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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 1 November 2026 (12:11 IST)

हमें साथ में और भी बहुत कुछ करना था दोस्त, संजय गुप्ता को याद कर भावुक हुए रितिक रोशन

Sanjay Gupta Death
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (12:12 IST)
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बॉलीवुड में अपनी विशिष्ट एक्शन शैली और गैंगस्टर ड्रामा फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर फिल्म निर्देशक संजय गुप्ता का 57 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया। यह हादसा उनके मुंबई स्थित आवास पर पैर फिसलने और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुआ। उनके अचानक चले जाने से पूरा बॉलीवुड और उनके प्रशंसक गहरे शोक में डूब गए हैं।   
 
हादसे के समय उनके परिवार के सदस्य अपने-अपने कमरों में सो रहे थे, जिसके कारण रात में घटना का पता नहीं चल सका। सुबह जब परिजनों ने उन्हें किचन के पास देखा, तब तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह पूरी तरह से एक दुर्घटना थी और परिवार ने भी किसी तरह का संदेह नहीं जताया है।   
 
संजय गुप्ता के निधन की खबर मिलते ही हिंदी सिनेमा जगत की प्रमुख हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिल्म 'काबिल' (2017) में संजय गुप्ता के साथ काम कर चुके अभिनेता रितिक रोशन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है। 
 
रितिक ने लिखा, संजय, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। तुम्हारे साथ सिर्फ एक फिल्म करना काफी नहीं था... हमारे साथ बिताए समय को मैं हमेशा बहुत प्यार से याद रखूंगा। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा जुनून और तुम्हारे अंदर का वो बच्चा जो हर नए आइडिया पर खिल उठता था। हमें साथ में और भी बहुत कुछ करना था दोस्त, यह बहुत जल्दी हो गया।
 
उन्होंने आगे लिखा, मैं तुम्हें हमेशा बहुत आभार के साथ याद रखूंगा। काश! मैंने तुम्हें और कसकर गले लगाया होता और 'काबिल' के लिए शुक्रिया कहा होता। उस फिल्म के लिए तुमने जो मेहनत की, उसे कोई पूरी तरह नहीं समझ सकता। मेरा दिल टूट गया है।
 
तीन दशकों का शानदार सिनेमाई सफर   
1967 में मुंबई में जन्मे संजय गुप्ता ने मात्र 26 साल की उम्र में 1994 में रिलीज हुई फिल्म 'आतिश: फील द फायर' से अपने निर्देशन करियर की शुरुआत की थी। अपनी फिल्मों में स्टाइलिश शॉट्स, बैकग्राउंड स्कोर और बेहतरीन डायलॉग्स के लिए पहचाने जाने वाले संजय गुप्ता का इस तरह अचानक चले जाना सिनेमाई दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है। 
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