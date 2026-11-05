  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sherleen dutt diwali celebration special message about self confidence inner happiness family memories
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (17:00 IST)

शर्लिन दत्त ने बताया दिवाली का असली मतलब, आत्मविश्वास और सुकून को बताया जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी

Sherleen Dutt
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (17:02 IST)
google-news
‘कोई जाए तो ले आए’, ‘शृंगारिका’ और ‘बेइंतहा - एक अनोखी दास्तान’ जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुकीं अभिनेत्री शर्लिन दत्त के लिए दिवाली सिर्फ घर की सजावट, पारंपरिक कपड़े पहनने और परिवार के साथ समय बिताने तक सीमित नहीं है। समय के साथ इस त्योहार का उनके लिए एक खास और व्यक्तिगत अर्थ बन गया है। 
 
शर्लिन का मानना है कि दिवाली हमें आत्मविश्वास, भावनात्मक मजबूती और अपने भीतर खुशियां तलाशने की सीख देती है। अभिनेत्री का मानना है कि कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां हम खामोशी से लड़ते हैं और उनसे बाहर निकलना ही त्योहार को सही मायने में खास बनाता है।
दिवाली को लेकर अपनी सोच में आए बदलाव के बारे में बात करते हुए शर्लिन कहती हैं, “बचपन में दिवाली का मतलब नए कपड़े, मिठाइयां और ढेर सारा उत्साह हुआ करता था। लेकिन आज मुझे लगता है कि अंधेरा हमेशा हमारे आसपास नहीं होता, कई बार यह हमारे अपने डर, असुरक्षाओं और निराशाओं से भी पैदा होता है। मैंने महसूस किया है कि अपनी दुनिया को रोशन करने के लिए हमेशा किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। कई बार हमें खुद ही अपनी रोशनी बनना पड़ता है।”
 
अपने दिवाली सेलिब्रेशन के बारे में बात करते हुए वह कहती हैं, “मुझे दिवाली से जुड़ी परंपराएं बहुत पसंद हैं। घर सजाने से लेकर दीये जलाना, लक्ष्मी पूजा करना और पारंपरिक कपड़े पहनना, ये सभी चीजें मुझे बेहद खुशी देती हैं। मेरा काम का शेड्यूल काफी व्यस्त रहता है, इसलिए त्योहार हमें थोड़ा रुकने, अच्छा खाना खाने और अपनों के साथ सुकून के पल बिताने का मौका देते हैं। और हां, ढेर सारी तस्वीरें खींचना भी इस जश्न का अहम हिस्सा है।”
 
त्योहारों के दौरान काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने को लेकर शर्लीन का मानना है कि अपने रिश्तों के लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है। वह कहती हैं, “मेरे हिसाब से संतुलन का मतलब यह समझना है कि किस चीज को कितना समय देना चाहिए। जब हम अपना करियर बनाने में व्यस्त होते हैं, तो हमें जिंदगी की खूबसूरत यादें बनाना भी नहीं भूलना चाहिए। मैं कभी इतनी व्यस्त नहीं होना चाहती कि अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में उस जिंदगी का आनंद लेना ही भूल जाऊं, जिसे बनाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूं।”
 
अपनी सबसे यादगार दिवाली को याद करते हुए अभिनेत्री बचपन की यादों में लौट जाती हैं। जम्मू में अपने माता-पिता और भाइयों के साथ बिताए गए साधारण से पल आज भी उनके दिल के सबसे करीब हैं। उनके लिए परिवार के साथ बिताए वे छोटे-छोटे पल ही दिवाली की सबसे खूबसूरत यादें हैं।
 
अपने प्रशंसकों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए शर्लिन कहती हैं, “दूसरों की दुनिया रोशन करने में इतने व्यस्त मत हो जाइए कि अपनी रोशनी को ही भूल जाएं। खुद के प्रति दयालु रहें, बेवजह की नाराजगी को छोड़ दें और किसी के लिए भी अपनी चमक कम न होने दें। जिंदगी में सबसे खूबसूरत बदलाव आपके दिखने में नहीं, बल्कि आपके भीतर आए सुकून और आत्मविश्वास में होता है।”
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
बॉक्स ऑफिस के बाद OTT पर छाएंगे रजनीकांत, प्राइम वीडियो ने किया 'जेलर 2' की स्ट्रीमिंग डेट का ऐलान

सलमान खान ने सुबह खाली पेट रिकॉर्ड किया 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' गाना, साजिद खान ने खोला दिलचस्प राज

सलमान खान ने सुबह खाली पेट रिकॉर्ड किया 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' गाना, साजिद खान ने खोला दिलचस्प राजसलमान खान ने हाल ही में रिलीज हुए फिल्म 'मातृभूमि' के गाने "तेरी सेक्सी ब्यूटी" को अपनी आवाज दी है। बता दे कि इस गाने में उनके साथ चित्रांगदा सिंह स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही हैं। इस ट्रैक में सलमान खान की आवाज और चित्रांगदा का ग्लैमर एक साथ उनकी रिफ्रेशिंग केमिस्ट्री के जरिए दिल जीत रहा है।

करण जौहर ने किया 4000 करोड़ की 'रामायण' का रिव्यू, बताया किस कलाकार ने कितना किया प्रभावित

करण जौहर ने किया 4000 करोड़ की 'रामायण' का रिव्यू, बताया किस कलाकार ने कितना किया प्रभावितभारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक 'रामायण' दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस पौराणिक महागाथा को लेकर दर्शकों और समीक्षकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रिलीज के साथ ही फिल्म को आलोचकों और जनता दोनों से शानदार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।

'रामायण' में राम बनने को लेकर रणबीर कपूर के मन में था डर, आस्था और मर्यादा का रखना पड़ा ध्यान

'रामायण' में राम बनने को लेकर रणबीर कपूर के मन में था डर, आस्था और मर्यादा का रखना पड़ा ध्याननितेश तिवारी के निर्देशन में बनी बहुचर्चित और भव्य पौराणिक फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इस सिनेमाई महागाथा में भगवान राम का किरदार निभा रहे बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और माता सीता की भूमिका में नज़र आ रहीं दक्षिण भारतीय स्टार साई पल्लवी ने हाल ही में अपने किरदारों और उनके निर्माण की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की है।

'इंडिया के टॉप 1%' के सेट पर स्टंट कोऑर्डिनेटर गीता टंडन के साथ बदसलूकी! 9 घंटे तक टेंट में बैठाया, अनिल कपूर- फराह खान ने मांगी माफी

'इंडिया के टॉप 1%' के सेट पर स्टंट कोऑर्डिनेटर गीता टंडन के साथ बदसलूकी! 9 घंटे तक टेंट में बैठाया, अनिल कपूर- फराह खान ने मांगी माफीबॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में पिछले दो दशकों से बतौर स्टंट डायरेक्टर और बॉडी डबल काम कर रहीं गीता टंडन ने हाल ही में स्टार प्लस पर आने वाले अनिल कपूर के टीवी शो 'इंडिया के टॉप 1%' के सेट पर हुए एक कड़वे अनुभव का खुलासा सोशल मीडिया पर किया है।

रामायण मूवी रिव्यू: रणबीर कपूर में दिखे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यश के रावण का रौद्र रूप भी छाया

रामायण मूवी रिव्यू: रणबीर कपूर में दिखे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यश के रावण का रौद्र रूप भी छायानितेश तिवारी की 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम और यश रावण के किरदार में नजर आते हैं। भव्य विजुअल्स, शानदार स्पेशल इफेक्ट्स और हांस जिमर का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की ताकत हैं। रणबीर का सहज अभिनय दिल जीतता है, जबकि कुछ लंबे प्रसंग और कमजोर गाने निराश करते हैं। जानिए कैसी है रामायण की यह नई सिनेमाई प्रस्तुति।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।