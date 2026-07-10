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सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की नई रिलीज डेट का ऐलान, अब इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री तमन्ना भाटिया अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की नई रिलीज़ डेट का ऐलान कर दिया गया है। यह फिल्म अब 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
मेकर्स ने नई रिलीज़ डेट के साथ फिल्म का नया पोस्टर भी जारी किया है, जिसने सोशल मीडिया पर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
पोस्टर में एक शक्तिशाली योद्धा जैसे किरदार को एक बैल और एक बाघ के बीच खड़े हुए दिखाया गया है। रहस्यमयी और भव्य अंदाज वाले इस पोस्टर में फिल्म की दुनिया की झलक देखने को मिलती है। पोस्टर के कई प्रतीक फिल्म की कहानी को लेकर उत्सुकता बढ़ाते हैं और प्रशंसक इसके डिजाइन तथा डिटेलिंग की सराहना कर रहे हैं।
भारतीय लोककथाओं से प्रेरित 'द वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' फैंटेसी, एक्शन, कॉमेडी और एडवेंचर का अनूठा संगम है। फिल्म के जरिए मेकर्स एक बिल्कुल नई सिनेमाई दुनिया दर्शकों के सामने पेश करने जा रहे हैं। रीमेक, अडैप्टेशन और फ्रेंचाइज़ी फिल्मों के दौर में यह एक मौलिक कहानी पर आधारित परियोजना है। मेकर्स इससे पहले 'द लीजेंड ऑफ वन' कॉमिक बुक के माध्यम से इस दुनिया की पहली झलक भी दर्शकों को दिखा चुके हैं।
बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के डिवीजन बालाजी मोशन पिक्चर्स, टीवीएफ और 11.11 प्रोडक्शन के सहयोग से प्रस्तुत इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी अरुणाभ कुमार ने लिखी है, जबकि निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है। सिनेमैटोग्राफी और विजुअल डायरेक्शन की जिम्मेदारी मनु आनंद ने संभाली है। फिल्म का निर्माण शोभा कपूर, एकता आर. कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी ने किया है।
'बाहुबली: द बिगिनिंग' के 11 साल: प्रभास की आवाज़ में गूंजते ये डायलॉग आज भी हैं सुपरहिट
प्रभास स्टारर 'बाहुबली- द बिगिनिंग' भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहद सफल और यादगार फिल्मों में से एक है। इस सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म को रिलीज हुए अब 11 साल हो गए है। ये फिल्म आज ही के दिन यानी 10 जुलाई 2015 को रिलीज़ हुई थी और भारतीय सिनेमा में एक इतिहास रच दिया था। इस फिल्म का निर्देशन एसएस राजामौली ने किया हैं।
उत्तराखंड के ऐतिहासिक टनल रेक्स्यू पर फिल्म 'सिल्कयारा 41' लेकर आ रहे आमिर खान, कबीर खान करेंगे निर्देशन
आमिर खान प्रोडक्शंस (भारत), माइंड ब्लोइंग फिल्म्स (ऑस्ट्रेलिया) और कबीर खान फिल्म्स ने 'सिल्कयारा 41' की घोषणा की है। यह फिल्म उत्तराखंड के सिल्कयारा टनल रेस्क्यू मिशन और इस अभियान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर टनलिंग एक्सपर्ट और ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय हीरो अर्नोल्ड डिक्स की अहम भूमिका से प्रेरित है।
'बंटवारा 1947' में गूंजेगी सोनू निगम की आवाज, ए.आर. रहमान ने शेयर किया बड़ा अपडेट
आमिर खान प्रोडक्शंस, जो इंडिया के सबसे फेमस प्रोडक्शन हाउसेस में से एक है, अपने बड़े पीरियड ड्रामा 'बंटवारा 1947' को लेकर तैयार हो रहा है। सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर इस फिल्म को नेशनल अवार्ड-विनिंग फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं, और इसका म्यूजिक एकेडमी अवार्ड-विनिंग कंपोजर ए.आर. रहमान तैयार कर रहे हैं।