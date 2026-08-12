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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 12 August 2026 (13:40 IST)

शाहरुख खान का 'बाहें फैलाने वाला' सिग्नेचर पोज कैसे बना? किंग खान ने बताया था मजेदार किस्सा

Shah Rukh Khan signature pose
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 12 Aug 2026 (13:43 IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी अदाकारी से फैंस के दिल में राज करते हैं। बाहें फैलाकर खड़े होने वाला शाहरुख का सिग्नेचर पोज पूरी दुनिया में मशहूर है। अक्सर फैंस उनके सिग्नेचर पोज को कॉपी करने की कोशिश किया करते हैं। बीते दिनों शाहरुख ने अपने इस सिग्नेचर पोज को लेकर दिलचस्प खुलासा किया था। 
 
लोकार्नों फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान ने अपने सिग्नेचर पोज के पीछे का किस्सा सुनाया था। किंग खान ने बताया था कि मशहूर डांस कोरियोग्राफर रहीं सरोज खान ने उन्हें यह सिग्नेचर पोज दिया था। उन्हें यह पोज तब दिया गया जब वो कुछ डांस स्टेप ठीक से नहीं कर पा रहे थे। 
शाहरुख खान ने कहा था, मैं वो डांस स्टेप नहीं कर पा रहा था और बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मैंने रातभर प्रैक्टिस की, ताकि वो डांस स्टेप ठीक से कर पाऊं। सुबह जब मैं सेट पर आया और कोरियोग्राफर, जो कि मुझे याद है सरोज जी थीं। मैंने कहा- मैं रेडी? तो उन्होंने कहा, हां, तो तुम वो कर नहीं पा रहे हो। इसलिए बस वहां खड़े रहो और बाहें फैला लो। 
 
शाहरुख खान ने बताया था कि उन्होंने सरोज जी से कहा कि वो उस डांस स्टेप को कर लेंगे लेकिन सरोज खान ने मना करते हुए कहा, 'नहीं नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है।' इसके बाद मैं बस अपनी बाहें फैलाकर वहां खड़ा हो गया। 
 
शाहरुख ने आगे कहा था, मैं फिर दूसरे सेट पर गया और फिर से यह मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। मैंने कोरियोग्राफर से कहा कि क्या हम इसे हटा सकते हैं? क्या मैं सिर्फ अपनी बांहें फैला सकता हूं? फिर मैंने इसे और ज्यादा इंटेंस्ली करना पड़ा और फिर मैंने इसे साइंटिफिक बनाया। मैं सिर्फ आप सभी को बेवकूफ बना रहा हूं। इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपनी बांहों को फैलाता हूं।
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