वॉकर के सहारे चल रहे शरद कपूर, चोट के चलते हुए परेशान, बोले- मुझे पैसों की नहीं काम की जरूरत

बॉलीवुड में अपनी दमदार अदाकारी और खलनायक के किरदारों से खास पहचान बनाने वाले अभिनेता शरद कपूर इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। साल 2000 में आई फिल्म 'जोश' में शाहरुख खान के प्रतिद्वंद्वी 'प्रकाश शर्मा' की भूमिका निभाकर मशहूर हुए शरद के दो भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

इन वीडियो में अभिनेता वॉकर के सहारे चलते दिख रहे हैं और अपने निजी व पेशेवर संघर्षों को साझा करते हुए बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। एक ओर उन्हें स्वास्थ्य कारणों से अपने चार पालतू कुत्तों से दूर होना पड़ा है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से काम की गुहार लगाई है।

बार्सिलोना में फुटबॉल खेलना पड़ा भारी

अभिनेत्री जया भट्टाचार्य द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो में शरद कपूर ने अभिनय से अपनी दूरी और मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि बार्सिलोना दौरे के दौरान फुटबॉल खेलते समय उनके पैर में गंभीर चोट लग गई थी, जिससे हड्डी में क्रैक आ गया।

हादसे को याद करते हुए शरद ने कहा कि वह मैदान पर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ उतर गए थे। उन्होंने बताया, "मैं बेवकूफों की तरह बार्सिलोना में फुटबॉल खेलने चला गया था। टीम में बड़े खिलाड़ी थे और मैं अचानक खुद को लियोनेल मेसी समझने लगा था। खेल के दौरान एक खिलाड़ी का पैर मेरे पैर से टकराया और उसी पल मुझे समझ आ गया कि यह गहरी चोट है।" डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए दो महीने आराम करने की सलाह दी है।

पालतू डॉग्स से बिछड़ने पर छलके आंसू

शरद कपूर का एक अन्य वीडियो भी चर्चा में है, जिसमें वह अपने चार पालतू कुत्तों को विदा करते समय फूट-फूटकर रोते दिख रहे हैं। शरद अपने चारों डॉग्स को बच्चों की तरह मानते हैं। इस मामले पर 'बेजुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट' की संस्थापक हेमा चौधरी ने स्पष्ट किया कि शरद फिलहाल स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें रिकवरी के लिए समय चाहिए।

इसी वजह से चारों कुत्तों को अस्थायी रूप से मुंबई स्थित गैर-सरकारी संस्था 'योदा' के वेलफेयर सेंटर में भेजा गया है, जहां उनकी पूरी देखभाल हो रही है। खुद शरद ने भी साफ किया कि यह अलगाव हमेशा के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, "अभी मेरे घर में कुछ परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। जैसे ही मैं अपने नए बंगले में शिफ्ट होऊंगा, योदा से अपने बच्चों को वापस ले आऊंगा, क्योंकि मैं उनके बिना नहीं रह सकता।"

चोट से उबरने के बीच शरद कपूर जल्द से जल्द कैमरे के सामने लौटना चाहते हैं। जया भट्टाचार्य के वीडियो के जरिए उन्होंने फिल्म निर्माताओं और कास्टिंग एजेंसियों से काम की भावुक अपील की। शरद ने स्पष्ट किया कि उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि वह अपनी प्रतिभा के दम पर सम्मानजनक काम चाहते हैं।

उन्होंने कहा, "मैं इंडस्ट्री से बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि मुझे अच्छे काम की तलाश है। मुझे आपके थोड़े से नैतिक समर्थन की जरूरत है। मैं एक बेहतरीन अभिनेता हूं और यह बात आप सभी जानते हैं। सच कहूं तो पैसा कोई मुद्दा नहीं है।" उन्होंने उम्मीद जताई कि वह जनवरी तक स्वस्थ होकर काम पर लौट आएंगे। वह फिल्मों के साथ-साथ टीवी और नेटफ्लिक्स व जियोहॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी काम करने के लिए उत्सुक हैं।

फैंस ने बढ़ाया हौसला

शरद कपूर की इस हालत और सादगी भरी अपील को देखकर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों का दिल पसीज गया है। यूजर्स कमेंट बॉक्स में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं और शाहरुख खान, सलमान खान व करण जौहर जैसे सितारों को टैग कर उन्हें मौका देने का आग्रह कर रहे हैं।

गौरतलब है कि शरद ने 1996 में फिल्म 'दस्तक' से करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'लक्ष्य', 'एलओसी कारगिल' और 'जय हो' जैसी फिल्मों में काम किया। 'जोश' में नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर नामांकन भी मिला था। अब दर्शकों को उनकी दमदार वापसी का इंतजार है।