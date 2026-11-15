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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 15 November 2026 (13:07 IST)

सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ्ड तस्वीरें वायरल करने का मामला, दिल्ली से गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट ने किया रिहा, नियमों की अनदेखी पड़ गई भारी

Sonakshi Sinha
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 15 Nov 2026 (13:09 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की आपत्तिजनक और मॉर्फ्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस को अदालत से बड़ा झटका लगा है। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आरोपी आर्यन दीपक जैन को रिहा करने का आदेश दिया है। 
 
कोर्ट ने पुलिस की तीन दिन की हिरासत की मांग को सिरे से खारिज करते हुए गिरफ्तारी की प्रक्रिया में गंभीर कानूनी खामियां पाई हैं।
क्या है पूरा मामला?
अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी कुछ आपत्तिजनक मॉर्फ्ड तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बांद्रा पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची और शाहदरा के जगतपुरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र से आर्यन दीपक जैन नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस आरोपी को फ्लाइट के जरिए सीधे मुंबई ले आई।
 
ट्रांजिट रिमांड न लेने पर भड़की अदालत
मुंबई लाने के बाद बांद्रा पुलिस ने आरोपी आर्यन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और तीन दिन की पुलिस हिरासत की मांग की। पुलिस का तर्क था कि उन्हें उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बरामद करना और ट्रेस करना है, जिसका इस्तेमाल इन फर्जी तस्वीरों को बनाने और वायरल करने के लिए किया गया था। 
 
हालांकि, सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि जब आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, तो उसे वहां के नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर 'ट्रांजिट रिमांड' क्यों नहीं ली गई? पुलिस इस कानूनी चूक को लेकर अदालत के सामने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी।
आरोपी की ओर से पेश हुए वकीलों अमन शाही, प्रशांत त्रिवेदी और आदित्य जैन ने गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले न तो कोई अनिवार्य नोटिस जारी किया और न ही आरोपी को उसकी हिरासत के ठोस कारण बताए। वकीलों ने गिरफ्तारी में दिखाई गई जल्दबाजी पर भी सवाल उठाए और तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के रसूख के दबाव में पुलिस ने तय नियमों को दरकिनार कर यह कार्रवाई की है।
 
इसके अलावा, अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत गिरफ्तारी के दिशा-निर्देशों के पालन पर भी पुलिस को घेरा। जिन धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है, उनमें अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में BNSS की धारा 35(1)(b) के तहत जांच अधिकारी के लिए यह लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य होता है कि आरोपी की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने इस वैधानिक प्रावधान का पालन नहीं किया।
 
कोर्ट की सख्त टिप्पणी: सिर्फ जांच के नाम पर गिरफ्तारी सही नहीं
मामले की सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट ने एक अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि केवल आगे की जांच की आवश्यकता अपने आप में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकती, खासकर तब जब कानून द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन न किया गया हो। इन्हीं प्रक्रियात्मक खामियों को आधार बनाते हुए कोर्ट ने पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज कर दी और आर्यन को रिहा करने का आदेश दे दिया।
 
गौरतलब है कि आरोपी को भले ही गिरफ्तारी की प्रक्रिया में हुई चूक के कारण तात्कालिक राहत मिल गई हो, लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। बांद्रा पुलिस सोनाक्षी सिन्हा की शिकायत पर अपनी जांच जारी रखे हुए है और मामले की तह तक जाने के लिए सबूत जुटा रही है।
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