गुरुवार, 18 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sara arjun birthday journey from child artist to bollywood star
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 18 जून 2026 (15:45 IST)

21 साल की हुईं सारा अर्जुन, विज्ञापन की दुनिया से शुरू हुआ था सफर

Sara Arjun birthday
भारतीय सिनेमा में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो समय के साथ दर्शकों की आंखों के सामने बड़े होते हैं और अपनी कला से अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ऐसी ही एक नाम है- सारा अर्जुन। 18 जून को सारा अपना 21वां जन्मदिन मना रही हैं। मात्र 6 साल की उम्र में कैमरे का सामना करने वाली सारा आज देश की सबसे होनहार और चर्चित पैन-इनडियन अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी हैं। 
 
मुंबई में जन्मी सारा अर्जुन के अभिनय सफर की शुरुआत बेहद दिलचस्प रही। उन्होंने सिर्फ 6 साल की उम्र में मैकडॉनल्ड्स और क्लीनिक प्लस जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए टेलीविजन विज्ञापनों में काम करना शुरू कर दिया था। अपनी मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस के दम पर उन्होंने देखते ही देखते 100 से ज्यादा विज्ञापनों में काम किया और देश के हर घर का जाना-पहचाना चेहरा बन गईं।

 
इसके बाद साल 2011 में आई तमिल फिल्म 'दैवा थिरुमगल' ने सारा अर्जुन की किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता विक्रम के साथ 'नीला' नाम की बच्ची का किरदार निभाया था। एक मानसिक रूप से कमजोर पिता और उसकी बेटी के इस इमोशनल ड्रामे में सारा के अभिनय ने समीक्षकों और दर्शकों दोनों को रोने पर मजबूर कर दिया। इस रोल के लिए उन्हें विजय अवार्ड्स में स्पेशल जूरी अवार्ड से भी नवाजा गया। 
 
इसके बाद सारा अर्जुन ने 'सैवम' और एकता कपूर की हिंदी हॉरर फिल्म 'एक थी डायन' (2013) में भी अपनी बेहतरीन अदाकारी का लोहा मनवाया। बाल कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद सारा के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर एक्शन-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'धुरंधर' और इसके सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' साबित हुई। रणवीर सिंह के साथ इस हाई-ऑक्टेन स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बनकर सारा ने बॉलीवुड में लीड एक्ट्रेस के तौर पर धमाकेदार एंट्री की।
 
फिल्म में सारा द्वारा निभाए गए 'यालीना जमाली' के तेज-तर्रार और इंटेन्स किरदार ने उनकी 'चाइल्ड एक्टर' वाली छवि को पूरी तरह से तोड़ दिया। इस रोल ने साबित कर दिया कि सारा सिर्फ मासूम किरदारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे बड़े पर्दे पर एक्शन और गंभीर भूमिकाओं को भी बखूबी संभाल सकती हैं।
अपनी वर्सेटैलिटी को साबित करते हुए सारा ने हाल ही में रिलीज हुई निर्देशक गुनाशेखर की तेलुगु सोशल ड्रामा फिल्म 'यूफोरिया' (2026) में मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म में उन्होंने 'चैत्रा' नाम की एक महत्वाकांक्षी सिविल सेवा एस्पिरेंट का किरदार निभाया है, जिसकी जिंदगी एक दर्दनाक घटना के बाद पूरी तरह बदल जाती है।
 
इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी स्टारडम हासिल करने के बाद भी सारा जमीन से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने सद्गुरु के 'ईशा होम स्कूल' का दौरा किया, जहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं इस होम स्कूल की पूर्व छात्रा रही हूं और मुझे यह जगह बेहद पसंद है। महाशिवरात्रि के मौके पर यहां वापस आकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैं स्टूडेंट थी, तब भी मैं यहां लगातार यह त्योहार मनाती थी और अब जैसे ही मुझे दोबारा मौका मिला, मैं खुद को रोक नहीं पाई।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'वेलकम टू द जंगल' का नया गाना रिलीज, अमृता फडणवीस अमृता फडणवीस की आवाज ने 'दीवाने हैं' को बनाया सुपरहिट ट्रैक

'वेलकम टू द जंगल' का नया गाना रिलीज, अमृता फडणवीस अमृता फडणवीस की आवाज ने 'दीवाने हैं' को बनाया सुपरहिट ट्रैकबॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार की मच-अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' अपनी रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस और सोशल मीडिया पर जबरदस्त सुर्खियां बटोर रही है। 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

हॉलीवुड स्टार अर्नोल्ड वोस्लू की बॉलीवुड में एंट्री, 'राणाबाली' में निभाएंगे खतरनाक विलेन का किरदार

हॉलीवुड स्टार अर्नोल्ड वोस्लू की बॉलीवुड में एंट्री, 'राणाबाली' में निभाएंगे खतरनाक विलेन का किरदारहॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड वोस्लू भारतीय सिनेमा में फिल्म 'राणाबाली' के जरिए एंट्री करने जा रहे हैं। फिल्म निर्माताओं ने अर्नोल्ड वोस्लू के जन्मदिन के अवसर पर फिल्म से उनका कैरेक्टर पोस्टर जारी किया, जिसमें उन्हें ‘द डेमन ऑफ ड्रॉट’ यानी सर थियोडोर हेक्टर के रूप में पेश किया गया है।

जैकलीन फर्नांडिस करेंगी हॉरर जॉनर में डेब्यू, इस महीने शुरू होगी शूटिंग

जैकलीन फर्नांडिस करेंगी हॉरर जॉनर में डेब्यू, इस महीने शुरू होगी शूटिंगबॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस जल्द ही अपनी पहली पूर्ण हॉरर फिल्म के साथ इस शैली में कदम रखने जा रही हैं। अभिनेत्री काफी समय से इस जॉनर में एक मजबूत और अलग कहानी की तलाश में थीं और अब उन्हें ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया है जिसने उन्हें बेहद उत्साहित कर दिया है।

रिलीज से पहले मुश्किलों में फंसी काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की 'द इंडिया स्टोरी', मेकर्स को मिला कानूनी नोटिस

रिलीज से पहले मुश्किलों में फंसी काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की 'द इंडिया स्टोरी', मेकर्स को मिला कानूनी नोटिसकाजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े अभिनीत आगामी फिल्म 'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस' रिलीज से पहले कानूनी विवाद में घिर गई है। फिल्म में भारत के कृषि और खाद्य उत्पादन क्षेत्रों के चित्रण को लेकर मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा गया है। 15 जून को अधिवक्ता हिरण्या पांडे द्वारा, एग्री बिजनेस सेंटर के मालिक भावेश सोधा की ओर से यह कानूनी नोटिस जारी किया गया है।

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का दमदार टीजर रिलीज, बंटवारे के दर्दनाक सच से रूबरू कराएगी फिल्म

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का दमदार टीजर रिलीज, बंटवारे के दर्दनाक सच से रूबरू कराएगी फिल्म'बंटवारा 1947' इस साल की सबसे बेसब्री से इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। अपने शानदार मोशन पोस्टर और किरदारों के दमदार पोस्टर्स के रिलीज होने के बाद से ही, इस फिल्म ने हर तरफ लोगों का ध्यान खींचा है। यह एक ऐसी कहानी के लिए उत्सुकता बढ़ा रही है जो हिम्मत, बलिदान और कभी न टूटने वाले इंसानी जज्बे से जुड़ी है।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com