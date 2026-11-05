शर्लिन दत्त ने बताया दिवाली का असली मतलब, आत्मविश्वास और सुकून को बताया जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी

‘कोई जाए तो ले आए’, ‘शृंगारिका’ और ‘बेइंतहा - एक अनोखी दास्तान’ जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुकीं अभिनेत्री शर्लिन दत्त के लिए दिवाली सिर्फ घर की सजावट, पारंपरिक कपड़े पहनने और परिवार के साथ समय बिताने तक सीमित नहीं है। समय के साथ इस त्योहार का उनके लिए एक खास और व्यक्तिगत अर्थ बन गया है।

शर्लिन का मानना है कि दिवाली हमें आत्मविश्वास, भावनात्मक मजबूती और अपने भीतर खुशियां तलाशने की सीख देती है। अभिनेत्री का मानना है कि कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां हम खामोशी से लड़ते हैं और उनसे बाहर निकलना ही त्योहार को सही मायने में खास बनाता है।

दिवाली को लेकर अपनी सोच में आए बदलाव के बारे में बात करते हुए शर्लिन कहती हैं, “बचपन में दिवाली का मतलब नए कपड़े, मिठाइयां और ढेर सारा उत्साह हुआ करता था। लेकिन आज मुझे लगता है कि अंधेरा हमेशा हमारे आसपास नहीं होता, कई बार यह हमारे अपने डर, असुरक्षाओं और निराशाओं से भी पैदा होता है। मैंने महसूस किया है कि अपनी दुनिया को रोशन करने के लिए हमेशा किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। कई बार हमें खुद ही अपनी रोशनी बनना पड़ता है।”

अपने दिवाली सेलिब्रेशन के बारे में बात करते हुए वह कहती हैं, “मुझे दिवाली से जुड़ी परंपराएं बहुत पसंद हैं। घर सजाने से लेकर दीये जलाना, लक्ष्मी पूजा करना और पारंपरिक कपड़े पहनना, ये सभी चीजें मुझे बेहद खुशी देती हैं। मेरा काम का शेड्यूल काफी व्यस्त रहता है, इसलिए त्योहार हमें थोड़ा रुकने, अच्छा खाना खाने और अपनों के साथ सुकून के पल बिताने का मौका देते हैं। और हां, ढेर सारी तस्वीरें खींचना भी इस जश्न का अहम हिस्सा है।”

त्योहारों के दौरान काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने को लेकर शर्लीन का मानना है कि अपने रिश्तों के लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है। वह कहती हैं, “मेरे हिसाब से संतुलन का मतलब यह समझना है कि किस चीज को कितना समय देना चाहिए। जब हम अपना करियर बनाने में व्यस्त होते हैं, तो हमें जिंदगी की खूबसूरत यादें बनाना भी नहीं भूलना चाहिए। मैं कभी इतनी व्यस्त नहीं होना चाहती कि अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में उस जिंदगी का आनंद लेना ही भूल जाऊं, जिसे बनाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूं।”

अपनी सबसे यादगार दिवाली को याद करते हुए अभिनेत्री बचपन की यादों में लौट जाती हैं। जम्मू में अपने माता-पिता और भाइयों के साथ बिताए गए साधारण से पल आज भी उनके दिल के सबसे करीब हैं। उनके लिए परिवार के साथ बिताए वे छोटे-छोटे पल ही दिवाली की सबसे खूबसूरत यादें हैं।

अपने प्रशंसकों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए शर्लिन कहती हैं, “दूसरों की दुनिया रोशन करने में इतने व्यस्त मत हो जाइए कि अपनी रोशनी को ही भूल जाएं। खुद के प्रति दयालु रहें, बेवजह की नाराजगी को छोड़ दें और किसी के लिए भी अपनी चमक कम न होने दें। जिंदगी में सबसे खूबसूरत बदलाव आपके दिखने में नहीं, बल्कि आपके भीतर आए सुकून और आत्मविश्वास में होता है।”