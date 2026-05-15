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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : शुक्रवार, 15 मई 2026 (13:45 IST)

शाहरुख खान के गैरेज में शामिल हुई दुनिया की सबसे लग्जरी SUV, जानिए कीमत और खासियत

Shah Rukh Khan new car
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी आलीशान लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में 'बादशाह' ने अपने गैरेज में एक ऐसी कार शामिल की है, जिसने फैंस के होश उड़ा दिए हैं। शाहरुख को मुंबई की सड़कों पर अपनी नई Cadillac Escalade का आनंद लेते हुए देखा गया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
 
कैडिलैक एस्केलेड दुनिया की सबसे महंगी और आलीशान SUV में से एक मानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि कैडिलैक आधिकारिक तौर पर भारत में अपनी कारें नहीं बेचती है। शाहरुख खान ने इस गाड़ी को निजी तौर पर इंपोर्ट करवाया है। भारी-भरकम इंपोर्ट ड्यूटी और अन्य करों को मिलाकर भारत में इसकी ऑन-रोड कीमत 4 करोड़ से 5 करोड़ के बीच बताई जा रही है।
 
शाहरुख खान की यह नई पसंद तकनीकी और आराम का बेजोड़ संगम है। इसमें 6.2-लीटर का V8 इंजन लगा है, जो इसे सड़कों पर बेमिसाल रफ्तार और ताकत देता है। कार के अंदर 38-इंच का कर्व्ड OLED डिस्प्ले है, जो डैशबोर्ड को भविष्य की तकनीक जैसा लुक देता है। मनोरंजन के लिए इसमें AKG स्टूडियो रेफरेंस का 42-स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम दिया गया है, जिसमें हेडरेस्ट में भी स्पीकर्स लगे हैं।
इस लग्जरी कार में हीटेड, वेंटिलेटेड और मसाज फंक्शन वाली सीटें हैं। साथ ही, सेंटर कंसोल में एक रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर भी दिया गया है। कार में ड्यूल-पेन पावर स्काई ग्लास रूफ है, जो सफर के दौरान आसमान का शानदार नजारा पेश करती है।
 
शाहरुख खान का लग्जरी कार कलेक्शन
किंग खान के पास कारों का एक ऐसा बेड़ा है, जिसका सपना हर कोई देखता है। उनकी नई एस्केलेड अब इन दिग्गज कारों के साथ खड़ी होगी। शाहरुख के पास Rolls-Royce Cullinan Black Badge, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Mercedes-Benz S-Class Guard, Land Rover Range Rover Sport, BMW i8 और Mercedes-Benz V-Class जैसी कई लग्जरी कारें हैं। 
 
गाड़ियों के अलावा शाहरुख खान अपनी अगली मेगा-मूवी 'किंग' को लेकर भी सुर्खियों में हैं। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में शाहरुख पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। फिल्म 24 दिसंबर 2026 को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली है
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