिन एक नई चुनौती की तरह था। इसका हर एक सब-एपिसोड अपने आप में एक पूरी फिल्म जैसा महसूस हो रहा था, जिसके लिए हमें हर चीज को बिल्कुल नए सिरे से सोचना और डिजाइन करना पड़ा। यह मेरे और महेश बाबू, दोनों के ही करियर के सबसे यादगार और मील के पत्थर साबित होने वाले सीन्स में से एक होगा।
इस फिल्म की एक और बड़ी यूएसपी वैश्विक स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास हैं, जो इस प्रोजेक्ट में 'मंदाकिनी' का बेहद अहम किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म के जरिए प्रियंका लंबे समय बाद भारतीय सिनेमा के बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। हॉलीवुड स्तर की तकनीक, वीएफएक्स और वी. विजयेंद्र प्रसाद की बेहतरीन कहानी से सजी फिल्म 'वाराणसी' को लेकर दर्शकों के बीच अभूतपूर्व क्रेज बना हुआ है। 
 
यह फिल्म 7 अप्रैल 2027 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में कई भाषाओं में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। राजामौली की यह पैन-वर्ल्ड एडवेंचर फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिक सिनेमाई तकनीक का एक ऐसा बेजोड़ नमूना होने वाली है, जो बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करने का दम रखती है।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'पेड्डी' में जाह्नवी कपूर के किरदार को लेकर मचा बवाल, डायरेक्टर को मांगनी पड़ी माफी, फिल्म में होगा बदलाव

'पेड्डी' में जाह्नवी कपूर के किरदार को लेकर मचा बवाल, डायरेक्टर को मांगनी पड़ी माफी, फिल्म में होगा बदलावसाउथ सुपरस्टार राम चरण और जाह्नवी कपूर की हालिया रिलीज फिल्म 'पेड्डी' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने महज दो दिनों में दुनिया भर में 150 करोड़ रुपये से अधिक की ग्रॉस कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।

कभी 500 रुपए में जागरण में गाना गाती थीं नेहा कक्कड़, आज इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस

कभी 500 रुपए में जागरण में गाना गाती थीं नेहा कक्कड़, आज इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसबॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और सोशल मीडिया पर राज करने वाली एक्ट्रेस नेहा कक्कड़ 6 जून को अपना 38वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी जादुई आवाज़ और चुलबुले अंदाज से करोड़ों दिलों को जीतने वाली नेहा आज जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचना किसी के लिए भी एक सपने जैसा है।

साउथ स्टार यश बने शाहरुख-दीपिका के पड़ोसी, अलीबाग में खरीदी 24 करोड़ रुपए की सी-फेसिंग प्रॉपर्टी

साउथ स्टार यश बने शाहरुख-दीपिका के पड़ोसी, अलीबाग में खरीदी 24 करोड़ रुपए की सी-फेसिंग प्रॉपर्टीकन्नड़ सुपरस्टार और 'KGF' फ्रैंचाइज़ी से देश-दुनिया में अपनी धाक जमाने वाले यश इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन इस बार वह अपनी किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि रियल एस्टेट में किए गए एक बेहद आलीशान निवेश के कारण चर्चा में आ गए हैं।

'पाताल लोक' के बाद आखिर क्यों चुनी 'राख'? प्रोसित रॉय ने बताई खास वजह

'पाताल लोक' के बाद आखिर क्यों चुनी 'राख'? प्रोसित रॉय ने बताई खास वजहपहली नजर में 'राख' एक दिलचस्प मिसिंग पर्सन्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज लगती है, लेकिन निर्देशक प्रोसित रॉय के लिए यह सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं थी। पाताल लोक की सफलता के बाद वह दोबारा उसी जॉनर में काम करने के इच्छुक नहीं थे और कुछ अलग तलाश रहे थे।

विश्व पर्यावरण दिवस: पर्दे के बाहर भी प्रकृति के सच्चे साथी हैं अल्लू अर्जुन, हरित जीवनशैली को दे रहे हैं बढ़ावा

विश्व पर्यावरण दिवस: पर्दे के बाहर भी प्रकृति के सच्चे साथी हैं अल्लू अर्जुन, हरित जीवनशैली को दे रहे हैं बढ़ावाअल्लू अर्जुन आज भारत के सबसे बड़े पैन-इंडिया स्टार्स में से एक हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग देश की सीमाओं को पार कर दुनिया भर में फैली हुई है। अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस (परदे पर मौजूदगी) और नए ट्रेंड सेट करने वाली परफॉर्मेंस के लिए मशहूर अल्लू अर्जुन ने अपने नाम के चारों तरफ एक अलग ही क्रेज और कल्चरल फिनोमिसन खड़ी कर दी है।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com