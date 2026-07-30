जेब में 5000 रुपए लेकर मुंबई आए थे सोनू सूद, लोकल ट्रेन के सफर से 140 करोड़ के साम्राज्य तक की अनकही कहानी!

बॉलीवुड में 'रीयल लाइफ हीरो' और गरीबों के मसीहा के रूप में पहचाने जाने वाले सोनू सूद आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कोरोनाकाल में जब पूरा देश थम गया था, तब हजारों-लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाकर सोनू सूद ने हर भारतीय के दिल में खास जगह बनाई। पर्दे पर भले ही उन्होंने ज्यादातर विलेन के किरदार निभाए हों, लेकिन असल जिंदगी में वह लाखों-करोड़ों लोगों के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबको आसरा देने वाले सोनू सूद का अपना शुरुआती सफर बेहद संघर्षपूर्ण था? कभी जेब में सिर्फ 5 हजार रुपये लेकर सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे सोनू सूद आज करीब 140 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति के मालिक हैं।

इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ मुंबई में आजमाया था भाग्य

पंजाब के मोगा शहर के रहने वाले सोनू सूद का बैकग्राउंड पूरी तरह से गैर-फिल्मी था। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री है। लेकिन दिल में हमेशा से एक ही सपना धड़कता था—एक्टिंग। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद सोनू सूद अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए। जब वह मुंबई पहुंचे, तो उनकी जेब में महज 5,000 रुपए थे। कोई गॉडफादर न होने के कारण उन्हें शुरुआत में भारी संघर्ष करना पड़ा।

100 रुपए के पास से लोकल ट्रेन में सफर

शुरुआती दिनों में सोनू सूद मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते थे। पैसों की बचत करने के लिए वह महीने का केवल 100 रुपए का लोकल ट्रेन पास बनवाते थे। ऑडिशन देने के लिए मीलों पैदल चलना और छोटी-छोटी जगहों पर रुकना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया था। बिना किसी बैकग्राउंड के फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन उनकी लगन और कड़ी मेहनत ने रंग दिखाया। वर्ष 1999 में उन्होंने तमिल फिल्म 'कल्लाझागर' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की।

फिल्मों, विज्ञापनों और बिजनेस से सोनू सूद की कमाई

आज सोनू सूद भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में शामिल हैं, जो हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी सिनेमा में भी समान रूप से सफल हैं। 'दबंग', 'जोधा अकबर', 'सिम्बा' और 'अरुंधति' जैसी सुपरहिट फिल्मों में उनके अभिनय को काफी सराहा गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनू सूद आज एक फिल्म के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। सोनू सूद कई बड़े नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के विज्ञापन करते हैं, जिससे उन्हें काफी मोटी कमाई होती है। उनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसका नाम 'शक्ति सागर प्रोडक्शन' है।

5 मंजिला लग्जरी होटल से लेकर करोड़ों का आलीशान आशियाना

सोनू सूद ने सिर्फ फिल्मों से ही नहीं, बल्कि सही जगह बिजनेस इन्वेस्टमेंट करके भी बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। सोनू सूद मुंबई के सबसे पॉश इलाके अंधेरी वेस्ट स्थित लोखंडवाला (यमुना नगर) में एक बेहद खूबसूरत और लग्जरी घर में रहते हैं। मुंबई के प्रीमियम जुहू इलाके में सोनू सूद का एक 5 मंजिला लग्जरी होटल 'शक्ति सागर' है।

लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन

सोनू सूद को लग्जरी और स्पोर्ट्स कारों का काफी शौक है। उनके गैरेज में दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन और महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। इनमें Mercedes-Benz ML-Class 350 CDI, Audi Q7 और Porsche Panamera शामिल है।