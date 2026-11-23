6 साल बाद टूटने जा रही है सपना चौधरी की शादी, बताई पति वीर साहू से तलाक लेने की वजह, लगाए गंभीर आरोप

अपनी दमदार आवाज और शानदार डांस के दम पर देशभर में खास पहचान बनाने वाली मशहूर हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी में आए भूचाल को लेकर सुर्खियों में हैं। शादी के 6 साल बाद सपना चौधरी अपने पति वीर साहू से अलग होने जा रही हैं। उन्होंने तलाक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आधिकारिक तौर पर अर्जी दाखिल कर दी है।

साल 2020 में जब सपना चौधरी ने वीर साहू के साथ बेहद गुपचुप तरीके से शादी की थी, तब उनके करोड़ों फैंस हैरान रह गए थे। अब 6 साल बाद इस जोड़ी के टूटने की खबर ने मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है। हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान खुद सपना चौधरी ने अपने तलाक की खबरों पर मुहर लगाते हुए रिश्ता खत्म करने के पीछे की दर्दनाक वजहों का खुलासा किया है।

सम्मान की कमी और प्रताड़ना बनी तलाक की वजह

इंटरव्यू के दौरान सपना चौधरी ने बेहद बेबाकी से अपनी बात रखते हुए कहा कि एक शादीशुदा जिंदगी में किसी भी पत्नी को अपने पति से सिर्फ तीन चीजों की उम्मीद होती है— सम्मान, भावनाओं की कद्र और परिवार में उसकी अहमियत। सपना के मुताबिक, जब किसी रिश्ते में ये बुनियादी चीजें ही खत्म हो जाएं, तो उस शादी को ढोने का कोई मतलब नहीं रह जाता।

उन्होंने बेहद सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने इस शादी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वह चुप नहीं बैठेंगी। सपना ने कहा, अगर मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, हैरेस किया जाएगा या मानसिक तनाव दिया जाएगा, तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी और इसका चार गुना वापस दूंगी।"

बातचीत के दौरान सपना ने अपने पति वीर साहू पर घरेलू हिंसा और रिश्ते में धोखा देने जैसे बेहद गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल, यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और सुनवाई के बाद ही दोनों के तलाक पर अंतिम मुहर लगेगी।

तलाक के बाद किसके पास रहेगी दोनों बेटों की कस्टडी?

शादी के इन 6 वर्षों के दौरान सपना चौधरी और वीर साहू दो बेटों के माता-पिता बने हैं। ऐसे में अब फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि माता-पिता के अलग होने के बाद इन दोनों मासूम बच्चों की परवरिश कौन करेगा और इनकी कस्टडी किसे मिलेगी?

पिता को मिल सकता है मिलने का अधिकार

कानून के जानकारों का मानना है कि बच्चों की 'फिजिकल कस्टडी' माँ यानी सपना चौधरी को मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पिता का बच्चों से नाता पूरी तरह टूट जाएगा। कोर्ट की ओर से वीर साहू को बच्चों से तय समय पर मिलने-जुलने का कानूनी अधिकार दिया जा सकता है। अब सभी की निगाहें कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।