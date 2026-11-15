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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 15 November 2026 (11:31 IST)

13 साल बाद भी बरकरार है ‘राम-लीला’ का जादू, संजय लीला भंसाली की इस फिल्म ने रचा था इतिहास

Sanjay Leela Bhansali
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 15 Nov 2026 (11:33 IST)
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संजय लीला भंसाली ने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी फिल्मों में भव्यता, शानदार कला, गहरी भावनाएं और बेमिसाल कहानी कहने का अंदाज देखने को मिलता है। उनकी इसी खास सिनेमाई सोच की एक खूबसूरत मिसाल है ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’, जिसे रिलीज हुए 13 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस फिल्म का जादू दर्शकों के बीच बरकरार है। 
 
हाल ही में एकेडमी द्वारा इस फिल्म को दोबारा याद किया जाना भी इस बात का प्रमाण है कि भंसाली की कहानियां सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दुनियाभर के दर्शकों के दिलों तक पहुंचती हैं। भारतीय संस्कृति, संगीत, भावनाओं और भव्य विजुअल्स को एक साथ पर्दे पर उतारने की उनकी कला ही उन्हें बाकी फिल्मकारों से अलग बनाती है।
2013 में रिलीज हुई ‘राम-लीला’ ने अपनी कहानी, संगीत और शानदार प्रस्तुति के दम पर खास पहचान बनाई। फिल्म को कई महत्वपूर्ण नॉमिनेशन मिले, जिनमें बेस्ट फिल्म का नॉमिनेशन भी शामिल था, वहीं इसने दो अवॉर्ड अपने नाम किए। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनियाभर में करीब 220 करोड़ रुपये की कमाई की। 
 
हालांकि, फिल्म की असली खूबसूरती सिर्फ इसके अवॉर्ड्स और कमाई तक सीमित नहीं थी। भंसाली ने एक सदाबहार प्रेम कहानी को गुजराती परंपराओं, संस्कृति और रंगों से जोड़कर एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बनाया, जो दर्शकों के दिलों में बस गया।
फिल्म के भव्य सेट्स, शानदार प्रोडक्शन डिजाइन, खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल और बारीकी से तैयार किए गए कॉस्ट्यूम्स ने इसके हर फ्रेम को किसी पेंटिंग जैसा बना दिया। वहीं, संगीत ने फिल्म की कहानी को एक अलग ही भावनात्मक गहराई दी। ‘लाल इश्क’ और ‘नगाड़ा संग ढोल’ जैसे गाने आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। भंसाली की खासियत रही है कि वह संगीत, फैशन, डांस और भावनाओं को कहानी का अहम हिस्सा बनाते हैं, न कि सिर्फ मनोरंजन का जरिया।
 
13 साल बाद भी ‘राम-लीला’ की अहमियत बरकरार रहना इस बात को दर्शाता है कि संजय लीला भंसाली का सिनेमा सिर्फ कहानियां सुनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह कला, संगीत, संस्कृति और मानवीय भावनाओं से एक पूरी दुनिया रचते हैं। उनकी हर फिल्म अपने आप में एक अलग अनुभव होती है, जो दर्शकों के साथ लंबे समय तक जुड़ी रहती है। 
 
अब उनकी आने वाली फिल्म ‘लव एंड वॉर’ को लेकर भी दर्शकों के बीच उत्सुकता है। ऐसे में ‘राम-लीला’ के 13 साल पूरे होना भंसाली की उस शानदार सिनेमाई विरासत को फिर से याद करने का मौका है, जिसका जादू आज भी सरहदों और पीढ़ियों से परे दर्शकों के दिलों में कायम है।
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