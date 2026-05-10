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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 10 मई 2026 (15:17 IST)

मदर्स डे पर सोनम कपूर ने किया छोटे बेटे के नाम का खुलासा, बताया क्या होता है मतलब?

Sonam Kapoor second son name
बॉलीवुड की 'फैशनिस्टा' सोनम कपूर आहूजा और उनके पति आनंद आहूजा इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर से गुजर रहे हैं। सोनम और आनंद ने मार्च 2026 में अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया है। अब सोनम ने मदर्स डे के मौके पर अपने बेटे के नाम का खुलासा किया है। 
 
सोनम कपूर ने अपने दूसरे बेटे के नाम की घोषणा कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। सोनम और आनंद ने अपने नन्हे राजकुमार का नाम 'रुद्रलोक कपूर आहूजा' (Rudralokh Kapoor Ahuja) रखा है। यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय वेदों और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अनूठा संगम है। 
 
सोनम और आनंद ने रविवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक संयुक्त पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी पूरी फैमिली यानी आनंद, वायु और नन्हे रुद्रलोक के साथ कुछ प्यारी तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, उस दिव्य शक्ति की भावना में, जिसने एक बार फिर हमारे जीवन को बदल दिया है। एकादशी के पावन दिन पर, भगवान विष्णु की कृपा से जन्मे हमारे दूसरे बेटे का आगमन एक संकेत की तरह महसूस होता है।
क्या है 'रुद्रलोक' का अर्थ? 
सोनम ने अपने पोस्ट में नाम के अर्थ को बहुत ही गहराई से समझाया है। उन्होंने बताया कि 'रुद्र' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'रुद' धातु से हुई है, जिसका अर्थ है 'दहाड़ना'।
 
रुद्र: वेदों में रुद्र को 'सबसे शक्तिशाली' माना गया है। वह एक ऐसी दिव्य शक्ति हैं जो दुखों को उनके जड़ से समाप्त करते हैं। वह तूफान, श्वास, उपचार और नवीनीकरण के प्रतीक हैं।
 
लोक: 'लोक' शब्द का अर्थ है संसार या ब्रह्मांड। इस प्रकार रुद्रलोक का अर्थ हुआ 'रुद्र का संसार' या वह स्थान जहाँ शक्ति और शांति का वास हो।
 
बड़े भाई 'वायु' के साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध
सोनम ने बताया कि उनके दोनों बेटों के नाम एक-दूसरे के पूरक हैं। उनके पहले बेटे का नाम 'वायु' है, जो जीवन की श्वास का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार, रुद्र (शक्ति और परिवर्तन) का वायु (श्वास और जीवन) के साथ अटूट संबंध है।
 
सोनम के अनुसार, "वायु जीवन का आधार है और रुद्र वह शक्ति है जो उसे सुरक्षा और परिवर्तन प्रदान करती है। यह एक 'डिवाइन पेयरिंग' है, जहाँ एक-दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं।" जहाँ वायु विष्णु (संरक्षक) का स्वरूप है, वहीं रुद्र परिवर्तन के प्रतीक हैं।
 
सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने साल 2018 में मुंबई में एक पारंपरिक सिख समारोह में शादी की थी। शादी के चार साल बाद 2022 में उन्होंने अपने पहले बेटे 'वायु' का स्वागत किया और अब 2026 में रुद्रलोक के आने से उनका परिवार पूरा हो गया है। 
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