किंग फिल्म पर बवाल! क्या बैन होगी SRK की फिल्म? दीपिका की ड्रेस पर भड़के MLA रवि नेगी!

शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 'किंग' रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है! फिल्म के नए गाने 'तू मिल जाए' में दीपिका पादुकोण की भगवा ड्रेस को लेकर देश भर में हंगामा शुरू हो गया है।

इस पूरे विवाद की शुरुआत दिल्ली के पटपड़गंज से भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी के एक तीखे बयान से हुई। रवि नेगी ने गाने में दीपिका पादुकोण के भगवा कपड़ों पर कड़ा ऐतराज जताया और निर्माताओं को चेतावनी दी कि अगर भगवा रंग वाला सीन नहीं हटाया गया, तो पूरे देश में फिल्म 'किंग' का बॉयकॉट किया जाएगा।

दूसरी तरफ, सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंट गए हैं। कुछ लोग विधायक की चेतावनी का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कई फैंस इसे सिर्फ एक पब्लिसिटी और पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। फिलहाल मेकर्स या शाहरुख खान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

क्या गानों में कपड़ों के रंग पर यह विरोध जायज है या सिर्फ एक बेवजह का विवाद?