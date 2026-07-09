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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (17:46 IST)

'बंटवारा 1947' में गूंजेगी सोनू निगम की आवाज, ए.आर. रहमान ने शेयर किया बड़ा अपडेट

Batwara 1947
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (17:46 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (17:48 IST)
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आमिर खान प्रोडक्शंस, जो इंडिया के सबसे फेमस प्रोडक्शन हाउसेस में से एक है, अपने बड़े पीरियड ड्रामा 'बंटवारा 1947' को लेकर तैयार हो रहा है। सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर इस फिल्म को नेशनल अवार्ड-विनिंग फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं, और इसका म्यूजिक एकेडमी अवार्ड-विनिंग कंपोजर ए.आर. रहमान तैयार कर रहे हैं। 
 
इंडिया के पार्टीशन (बंटवारे) पर बनी 'बंटवारा 1947' देश के सबसे बड़े और दुखभरे चैप्टर्स में से एक को दिखाती है, जो उन लाखों लोगों की जिंदगी को कैप्चर करती है जिन्हें देश के बंटवारे के बाद अपना सब कुछ छोड़कर फिर से नयी शुरुआत करनी पड़ी थी।
 
इस प्रोजेक्ट ने पहले ही लोगों के बीच बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। इस एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, ए.आर. रहमान ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जताई कि फेमस सिंगर सोनू निगम ने उन्हें स्टूडियो में जॉइन किया है और फिल्म के गाने 'ओ तबस्सुम' को अपनी आवाज दी है।
 
'बंटवारा 1947' के साथ, यह मशहूर थिएट्रिकल मास्टरपीस आखिरकार एक अभूतपूर्व पैमाने पर बड़े पर्दे पर आ रहा है। एक ऐसी कहानी को बड़े सिनेमाई इवेंट में बदलना जो कथित तौर पर पाकिस्तान में बैन रही है, फिल्म में एक और दिलचस्प पहलू जोड़ता है, जिससे यह आने वाली सबसे दिलचस्प हिस्टोरिकल रिलीज में से एक बन जाती है।
यह फिल्म एक शानदार स्टार कास्ट को एक साथ लाती है जिसमें शबाना आजमी, प्रीति जी जिंटा, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर शामिल हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'बंटवारा 1947' को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं। 
 
इसका म्यूजिक ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है, जबकि गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं। इस फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित प्रोड्यूस कर रहे हैं और यह 14 अगस्त 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।
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