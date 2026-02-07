शनिवार, 7 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 7 फ़रवरी 2026 (12:42 IST)

मशहूर यूट्यूबर शादाब जकाती पर रेप का आरोप, महिला ने दर्ज कराई FIR

Shadab Jakati
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले फेमस यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर सुर्खियों में हैं। '10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी?' डायलॉग से रातों-रात मशहूर हुए शादाब पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने शादाब पर रेप और बंधक बना कर रखने के आरोप लगाए हैं। 
 
शादाब पर एक साल तक बंधक बनाकर रखनेल जबरन गर के सारे काम कराने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप है। शादाब जकाती के खिलाफ मेरठ के इंचौली थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 74, 64 (दुष्कर्म), 352 (मारपीट) और 351(3) (जान से मारने की धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 
 
मूल रूप से झारखंड की रहने वाली पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि शादाब जकाती ने उसे वीडियो प्रमोशन के बहाने अपने पास बुलाया और फिर उसे करीब एक साल तक बंधक बनाकर रखा। महिला का दावा है कि शादाब ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया और विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। FIR में शादाब की पत्नी और बेटे पर भी महिला के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है।
 

शादाब जकाती की सफाई

मामला दर्ज होने के बाद शादाब जकाती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा उस महिला की आर्थिक मदद की और उसके बच्चे की पढ़ाई का खर्च भी उठाया। शादाब का दावा है कि उनके घर में CCTV कैमरे लगे हैं और यदि उनके खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है, तो वह अपनी गर्दन कटाने को तैयार हैं।
 
शादाब ने कहा कि मैं कड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंचा हूं। लोग मेरे खिलाफ पड्यंत्र रच रहे हैं और बार-बार मुझे फंसा रहे हैं। मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। 
 

शादाब जकाती का ड्राइवर से स्टार बनने तक का सफर

शादाब जकाती की लोकप्रियता का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मेरठ के एक छोटे से गांव इंचौली से ताल्लुक रखने वाले शादाब कभी सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी करते थे। उनका जीवन तब बदला जब उनका एक फनी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे पूछते हैं, '10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी?' इस एक लाइन ने उन्हें इंटरनेट सेंसेशन बना दिया।
करियर के टॉप पर अचानक क्यों इंडस्ट्री से दूर हो गईं 'देख ले' गर्ल मुमैत खान? बोलीं- दिमाग की नसें फट गई थीं

करियर के टॉप पर अचानक क्यों इंडस्ट्री से दूर हो गईं 'देख ले' गर्ल मुमैत खान? बोलीं- दिमाग की नसें फट गई थींएक्ट्रेस मुमैत खान ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर का खुलासा किया है। 2016 में एक एक्सीडेंट के कारण वह 15 दिनों तक कोमा में रहीं और उनके दिमाग की नसें फट गई थीं। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें करियर के पीक पर 7 साल का ब्रेक लेना पड़ा। अब मुमैत ने हैदराबाद में अपनी मेकअप एकेडमी शुरू कर नई शुरुआत की है।

कंगना पर प्रकाश राज ने साधा निशाना: एआर रहमान को ‘एंटी-नेशनल’ कहने पर बोले- 'भौंकना शुरू हो गया'

कंगना पर प्रकाश राज ने साधा निशाना: एआर रहमान को ‘एंटी-नेशनल’ कहने पर बोले- 'भौंकना शुरू हो गया'केरल लिटरेचल फेस्टिवल में अभिनेता प्रकाश राज ने एआर रहमान और कंगना रनौट के बीच चल रहे विवाद पर खुलकर बात की और कंगना पर तीखा हमला बोला। ‘Criminalising Dissent! Who Gets Locked Up for Speaking Out?’ नाम के सेशन में बोलते हुए प्रकाश राज ने कहा कि आज के दौर में असहमति जताने की कीमत बहुत भारी हो गई है।

51 साल की करिश्मा कपूर का 'प्रिंसेस अवतार', बुर्ज खलीफा के सामने बिखेरा जलवा

51 साल की करिश्मा कपूर का 'प्रिंसेस अवतार', बुर्ज खलीफा के सामने बिखेरा जलवाबॉलीवुड में 'लोलो' के नाम से मशहूर करिश्मा कपूर हमेशा से ही अपने स्टाइल और ग्रेस के लिए जानी जाती हैं। भले ही करिश्मा अब एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव नहीं हो, लेकिन कपूर खानदान की पहली हीरोइन का जलवा आज भी बरकरार है। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

भूमि पेडनेकर की 'दलदल' को मिला दुनियाभर में प्यार, बनी ग्लोबल ओटीटी हिट

भूमि पेडनेकर की 'दलदल' को मिला दुनियाभर में प्यार, बनी ग्लोबल ओटीटी हिटभूमि पेडनेकर कभी भी तयशुदा फॉर्मूले पर चलने वाली कलाकार नहीं रही हैं। उनकी फिल्मोग्राफी साफ दिखाती है कि वह ग्लैमर और जरूरत से ज़्यादा ड्रामा से दूर, अलग और दमदार कहानियों को चुनती हैं। अब भूमि पेडनेकर की ग्लोबल ओटीटी हिट सीरीज 'दलदल' भी इसी कड़ी का हिस्सा है। यह सीरीज़ अमेरिका, यूके, यूएई समेत कई देशों में ट्रेंड कर रही है और दुनियाभर में सराही जा रही है।

NICU में 100 दिन, हर सांस पर डर, प्रियंका चोपड़ा के पति निक ने सुनाया मालती के जन्म का खौफनाक किस्सा

NICU में 100 दिन, हर सांस पर डर, प्रियंका चोपड़ा के पति निक ने सुनाया मालती के जन्म का खौफनाक किस्साबॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस जनवरी 2022 में एक प्यारी सी बेटी मालती के माता-पिता बने थे। कपल अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के साथ खूबसूरत पल बिताते हुए तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक ऐसा दर्दनाक संघर्ष छिपा है जिसे याद कर आज भी इस जोड़े की आंखें नम हो जाती हैं।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
