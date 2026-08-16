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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 16 August 2026 (13:00 IST)

शर्मिला टैगोर ने शादी के बाद अपनाया था इस्लाम, बेटी सबा बोलीं- अम्मी ने इस्लाम सिखाया लेकिन धर्म चुनने की आजादी दी

Sharmila Tagore religion
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 16 Aug 2026 (13:01 IST)
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भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान 'टाइगर' पटौदी की प्रेम कहानी जितनी चर्चित रही, उससे कहीं अधिक मिसाल उनका पारिवारिक माहौल रहा है। अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों से ताल्लुक रखने वाले इस जोड़े ने अपने बच्चों की परवरिश जिस धर्मनिरपेक्ष और खुले माहौल में की, उसकी चर्चा आज भी होती है।
 
हाल ही में शर्मिला टैगोर की बड़ी बेटी सबा पटौदी ने 'संडे सिनेमा' को दिए एक इंटरव्यू में अपने बचपन, घर के माहौल और धार्मिक आस्था पर खुलकर बात की है। सबा ने बताया कि कैसे एक शाही और अंतरधार्मिक परिवार में पलने-बढ़ने के बावजूद उनके माता-पिता ने कभी बच्चों पर कोई धार्मिक विचार नहीं थोपे।
इस्लाम से जुड़ाव और मां शर्मिला टैगोर की भूमिका
सबा पटौदी खुद को एक धार्मिक और आध्यात्मिक इंसान मानती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी आस्था इस्लाम में है और जब भी वे ईश्वर को याद करती हैं, तो उनके दिल से 'अल्लाह' शब्द निकलता है। हालांकि, वे दुनिया के हर धर्म का उतना ही सम्मान करती हैं।
 
सबा ने इस बात का खुलासा किया कि उनकी मां शर्मिला टैगोर ने मंसूर अली खान पटौदी से शादी के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया था। शादी के बाद उनका नाम 'आयशा' रखा गया था। सबा के अनुसार, उनकी मां ने ही बच्चों को इस्लाम के मूल सिद्धांतों, रमज़ान के महत्व और धार्मिक संस्कृति से परिचित कराया।
 
सबा का कहना है, अम्मी ने हमें इस्लाम के बारे में सिखाया और समझाया ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और हमारे मन में किसी तरह का भ्रम न रहे। हमारे घर में कोई मंदिर नहीं था और न ही हम हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करते थे। लेकिन उन्होंने हमें सिखाने के बाद यह पूरी आजादी दी कि हम अपनी पसंद से आस्था का रास्ता चुनें।
 
ना घर में पाबंदी, ना धर्म का दबाव
पटौदी परिवार की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि यहां आस्था को बेहद व्यक्तिगत मामला माना गया। सबा ने जोर देकर कहा कि न तो उनके पिता टाइगर पटौदी और न ही मां शर्मिला ने कभी बच्चों पर कोई विचार थोपने की कोशिश की।
 
घर के उत्सवों को याद करते हुए सबा ने बताया कि उनके यहां हर त्योहार समान उत्साह के साथ मनाया जाता था। बचपन से ही उन्होंने ईद के साथ-साथ दिवाली, होली और क्रिसमस जैसे त्योहार एक साथ मनाए हैं। यही कारण है कि उनके परिवार में बचपन से ही हर संस्कृति के प्रति आदर का भाव विकसित हुआ।
 
सैफ और सोहा: अगली पीढ़ी की अलग राहें
सबा पटौदी ने अपने भाई-बहनों—बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री सोहा अली खान का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों ने ही अंतरधार्मिक शादियां की हैं। सैफ अली खान ने करीना कपूर से और सोहा अली खान ने अभिनेता कुणाल खेमू से शादी की है।
 
सबा के मुताबिक, मेरे भाई और बहन अलग-अलग धर्मों में विवाहित हैं। कोई भी किसी चीज़ को बहुत सख्ती से नहीं मानता। आस्था पूरी तरह से आपकी निजी पसंद है और इसे किसी दूसरे पर ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता।
 
सिमी गरेवाल के साथ एक पुराने इंटरव्यू में जब शर्मिला टैगोर से उनके धर्म परिवर्तन पर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने बहुत ही परिपक्वता से इसका जवाब दिया था। शर्मिला ने कहा था कि धर्म बदलना न तो बहुत आसान था और न ही बहुत कठिन, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसे समझना और स्वीकार करना जरूरी था।
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