शांभवी शर्मा के आरोपों पर सुदेश बेरी का करारा जवाब, बोले- किसी के भाग्य में स्टारडम लिखकर नहीं ला सकता

एंटरटेनमेंट की दुनिया में चमक-दमक के पीछे कई ऐसी अनकही कहानियां छिपी होती हैं, जो जब सामने आती हैं तो सुर्खियां बटोर लेती हैं। ‘MTV Roadies 5.0’ से पहचान बनाने वालीं शांभवी शर्मा ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी और करियर को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्होंने हर किसी का ध्यान खींचा है।

शांभवी ने अभिनेता सुदेश बेरी के बेटे सूरज बेरी संग शादी के बाद अपने अभिनय करियर के पीछे छूट जाने का दर्द बयां किया और ससुराल पक्ष पर अपेक्षित सहयोग न मिलने की बात कही। अब इन दावों पर वरिष्ठ अभिनेता सुदेश बेरी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ और बेबाक जवाब दिया है।

स्टारडम किस्मत से मिलता है

एक इंटरव्यू के दौरान सुदेश बेरी ने स्पष्ट किया कि वे हमेशा से इंडस्ट्री में नए कलाकारों का हौसला बढ़ाते आए हैं, चाहे उनका उनसे कोई रिश्ता हो या न हो। शांभवी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे उन्हें केवल बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि कोई भी किसी के भाग्य में न लिखी सफलता नहीं दिला सकता।

सुदेश बेरी के मुताबिक, उन्होंने कभी खुद भी स्टारडम के पीछे भागने की कोशिश नहीं की, इसलिए वे न तो शांभवी और न ही अपने बेटे को स्टारडम दिलाने का दावा कर सकते हैं। उनका मानना है कि सफलता और शोहरत एक बड़ी शक्ति और किस्मत से जुड़ी होती है।

उन्होंने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और दिलीप कुमार जैसे दिग्गजों का उदाहरण देते हुए कहा कि सुपरस्टार बनना उन सभी की नियति में था। 60 की उम्र पार कर चुके सुदेश बेरी ने कहा कि वे आज अपनी सेहत और खुशहाल जीवन से संतुष्ट हैं और इस विषय पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।

2007 में शुरू हुई मुलाकात और अधूरी रही फिल्म

सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में शांभवी शर्मा ने अपने शुरुआती सफर की यादें साझा कीं। साल 2007 में ‘MTV Roadies 5.0’ के बाद जब उनकी मुलाकात सूरज बेरी से हुई, तब वे महज 18 साल की थीं। दोनों को एकता कपूर के बालाजी मोशन पिक्चर्स और सुनील शेट्टी के पॉपकॉर्न मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म ‘द लिटिल गॉडफादर’ में साथ नजर आना था। हालांकि, यह फिल्म आगे नहीं बढ़ सकी और बंद हो गई, लेकिन दोनों का रिश्ता परवान चढ़ता रहा।

शांभवी के अनुसार, जहां उन्हें टीवी, फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में काम के मौके मिलते रहे, वहीं सूरज का करियर उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाया।

ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का फैसला और उम्मीदों का टूटना

जब सूरज ने शादी का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया चलने की बात कही, जहां शांभवी के परिवार के कई सदस्य पहले से रहते थे। शांभवी ने बताया कि एक फिल्मी परिवार में शादी करते हुए उन्हें यह उम्मीद थी कि इससे उन्हें मीडिया और अभिनय जगत से जुड़े रहने में मदद मिलेगी। उन्हें लगा था कि शायद उनके ससुर उन्हें प्रमोट करेंगे या इंडस्ट्री के संपर्क साझा करेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शुरुआती कुछ महीनों में किराए जैसी सीमित मदद के अलावा उन्हें कोई खास सहारा नहीं मिला और वे धीरे-धीरे अपने सपनों से दूर होती चली गईं।

छोटे कामों से CEO बनने तक और अब तलाक की राह

संघर्ष के दौर में शांभवी ने घर चलाने के लिए कई छोटे-मोटे काम किए और फिर कॉर्पोरेट जगत की ओर रुख किया। अपनी मेहनत के दम पर वे कॉर्पोरेट सेक्टर में आगे बढ़ीं और CEO के पद तक पहुंचीं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अब वे और सूरज अलग हो चुके हैं और दोनों के बीच तलाक की कानूनी प्रक्रिया चल रही है।