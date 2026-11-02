संजय गुप्ता के निधन के बाद वायरल हुआ बेटी का वीडियो, पैपराजी को दिखाई मिडिल फिंगर, पत्नी अनुराधा ने की भावुक अपील

बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्देशक और निर्माता संजय गुप्ता के अचानक निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। वर्सोवा स्थित अपने आवास पर हुए एक दर्दनाक हादसे में सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उनका निधन हो गया। इस अपूरणीय क्षति के बीच, फिल्म निर्माता के अंतिम संस्कार के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उनकी बेटी दलाई पैपराजी की ओर आपत्तिजनक इशारा करती नजर आईं।

वायरल वीडियो में संजय गुप्ता की बेटी कार में से पैपराजी को मिडिल फिंगर दिखाई नजर आई थीं। इस वीडियो को लेकर इंटरनेट पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। अब इस पूरे विवाद और बच्चों की मानसिक स्थिति को लेकर संजय गुप्ता की पत्नी अनुराधा लेखी गुप्ता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।

क्या था पूरा पैपराजी विवाद और बेटी का रिएक्शन?

संजय गुप्ता के अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं के बाद जब उनका परिवार गाड़ी में बैठकर श्मशान घाट से बाहर निकल रहा था, तब मीडिया और पैपराजी की भारी भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया। गाड़ी की आगे की सीट पर बैठी संजय गुप्ता की बेटी कैमरों की लगातार कवरेज और निजता में खलल से परेशान नजर आईं।

शुरुआत में उन्होंने जैकेट से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब पैपराजी पीछे नहीं हटे, तो उन्होंने आक्रोश और झुंझलाहट में पैपराजी की तरफ मिडिल फिंगर दिखाई। इसके बाद उन्होंने फिर से अपना चेहरा ढक लिया। इस घटना का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कई यूज़र्स ने बेटी के इस व्यवहार की आलोचना की, तो वहीं लोगों ने दुख की घड़ी में परिवार की निजता का सम्मान न करने के लिए मीडिया कल्चर और पैपराजी पर सवाल खड़े किए।

अनुराधा लेखी गुप्ता की मार्मिक अपील

विवाद बढ़ता देख संजय गुप्ता की पत्नी अनुराधा लेखी गुप्ता का एक भावुक पत्र सामने आया, जिसे फिल्ममेकर मिलाप जावेरी ने सोशल मीडिया पर साझा किया। अनुराधा ने अपने बयान में लिखा कि उनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा चला गया है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उन्होंने परिवार की ओर से कठिन समय में मिले समर्थन, संवेदनाओं और प्यार के लिए सभी रिश्तेदारों, दोस्तों, प्रशंसकों और मीडियाकर्मियों का आभार व्यक्त किया।

अपनी बेटी के वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए अनुराधा ने लिखा, हमारे बच्चे बेहद कम उम्र में अपने प्यारे पिता को खो चुके हैं। वे हमेशा चकाचौंध और पैपराजी कल्चर से दूर रहकर बड़े हुए हैं। इस गहरे दुख और मानसिक पीड़ा के समय में अपनी निजता में अचानक हुए इस दखल से वे बुरी तरह व्यथित थे। अपनी असहनीय पीड़ा और गुस्से में उनकी प्रतिक्रिया किसी खास मीडियाकर्मी के प्रति हो सकती है। यदि इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं इसके लिए ईमानदारी से खेद व्यक्त करती हूं।

इसके साथ ही अनुराधा ने लोगों से संवेदनशीलता बरतने की अपील करते हुए कहा, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि बच्चों की इस प्रतिक्रिया को उनके गहरे शोक और एक अपूरणीय क्षति से जूझने के रूप में ही समझा जाए। कृपया बच्चों को माफ करें और सोशल मीडिया से ऐसे सभी वीडियो हटा दें जो उनके कोमल मन पर लंबे समय के लिए मानसिक घाव दे सकते हैं। उन्हें अपने पिता के चले जाने के गम से उबरने के लिए निजता, स्थान और सहानुभूति की सख्त जरूरत है।

बता दें कि संजय गुप्ता हिंदी सिनेमा में अपने स्टाइल और ग्रिटी क्राइम-थ्रिलर फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 'कांटे', 'शूटआउट एट लोखंडवाला', 'शूटआउट एट वडाला', 'ज़िंदा' और 'काबिल' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया था।