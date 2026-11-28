शाहरुख खान-करीना कपूर ने डांस फ्लोर पर लगाई आग, 'किंग' का नया गाना 'डैडी कूल' रिलीज

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर फिल्म 'किंग' को लेकर दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। फिल्म के पहले गाने 'तू मिल जाए' के बाद अब मेकर्स ने दूसरा गाना 'डैडी कूल' रिलीज कर दिया है। इस गाने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें शाहरुख खान और करीना कपूर खान एक बार फिर साथ नजर आए हैं।

दोनों सितारे आखिरी बार वर्ष 2011 में आई फिल्म 'रा.वन' में साथ दिखे थे, ऐसे में करीब डेढ़ दशक बाद इस जोड़ी की वापसी ने फैंस को रोमांचित कर दिया है। इससे पहले फिल्म का पहला गाना 'तू मिल जाए' सामने आया था, जिसमें शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण की जोड़ी देखने को मिली थी। उसी दौरान करीना कपूर ने भी 'किंग' में एक स्पेशल नंबर की झलक को लेकर संकेत दिए थे।

रेट्रो तड़के के साथ दमदार केमिस्ट्री

'डैडी कूल' एक जोशीला और थिरकने पर मजबूर करने वाला डांस ट्रैक है, जिसे 1976 के मशहूर डिस्को हिट 'डैडी कूल' से प्रेरित होकर नए अंदाज में पेश किया गया है। गाने में शाहरुख और करीना की केमिस्ट्री और तालमेल दर्शकों का ध्यान खींच रहा है। कई फैंस को इस गाने में 'रा.वन' के सुपरहिट ट्रैक 'छम्मक छल्लो' की याद भी आ रही है, जिसने रिलीज के समय जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी।

गाने के संगीत की कमान सचिन-जिगर ने संभाली है, जबकि अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने इसे अपनी आवाज दी है। इसके बोल कुमार ने लिखे हैं और कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट ने की है। गाना साझा करते हुए शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “बेबो के साथ वापसी… गाना ओल्ड स्कूल है, लेकिन अब भी कूल है।”

2023 के बाद बड़े पर्दे पर बड़ी वापसी

वर्ष 2023 में 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' जैसी फिल्मों के जरिए बड़ी सफलता दर्ज करने के बाद शाहरुख खान 24 दिसंबर को 'किंग' के साथ सिनेमाघरों में लौट रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर आ रही यह फिल्म उनके फैंस के लिए साल का बड़ा सिनेमाई तोहफा मानी जा रही है।

'किंग' का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है। इसे गौरी खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और सिद्धार्थ व ममता आनंद की मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले बनाया गया है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान अहम भूमिका में नजर आएंगी। इनके अलावा अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और राघव जुयाल जैसे कलाकार भी कास्ट का हिस्सा हैं।