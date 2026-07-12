सम्बंधित जानकारी
- ब्लैक लहंगे में जाह्नवी कपूर का कातिलाना अंदाज, डीप-नेक ब्लाउज ने लूटी महफिल
- रोहित चंदेल ने कबूल की नाबालिग का पीछा करने की बात! कोर्ट ने भेजा जेल
- गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे यशवर्धन संग पहली बार बड़े पर्दे पर आएंगी नजर
- 24 साल बाद भी 'देवदास' का जादू बरकरार, आज भी लोगों की जुबां पर हैं फिल्म के सदाबहार गाने
- जब प्राण की फीस अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा थी, जानिए बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन की कहानी
'अलायंस' में सोहेल खान का दर्द छलका, एक्स-वाइफ सीमा सजदेह से मांगी माफी, बोले- गलती मेरी थी
ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर तहलका मचा रहे नए रियलिटी शो 'अलायंस' में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा और इमोशनल मोड़ देखने को मिल रहे हैं। शो में उस वक्त एक हैरान करने वाला मोड़ आया, जब मेकर्स ने घर के अंदर वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री कराई।
इन वाइल्डकार्ड्स में कोई और नहीं, बल्कि बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता सोहेल खान की एक्स-वाइफ और मशहूर फैशन डिजाइनर सीमा सजदेह शामिल थीं। साल 2022 में तलाक के बाद अलग हो चुके इस पूर्व जोड़े को एक बार फिर एक ही छत के नीचे देखकर न सिर्फ घरवाले, बल्कि दर्शक भी दंग रह गए।
हालांकि, इस रीयूनियन ने शो का माहौल पूरी तरह से बदल दिया। दोनों ने बेहद गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे का स्वागत किया और नेशनल टेलीविजन पर सोहेल खान ने अपनी शादी टूटने की जो वजह बताई, उसने हर किसी को भावुक कर दिया।
मेरी गलतियों की वजह से टूटा घर
शो के होस्ट कुणाल खेमू और सह-प्रतियोगी निखिल चिनापा ने जब सोहेल खान से सीमा की एंट्री और उनके रिश्ते को लेकर सवाल किया, तो सोहेल अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए। निखिल ने पूछा था, 'औरत घर को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। आपके घर में किसका हाथ था?'
इस सवाल का जवाब देते हुए सोहेल खान ने अपनी शादी टूटने की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। सोहेल ने कहा, उस दौर में मेरा काम ठीक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मैं सही मानसिक स्थिति में नहीं था। मेरे चिड़चिड़े व्यवहार और बर्ताव के कारण मैंने उस इंसान को खो दिया जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। अगर हमारे बीच कोई भी गलती हुई थी, तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी नेशनल टेलीविजन पर लेता हूं।
सोहेल ने आगे कहा कि सीमा उनके दो प्यारे बच्चों की मां हैं, इसलिए उनके मन में सीमा के लिए प्यार से कहीं ज्यादा सम्मान है। उन्होंने 'अलायंस' शो का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके बीच जो एक 'मिसिंग लिंक' थी, इस शो ने उसे फिर से जोड़ने का काम किया है।
सीमा सजदेह ने सोहेल को बताया अपना 'इकलौता साथी'
घर में कदम रखते ही सीमा सजदेह ने भी परिपक्वता दिखाई। उन्होंने सोहेल खान के बदले व्यवहार और उनके द्वारा बनाई गई ग्रीन-टी को स्वीकार करते हुए उन्हें घर के अंदर अपना "इकलौता सच्चा साथी" बताया। सीमा का कहना था कि भले ही वे असल जिंदगी में अलग हो चुके हैं, लेकिन अपने बच्चों के माता-पिता होने के नाते उनका गठबंधन हमेशा कायम रहेगा।
सोहेल खान और सीमा सजदेह की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों ने 1998 में घर से भागकर पहले आर्य समाज मंदिर में शादी की थी और बाद में निकाह किया था। निकाह के दिन ही सोहेल की बतौर निर्देशक पहली फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' रिलीज हुई थी। दोनों के दो बेटे हैं - निर्वाण और योहान। 24 साल तक साथ रहने के बाद साल 2022 में दोनों ने आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया था।
तलाक के बावजूद दोनों के बीच कोई कड़वाहट नहीं है। शो के दौरान ज़ैद दरबार से बात करते हुए सोहेल ने खुलासा किया कि उनके दोनों बेटे निर्वाण और योहान फिलहाल सोहेल के साथ ही रहते हैं। वहीं, सीमा हफ्ते में तीन बार बच्चों से मिलने उनके घर आती हैं और आज भी उनके पास सोहेल के घर की चाबी मौजूद है।
मशहूर डच रियलिटी फॉर्मेट पर आधारित और कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किया जा रहा शो 'अलायंस' इन दिनों दर्शकों का पसंदीदा शो बन चुका है। अपनी अनूठी रणनीति, पल-पल बदलते समीकरणों और धोखेबाजी के खेल की वजह से लोग इसे 'लॉक अप सीजन 2' से भी बेहतर मान रहे हैं।
'धमाल 4' की कमाई में दूसरे दिन 50% का उछाल, शनिवार को किया इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ब्लैक लहंगे में जाह्नवी कपूर का कातिलाना अंदाज, डीप-नेक ब्लाउज ने लूटी महफिल
बॉलीवुड की यंग जनरेशन की सबसे चर्चित और फैशनेबल अभिनेत्रियों में से एक, जाह्नवी कपूर अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से कभी पीछे नहीं हटतीं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं। इस बार जाह्नवी ने ऑल-ब्लैक एथनिक लुक चुना है, जिसमें उनका ग्लैमर और बोल्डनेस साफ झलक रही है।
रोहित चंदेल ने कबूल की नाबालिग का पीछा करने की बात! कोर्ट ने भेजा जेल
'पंड्या स्टोर' और 'काशीबाई बाजीराव बैलाल' जैसे लोकप्रिय शोज में अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके मशहूर टीवी अभिनेता रोहित चंदेल को मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रोहित पर उनकी ही एक 16 वर्षीय नाबालिग सह-कलाकार ने पीछा करने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और मारपीट करने का संगीन आरोप लगाया है।
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे यशवर्धन संग पहली बार बड़े पर्दे पर आएंगी नजर
सुनीता आहूजा हाल ही में नेटफ्लिक्स के बेहद चर्चित और विवादित कैप्टिव रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' सीजन 2 में नजर आई थीं। इस शो में सुनीता ने अपनी बेबाकी से खूब सुर्खियां बटोरीं। शो के दौरान टीवी और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राम कपूर के साथ उनकी दोस्ती और एक टास्क के दौरान खाने के बजट को लेकर किया गया उनका विरोध काफी वायरल हुआ था।