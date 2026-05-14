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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 14 मई 2026 (11:32 IST)

‘हाईएस्ट पेड’ होने के बावजूद खुद पर खर्च नहीं करतीं श्वेता तिवारी, बेटी पलक ने गिफ्ट किया था पहला ब्रांडेड हैंडबैग

Shweta Tiwari simplicity
मनोरंजन जगत में 'प्रेरणा' बनकर करोड़ों दिलों पर राज करने वाली श्वेता तिवारी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। साल 2000 में 'कसौटी जिंदगी की' से शुरू हुआ उनका सफर आज भी सफलता के शिखर पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीवी की यह 'हाईएस्ट पेड' एक्ट्रेस खुद पर पैसे खर्च करने के मामले में आज भी उतनी ही सरल हैं जितनी वह अपने शुरुआती दिनों में थीं?
 
बीते दिनों श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने अपनी मां के 'कंजूसी' भरे लेकिन प्यार से भरे स्वभाव का खुलासा किया था। पलक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां श्वेता तिवारी अपनी जरूरतों को हमेशा आखिरी पायदान पर रखती हैं। 
 
पलक ने कहा था, मेरी मां ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा है। शायद यही वजह है कि वह आज भी बेहद कम खर्चीली हैं। वह मेरे भाई रेयांश के लिए हर दूसरे दिन नए कपड़े या खिलौने खरीद लेंगी, लेकिन जब बात उनके खुद के ऊपर खर्च करने की आती है, तो वह सौ बार सोचती हैं।
पलक ने एक मजेदार लेकिन इमोशनल किस्सा साझा करते हुए बताया था कि वह अपनी मां के पुराने 'झोले' (साधारण बैग) से इस कदर तंग आ गई थीं कि उन्हें खुद एक्शन लेना पड़ा। एक स्टार होने के नाते श्वेता तिवारी को कई इवेंट्स और पब्लिक प्लेस पर जाना होता है। पलक का कहना था कि मां ने इंडस्ट्री में जो मुकाम हासिल किया है, उनका रहन-सहन भी वैसा ही होना चाहिए। 
 
पलक ने बताया था, मैं थक गई थी उन्हें वही पुराना झोला हर जगह ले जाते हुए देखकर। मुझे लगा कि वह इससे बेहतर की हकदार हैं। आखिरकार, वह दिल से आज भी एक लड़की ही हैं और हर लड़की को सुंदर बैग्स पसंद होते हैं। इसलिए मैंने अपनी पहली कमाई से उन्हें उनका पहला ब्रांडेड हैंडबैग गिफ्ट किया।
 
श्वेता तिवारी की प्रोफेशनल लाइफ जितनी चमकदार रही है, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही चुनौतीपूर्ण। दो असफल शादियों के बाद, श्वेता ने एक सिंगल मदर के तौर पर पलक और रेयांश की परवरिश की है। वह आज भी प्रति एपिसोड लाखों रुपये चार्ज करती हैं और कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता आज भी उनके बच्चे और उनकी बचत ही है।
 
पलक ने कहा था, मैं उनसे अक्सर कहती हूं कि वह खुद को प्राथमिकता देना शुरू करें। वह हर किसी के पीछे भागती रहती हैं—मेरे पीछे, नानी के पीछे और रेयांश के पीछे। वह खुद को कोई लग्जरी नहीं देतीं। मैंने उनसे कहा कि रेयांश के लिए हर हफ्ते शॉर्ट्स खरीदना बंद करें और उस पैसे से खुद के लिए कुछ अच्छा खरीदें।
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