बुधवार, 21 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 21 जनवरी 2026 (17:00 IST)

डावोस 2026 में स्मृति ईरानी ने पेश किया भारत का जेंडर इक्विटी एजेंडा

Davos 2026
25 साल बाद 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के साथ भारतीय टीवी में अपना ऐतिहासिक कमबैक कर सुर्खियां पैदा करने वाली, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अलायंस फॉर ग्लोबल गुड: जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की फाउंडर और चेयरपर्सन स्मृति ईरानी ने अब वर्ल्ड स्टेज पर भी अपनी पहचान बना ली है। 
 
स्मृति ईरानी ने वी लीड लाउंज में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वीक, डावोस 2026 में हिस्सा लेकर भारत की बढ़ती लीडरशिप को शामिल, समानता और सोशल इम्पैक्ट के मुद्दों पर मजबूती से पेश किया है। साथ ही, उन्होंने अपने अलायंस के तीन साल पूरे होने का जश्न भी मनाया, जिसमें ग्लोबल कमिटमेंट्स को निचले स्तर पर असरदार रूप में बदला गया है।
 
स्मृति ईरानी भारत की सबसे ताकतवर और असरदार आवाज़ों में से एक हैं, चाहे एंटरटेनमेंट हो, पब्लिक लाइफ या ग्लोबल स्टेज। बहुत कम ही लोग इतने रेंज और इंटेंसिटी के साथ अपनी यात्रा को दिखा पाते हैं। टीवी स्क्रीन से लेकर पॉलिसी टेबल तक, वो हमेशा वहां मौजूद रहती हैं जहां असली बातचीत होती है और असर पैदा होता है। 
 
क्योंकि 2.0 के साथ स्मृति का टीवी पर कमबैक सिर्फ़ एक वापसी नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक पल बन गया, जिसने उनकी ये खासियत साबित की कि वो पॉप कल्चर और लीडरशिप के बीच सहजता से कदम रख सकती हैं। वो यही खासियत एंटरटेनमेंट से बाहर अपने काम में भी दिखाती हैं। डावोस के पहले दिन, उन्होंने ग्लोबल लीडर्स, पॉलिसीमेकर और चेंजमेकर के साथ गहराई से बातचीत की। 
 
“स्ट्रैटेजिक लीडरशिप इन द बायो-रिवॉल्यूशन: वीमेन पॉवरिंग इनोवेशन एंड ग्लोबल सॉल्यूशंस” सत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ग्लोबल बायो-रिवॉल्यूशन हमेशा एविडेंस-बेस्ड पॉलिसी और बराबरी की भागीदारी पर ही आधारित होना चाहिए। #WEF2026 के मार्केट-माइंडेड, मिशन-ड्रिवन राउंडटेबल में उन्होंने सोशल एंटरप्राइजेज को सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाने पर गहन बातचीत की, उसके बाद उन्होंने मोबिलाइजिंग लीडरशिप एंड मल्टीस्टेकहोल्डर एक्शन फॉर क्लीन एयर सत्र में भी अपनी बात रखी।
 
इन बैठकों के कुछ पल बाद में उनके ऑफिस ने सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिससे डावोस 2026 में उनके पहले दिन की प्रभावशाली मौजूदगी की झलक देखने को मिली।
 
दिन की सबसे बड़ी बात रही जब उन्होंने आंध्र प्रदेश के सीएम श्री नारा चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। सीएम ने उनके अलायंस के विज़न की तारीफ की और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का न्योता भी दिया। इस प्रपोज्ड पार्टनरशिप का लक्ष्य करीब पांच लाख महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाओं के नेतृत्व वाले एंटरप्राइजेज और सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स को मजबूत करके, ग्लोबल कमिटमेंट्स को ग्रासरूट लेवल पर असरदार काम में बदलना है।
