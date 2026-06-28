रविवार, 28 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. satendra soni allegations against director pushpendra singh payment dispute viral video
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 28 जून 2026 (11:37 IST)

'लापता लेडीज' फेम सतेन्द्र सोनी ने रोते हुए शेयर किया वीडियो; डायरेक्टर पर लगाया मारपीट और पैसे हड़पने का आरोप

Satendra Soni
फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध के पीछे का कड़वा सच एक बार फिर सामने आया है। आमिर खान के प्रोडक्शन की सुपरहिट फिल्म 'लापता लेडीज' में 'छोटू' का लोकप्रिय किरदार निभाने वाले युवा अभिनेता सतेन्द्र सोनी ने सोशल मीडिया पर एक बेहद परेशान करने वाला वीडियो जारी किया है। 
 
इस वीडियो में सतेन्द्र रोते हुए अपनी आपबीती सुना रहे हैं और उन्होंने एक फिल्ममेकर पर गंभीर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। सतेन्द्र सोनी ने यह गंभीर आरोप फिल्म डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह पर लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि डायरेक्टर ने उनसे काम कराया और बकाया पैसा नहीं दिया। 
 
सतेन्द्र के मुताबिक, वे मध्य प्रदेश में पुष्पेंद्र सिंह के निर्देशन में बन रही आगामी फिल्म 'पेट पालकी' की शूटिंग के लिए आए थे। एक्टर ने वीडियो में बताया, मेरा नाम सत्येंद्र सोनी है, मैं एक्टर हूं, मैं इधर फिल्म करने आया था। फिल्म का नाम पेट पालकी है। इन्होंने पहले हमें 50 हजार रुपये साइनिंग अमाउंट दिया था और कहा था कि बाकी पैसे शूट खत्म होने के बाद मिलेंगे।"
अभिनेता ने आगे बताया कि वह पिछले आठ दिनों से लगातार शूटिंग कर रहे थे। जब उन्होंने काम पूरा होने के बाद अपने हक के पैसे मांगे, तो डायरेक्टर और उनकी टीम का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। सत्येंद्र का आरोप है कि डायरेक्टर ने उन्हें पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, बीच सड़क पर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की, और उनका मोबाइल फोन तक छीनने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उनका सामान होटल से बाहर फेंक दिया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।
 
वीडियो वायरल होने के बाद मैहर पुलिस ने की मदद
सतेन्द्र सोनी के साथ उनके दो और साथी कलाकार भी मौजूद थे, जो इस अचानक हुई घटना से बेहद डरे और सहमे हुए थे। उन्होंने किसी तरह एक वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया। फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ने एक्टर की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की।
 
वीडियो का संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश की मैहर पुलिस तुरंत एक्शन में आई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सतेन्द्र सोनी और उनके साथियों को सुरक्षित निकाला। कुछ ही घंटों बाद एक्टर ने खुद एक नया सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर फैंस को अपनी सुरक्षा की जानकारी दी। उन्होंने मैहर पुलिस का दिल से आभार व्यक्त करते हुए बताया कि वे अब सुरक्षित तरीके से मुंबई वापस पहुंच चुके हैं।
26 साल के सतेन्द्र सोनी मूल रूप से मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सिहोरा के रहने वाले हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर मायानगरी मुंबई में अपनी पहचान बनाना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने कई वर्षों तक कड़ा संघर्ष किया। सतेन्द्र ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय शो 'द कपिल शर्मा शो' से की थी।
 
इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे मशहूर वेब सीरीज 'मिर्जापुर', फिल्म 'अब तो भगवान भरोसे' और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'वनवास' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि, किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म 'लापता लेडीज' के 'छोटू' के किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

समय से आगे चलने वाला जादूगर: क्यों आज भी हर प्लेलिस्ट में जिंदा हैं राहुल देव बर्मन?

समय से आगे चलने वाला जादूगर: क्यों आज भी हर प्लेलिस्ट में जिंदा हैं राहुल देव बर्मन?भारतीय फिल्म संगीत के सबसे प्रयोगधर्मी संगीतकार राहुल देव बर्मन आज भी नई पीढ़ी के पसंदीदा हैं। जानिए उनकी संगीत शैली, युवाओं में उनकी लोकप्रियता, 'दम मारो दम', 'महबूबा महबूबा', 'चुरा लिया है तुमने' जैसे सदाबहार गीतों की कहानी और भारतीय फिल्म संगीत में उनके ऐतिहासिक योगदान के बारे में। पढ़िए पंचम दा पर एक विस्तृत मैगजीन शैली का विशेष आलेख।

मिनी ड्रेस में दिशा पाटनी ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, सिजलिंग अदाओं से जीता फैंस का दिल

मिनी ड्रेस में दिशा पाटनी ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, सिजलिंग अदाओं से जीता फैंस का दिलबॉलीवुड की सबसे फिट और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में शुमार दिशा पाटनी अपने बोल्ड फैशन चॉइस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने एक बेहद अट्रैक्टिव रॉयल ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है।

18 साल बाद साथ दिखेंगे अक्षय कुमार और सैफ अली खान, थ्रिलर फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट का ऐलान

18 साल बाद साथ दिखेंगे अक्षय कुमार और सैफ अली खान, थ्रिलर फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट का ऐलानबॉलीवुड के गलियारों से सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बेहद रोमांचक खबर सामने आई है। साल 1990 के दशक में अपनी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री से तहलका मचाने वाली अक्षय कुमार और सैफ अली खान की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर तबाही मचाने आ रही है।

'कावाला' से लेकर वायरल रील्स तक: तमन्ना भाटिया, जाह्नवी कपूर और रेवती महुरकर डांस फ्लोर पर मचा रही हैं धूम

'कावाला' से लेकर वायरल रील्स तक: तमन्ना भाटिया, जाह्नवी कपूर और रेवती महुरकर डांस फ्लोर पर मचा रही हैं धूमबॉलीवुड और भारतीय सिनेमा ने हमेशा ऐसे कलाकारों को सराहा है जो अपने डांस मूव्स से स्क्रीन पर जान डाल देते हैं, और आजकल कुछ प्रमुख अभिनेत्रियाँ ठीक यही कर रही हैं। अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, सहज ग्लैमर और स्क्रीन पर अपनी शानदार मौजूदगी से तमन्ना भाटिया, जाह्नवी कपूर और रेवती महुरकर यह साबित कर रही हैं कि डांस आज भी मनोरंजन की दुनिया में दर्शकों को खींचने का सबसे बड़ा ज़रिया है।

गोल्डन और व्हाइट फोटोशूट में अमीई मिसोबाह का शानदार अंदाज़, फैंस हुए मंत्रमुग्ध

गोल्डन और व्हाइट फोटोशूट में अमीई मिसोबाह का शानदार अंदाज़, फैंस हुए मंत्रमुग्धअभिनेत्री अमीई मिसोबाह एक बार फिर अपने लेटेस्ट फैशन फोटोशूट को लेकर चर्चा में हैं। गोल्डन और व्हाइट रंग के बेहद खूबसूरत परिधान में नज़र आईं अमीई ने अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और शालीनता से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इस फोटोशूट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह तेजी से उभरती हुई फैशन आइकन हैं।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com