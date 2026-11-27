शाहरुख खान ने इन्फ्लुएंसर को नहीं भेजा मानहानि का नोटिस, वायरल दावे पर लॉ फर्म ने तोड़ी चुप्पी

सोशल मीडिया पर वायरल एक क्लिप और उसके बाद सामने आए कथित कानूनी नोटिस ने बीते कुछ दिनों से मनोरंजन जगत और डिजिटल स्पेस में खासी हलचल मचा रखी थी। अब इस पूरे मामले में सुपरस्टार शाहरुख खान की अधिकृत लॉ फर्म हिरानी एंड एसोसिएट्स ने स्थिति स्पष्ट करते हुए उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि अभिनेता ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मानहानि का नोटिस भेजा है।

लॉ फर्म ने इंस्टाग्राम पर आधिकारिक बयान जारी कर साफ किया कि यह नोटिस न तो शाहरुख खान द्वारा भेजा गया है और न ही उनकी ओर से किसी वकील या फर्म को ऐसा कोई निर्देश दिया गया है।

क्या था वायरल वीडियो विवाद?

यह विवाद 21 नवंबर 2026 को मुंबई में आयोजित ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026 के दौरान सामने आए कुछ वीडियो क्लिप्स से जुड़ा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुविज्ञ शर्मा ने इस कार्यक्रम के फुटेज को जोड़कर एक इंस्टाग्राम रील साझा की थी। उस वीडियो में एक हिस्से में अनंत अंबानी आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु से बातचीत करते दिखते हैं, जबकि दूसरे हिस्से में अनंत और शाहरुख खान के बीच संवाद नजर आता है।

इंटरनेट पर प्रसारित इस क्लिप में ऑडियो मौजूद नहीं था, लेकिन सुविज्ञ शर्मा ने अपने अंदाज़ में यह टिप्पणी की कि अनंत ने शाहरुख को चुप रहने के लिए कहा। देखते ही देखते यह रील वायरल हो गई और यूजर्स के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

रील के वायरल होने के बाद सुविज्ञ शर्मा ने दावा किया कि उन्हें शाहरुख खान की लीगल टीम की ओर से मानहानि का नोटिस मिला है, जिस पर कथित तौर पर 23 नवंबर 2026 की तारीख दर्ज थी। साझा किए गए दस्तावेज के मुताबिक, कंटेंट क्रिएटर से 48 घंटे के भीतर रील हटाने, विवादित दावे को दोहराने से बचने और अनुपालन की लिखित पुष्टि देने जैसी मांगें की गई थीं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कथित नोटिस में मानहानि से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 356 का हवाला दिया गया था। इसके जवाब में सुविज्ञ ने एक वीडियो पोस्ट कर अपनी टिप्पणी का बचाव किया और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आने वाली आलोचना बताया।

लॉ फर्म का खंडन और मीडिया से अपील

मामले ने तब नया मोड़ लिया जब हिरानी एंड एसोसिएट्स ने न केवल सुविज्ञ की पोस्ट के कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दी, बल्कि एक औपचारिक बयान भी जारी किया। फर्म ने इन्फ्लुएंसर के दावे को "गलत और भ्रामक" करार देते हुए कहा कि शाहरुख खान ने उनके खाते के खिलाफ कोई नोटिस जारी करने का निर्देश नहीं दिया है।

साथ ही, फर्म ने समाचार संस्थानों और सोशल मीडिया पेजों से आग्रह किया कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए ऐसे दस्तावेजों को अभिनेता से जोड़कर न चलाएं और यदि कोई भ्रामक सामग्री प्रकाशित हुई है, तो उसे सुधारा या हटाया जाए। यह घटना डिजिटल युग में बिना ऑडियो वाले क्लिप्स के गलत अर्थ निकाले जाने और बिना सत्यापन के वायरल दस्तावेजों के फैलने के जोखिम को भी उजागर करती है।

एक ओर जहां सोशल मीडिया पर इस फर्जी या अनधिकृत नोटिस की चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान अपनी बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म 'किंग' की रिलीज की तैयारियों में व्यस्त हैं। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी यह फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।