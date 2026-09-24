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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 24 September 2026 (12:56 IST)

हाथ से टपकता खून, आंखों पर चश्मा और विंटेज कार... 'लव एंड वॉर' से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक आया सामने

Love And War First Look
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 24 Sep 2026 (12:57 IST)
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बॉलीवुड निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं अब फिल्म के मेकर्स ने मुख्य अभिनेता रणबीर कपूर का पहला आधिकारिक लुक जारी कर दिया है। 
 
भंसाली प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया पर रणबीर सिंह का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है, जिसने सामने आते ही इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है। पोस्टर में रणबीर कपूर का बेहद अंडरस्टेटेड लेकिन प्रभावशाली और तीव्र लुक देखने को मिल रहा है। वह शॉर्ट बज कट हेयरस्टाइल, आंखों पर चश्मा और सफेद टी-शर्ट पहने एक विंटेज कार चलाते नजर आ रहे हैं।
 
हालांकि, इस सादगी भरे लुक में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात रणबीर का हाथ है। कार का स्टीयरिंग व्हील थामे रणबीर का एक हाथ बुरी तरह जख्मी, छिला हुआ और खून से सना दिख रहा है। यह खूंखार डिटेल फिल्म की कहानी में छुपे एक्शन और इंटेंस ड्रामा की तरफ इशारा करती है। पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा गया है, "वो रुतबा, वो रौब, वो जुनून!"
 
सह-कलाकारों ने बढ़ाया उत्साह
फिल्म में रणबीर के साथ नजर आने वाले स्टार्स विक्की कौशल और आलिया भट्ट ने भी इस पोस्टर को अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। विक्की कौशल ने लिखा, "हेयर वी गो! आरके... संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी 2027 को। सिनेमाघरों में मिलते हैं!"
स्टार कास्ट और भंसाली के साथ रीयूनियन
'लव एंड वॉर' की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टार कास्ट है। यह पहली बार है जब रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल एक साथ किसी संजय लीला भंसाली फिल्म में काम कर रहे हैं। फिल्म में वरिष्ठ अभिनेत्री सुप्रिया पाठक भी एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगी।
 
फिल्म 21 जनवरी 2027 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। भंसाली की यह भव्य फिल्म हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी।
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