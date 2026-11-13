बिना इजाजत रिलीज हुआ सिद्धू मूसेवाला का गाना 'फैंटम'! दिवंगत सिंगर के माता-पिता ने म्यूजिक कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप

दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के निधन के बाद भी उनके गानों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब उनके नए ट्रैक 'फैंटम' की रिलीज को लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता, बलकौर सिंह और चरण कौर ने म्यूजिक लेबल 'सागा म्यूजिक' पर गंभीर आरोप लगाते हुए गाने की रिलीज पर कड़ी आपत्ति जताई है।

सिद्धू मूसेवाला के परिवार का कहना है कि लेबल ने उनकी बिना अनुमति और वैध दस्तावेजों के यह गाना जारी कर दिया है। दिवंगत सिंगर माता-पिता की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उन्होंने सागा म्यूजिक से इस गाने की रिलीज को रोकने का अनुरोध किया था। परिवार चाहता था कि इस मामले पर आपसी बातचीत के जरिए कोई ठोस समाधान निकाला जाए। हालांकि, लेबल ने उनकी अपील को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए गाने को रिलीज करने का फैसला ले लिया।

बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है, सिद्धू मूसेवाला का गाना 'फैंटम' सागा म्यूजिक द्वारा हमारी अनुमति या प्राधिकरण के बिना रिलीज किया जा रहा है। रिलीज रोकने और समाधान पर चर्चा करने के हमारे अनुरोध के बावजूद, सागा म्यूजिक ने हमारे किसी भी वैध दस्तावेज के बिना इसे आगे बढ़ाया है। हम सिद्धू मूसेवाला की विरासत और अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।

म्यूजिक इंडस्ट्री और अन्य कलाकारों को सख्त चेतावनी

इस घटनाक्रम से नाराज बलकौर सिंह और चरण कौर ने केवल सागा म्यूजिक ही नहीं, बल्कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने उन सभी कलाकारों, निर्माताओं और म्यूजिक कंपनियों को आगाह किया है जो सिद्धू मूसेवाला के अनरिलीज्ड गानों या उनके अधिकारों से जुड़े दस्तावेज होने का दावा करते हैं।

माता-पिता ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी भी तरह की सार्वजनिक घोषणा करने या सिद्धू का कोई भी गाना रिलीज करने से पहले परिवार से अनिवार्य रूप से संपर्क करे। उन्होंने अनुरोध किया है कि दिवंगत गायक के संगीत कार्यों से जुड़े सभी मामलों को सीधे परिवार के साथ मिलकर ही सुलझाया जाए।

बेटे की विरासत बचाने की जंग

मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या के बाद से ही उनके माता-पिता अपने बेटे के नाम और संगीत की विरासत को संजोने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बीते वर्षों में कई बार बिना अनुमति के सिद्धू के पुराने रिकॉर्ड्स और अधूरे प्रोजेक्ट्स को लीक करने या व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करने के मामले सामने आ चुके हैं। बलकौर सिंह कई मंचों से यह चिंता जाहिर कर चुके हैं कि कुछ लोग निजी फायदे के लिए उनके बेटे की मेहनत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

फिलहाल, 'फैंटम' गाने को लेकर उठे इस ताजा विवाद ने सिद्धू मूसेवाला के करोड़ों फैंस के बीच भी हलचल पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर फैंस परिवार के समर्थन में उतर आए हैं और मांग कर रहे हैं कि दिवंगत कलाकार के काम का सम्मान किया जाए तथा उनके माता-पिता की सहमति के बिना कोई भी कंटेंट जारी न किया जाए। अब देखना यह होगा कि परिवार की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बाद सागा म्यूजिक की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।