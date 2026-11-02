शाहरुख खान के 61वें जन्मदिन पर 'मन्नत' के बाहर उमड़ा फैंस का सैलाब, फ्लाइंग किस देकर किंग खान ने लुटाया प्यार

बॉलीवुड के 'किंग' यानी शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर मुंबई में उनके बंगले 'मन्नत' के बाहर हजारों की संख्या में प्रशंसक देर रात से ही एकत्रित हैं। हर साल की तरह इस बार भी देश-विदेश से आए प्रशंसक अपने पसंदीदा सुपरस्टार की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं।

पारिवारिक आयोजनों के बाद शाहरुख खान ने मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल में एक शानदार बर्थडे पार्टी का आयोजन किया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में शाहरुख खान देर रात पार्टी के बाद कैजुअल लुक और बीनी पहने अपनी कार की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। कार में बैठने से पहले उन्होंने मन्नत के बाहर और होटल के पास खड़े प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फ्लाइंग किस देकर उनके प्यार का शुक्रिया अदा किया।

Here is the Glimpse of Birthday Boy Love U Khan Saab #HappyBirthdaySRK #ShahRukhKhan #King https://t.co/Gypvp9kLKU — Yusuf Shaikh (@YusufSRK_01) November 1, 2026

इस पार्टी में शाहरुख के परिवार के साथ-साथ बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। शाहरुख के बच्चे आर्यन खान और सुहाना खान भी पार्टी से बाहर निकलते हुए नजर आए। इसके अलावा, सुपरस्टार सलमान खान की मौजूदगी ने भी इस बर्थडे सेलिब्रेशन को फैंस के लिए बेहद खास बना दिया।

Some are born to shine, some are born to rule. And then there's Shah Rukh Khan! Happy Birthday, KING! @iamsrk #HappyBirthdaySRK #ShahRukhKhan #KingSRK #SRK https://t.co/bKJOzMFG6H — SHAH RUKH KHAN FANS ASSOCIATION (@Srk_bangalore) November 1, 2026

'मन्नत' पर लगा शाहरुख का खास हैंडरिटन मैसेज

शाहरुख खान ने हर साल अपना जन्मदिन यादगार बनाने वाले फैंस के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मन्नत के बाहर एक विशेष बिलबोर्ड लगवाया। इस पर उनका एक हस्तलिखित संदेश प्रदर्शित किया गया, जिसमें लिखा था, "आप सभी की शुभकामनाओं और प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा प्यार भी आप सभी को वापस भेज रहा हूँ।"

From Mannat live This isn't just a crowd. It's decades of love for one man. Some stars shine but legends like SRK live in people's hearts. #HappyBirthdaySRK #king https://t.co/wxfriiYYmZ — (@WisdomofBharat1) November 1, 2026

जन्मदिन पर फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज

प्रशंसकों से मिले प्यार का जवाब देते हुए शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन पर अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'King' का नया गाना 'Tu Mil Jaaye' रिलीज किया। यह गाना शाहरुख और दीपिका पादुकोण के बीच की केमिस्ट्री को दर्शाने के साथ-साथ फिल्म के रो और इंटेंस एक्शन सीन्स की एक झलक भी देता है।

2023 में रिलीज हुई फिल्म 'डंकी' के बाद शाहरुख खान लगभग तीन साल के अंतराल के बाद सिनेमाघरों में वापसी करने जा रहे हैं। 'किंग' का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म 'किंग' इसलिए भी खास है क्योंकि इसके जरिए शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपनी पहली थिएट्रिकल डेब्यू करने जा रही हैं। यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म 24 दिसंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।