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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (15:50 IST)

सुहाना खान ने गुनगुनाया 'तू मिल जाए' गाना, शाहरुख खान ने मजेदार कमेंट कर खींचा सबका ध्यान

Shah Rukh Khan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (15:52 IST)
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शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'किंग' का गाना 'तू मिल जाए' म्यूजिक लवर्स के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। ऐसे में अब किंग खान खुद इस गाने के इर्दगिर्द हो रही बातचीत का हिस्सा अपने खास और मजेदार अंदाज में बन चुके हैं। 
 
दरअसल, सुहाना खान ने हाल ही में एक इवेंट के लिए तैयार होते हुए एक बिहाइंड द सीन की झलक शेयर की, जिसमें वह लेटेस्ट ट्रैक को बड़ी आसानी से गुनगुनाते हुए नजर आ रही हैं। 
 
ऐसे में, शाहरुख खान ने अपने मस्तीभरे अंदाज में वीडियो पर रिएक्ट करते हुए बात बात कही है। लिरिक्स को खूबसूरती से गाने के काबिलियत पर कमेंट करते है शाहरुख खान ने लिखा है, "तुम्हें लिरिक्स कैसे याद हैं!!! मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि एड बहुत तेज़ गाते हैं!!!”
 
गाना 'तू मिल जाए' में शाहरुख खान की स्क्रीन प्रेजेंस बेहद शानदार है, जो दर्शकों का दिल जीत रही है। फिल्म से सामने आए इस गाने ने म्यूजिक लवर्स के बीच खास एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। इन सब के बीच, शाहरुख के इस मजेदार कमेंट ने गाने को लेकर फैंस के उत्साह को और बढ़ा दिया है। यह गाना लोगों को खूब पसंद आ रहा है और फिल्म के लिए उनकी बेसब्री भी बढ़ती जा रही है।
 
सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
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