कभी 96 किलो था सारा अली खान का वजन, ऐसे किया जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन

बॉलीवुड की चुलबुली और बेहद खूबसूरत अदाकारा सारा अली खान आज लाखों दिलों पर राज करती हैं। अपनी बेहतरीन अदाकारी, मासूमियत और क्यूटनेस से फैंस को दीवाना बनाने वाली सारा अली खान 11 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सारा की फिटनेस का हर कोई कायल है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन पर अपनी पतली कमरिया और टोंड बॉडी से आग लगाने वाली सारा अली खान कभी 96 किलो की हुआ करती थीं? फिल्मों में कदम रखने से पहले सारा का वजन बहुत ज्यादा था और उन्हें देखकर कोई यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वह आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में शुमार होंगी।

PCOS बीमारी बनी थी वजन बढ़ने की वजह

सारा अली खान का वजन सिर्फ खान-पान की वजह से नहीं बढ़ा था, बल्कि वह एक गंभीर मेडिकल कंडीशन PCOS से जूझ रही थीं। इस बीमारी में शरीर के अंदर हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, जिससे वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और इसे घटाना सामान्य स्थिति के मुकाबले काफी कठिन होता है।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनका वजन 96 किलो तक पहुंच गया था। लेकिन सारा ने हार नहीं मानी। जब उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर बनाने का सपना देखा, तो सबसे पहले अपनी सेहत को दुरुस्त करने का फैसला किया। कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही गाइडेंस के दम पर उन्होंने आखिरकार 46 किलो वजन घटाकर सबको चौंका दिया।

सारा अली खान का फिटनेस और वर्कआउट रूटीन

वजन कम करने के सफर में सारा ने सबसे पहले अपनी सुस्त लाइफस्टाइल को अलविदा कहा। उन्होंने रोजाना जिम जाना शुरू किया और वर्कआउट को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। मन को शांत रखने और शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सारा नियमित रूप से सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करती हैं।

सारा की टोंड बॉडी का सबसे बड़ा राज 'पाइलेट्स' वर्कआउट है, जिसे वह सेलिब्रिटी ट्रेनर की देखरेख में करती हैं। फैट बर्न करने के लिए उन्होंने हाई-इंटेंसिटी कार्डियो और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए वेट ट्रेनिंग का सहारा लिया। वर्कआउट को मजेदार बनाए रखने के लिए सारा अक्सर भांगड़ा, डांस क्लासेस और किकबॉक्सिंग भी करती हैं।