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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 9 August 2026 (13:48 IST)

'साजन' के सेट पर माधुरी दीक्षित के क्लोजअप देखते थे संजय दत्त, डायरेक्टर ने सुनाया किस्सा

Sanjay Dutt Madhuri Dixit Affair
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 9 Aug 2026 (13:51 IST)
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बॉलीवुड के गलियारों में 90 के दशक के अफ़ेयर और गॉसिप्स आज भी फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। साल 1991 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'साजन' ने सिर्फ़ बॉक्स ऑफ़िस के रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े, बल्कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को रातों-रात इंडस्ट्री की सबसे हॉट और चर्चित जोड़ियों में शुमार कर दिया। 
 
सलमान खान, माधुरी और संजय दत्त स्टारर इस लव-ट्रायंगल फिल्म के साथ ही दोनों सितारों के बीच कथित अफ़ेयर की खबरें भी तूल पकड़ने लगी थीं। अब इतने सालों बाद, फ़िल्म 'साजन' के निर्देशक लॉरेंस डिसूज़ा ने सेट के माहौल और संजय-माधुरी के रिश्तों की अफ़वाहों पर खुलकर बात की है।
फिल्म निर्माता और सिनेमैटोग्राफर लॉरेंस डिसूज़ा ने हालिया इंटरव्यू में 'साजन' की शूटिंग के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि वह फ़िल्म के डायरेक्टर होने के साथ-साथ कैमरामैन भी थे। शूटिंग के दौरान जब भी वह कैमरे के लेंस से माधुरी दीक्षित के क्लोज़-अप शॉट्स लिया करते थे, तो कई बार संजय दत्त भी मॉनिटर या लेंस से माधुरी को देखा करते थे।
 
लॉरेंस डिसूजा ने कहा, मैं कैमरामैन और डायरेक्टर दोनों की भूमिका में था। जब मैं माधुरी के क्लोज़-अप ले रहा होता था, तो संजय कभी-कभी कैमरे से उन्हें देखते थे। हालांकि, मैंने कभी भी इस बात को गहराई से नहीं लिया या यह सोचने की कोशिश नहीं की कि उनके बीच पर्दे के पीछे क्या चल रहा है।
 
डिसूज़ा ने यह स्पष्ट किया कि सेट पर दोनों का काम के प्रति रवैया बेहद पेशेवर था और उनके निजी रिश्ते का असर कभी फ़िल्म की शूटिंग पर नहीं पड़ा।
1993 की गिरफ़्तारी और दूरियों का दौर
साल 1993 में संजय दत्त की टाडा कानून के तहत हुई गिरफ़्तारी ने न केवल उनके करियर को हिलाकर रख दिया, बल्कि माधुरी दीक्षित के साथ उनके कथित रिश्ते पर भी हमेशा के लिए विराम लगा दिया। इस घटनाक्रम पर बात करते हुए लॉरेंस डिसूज़ा ने कहा कि उन्हें इस ब्रेकअप और माधुरी द्वारा दूरी बनाने की खबरों की जानकारी केवल मीडिया और न्यूज़ रिपोर्ट्स से ही मिली थी।
 
जब संजय दत्त ने मांगी थी माधुरी से माफ़ी
1993 में जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त ने एक प्रसिद्ध 'मूवी मैगज़ीन' को दिए अपने इंटरव्यू में इन अफ़वाहों पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। संजू बाबा ने खुलासा किया था कि जब उनके अफ़ेयर की खबरें मीडिया में पहली बार आई थीं, तब माधुरी केन्या में अपनी फ़िल्म 'खेल' की शूटिंग कर रही थीं।
 
संजय ने बताया था, जब मीडिया में ये खबरें आईं तो मुझे बुरा लगा। इसलिए जब माधुरी 'साजन' के अगले शूटिंग शेड्यूल के लिए वापस आईं, तो मैं खुद उनके पास गया और उनसे इस पूरे विवाद के लिए माफ़ी मांगी।
 
सालों बाद 'कलंक' में फिर दिखे एक साथ
समय का पहिया घूमा और दशकों पुरानी अफ़वाहों को पीछे छोड़ते हुए संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन शेयर की। साल 2019 में आई करण जौहर की भव्य फ़िल्म 'कलंक' में दोनों सितारे सालों बाद एक साथ नज़र आए। 90 के दशक की इस मशहूर जोड़ी को दोबारा एक ही फ़्रेम में देखना फैंस के लिए किसी नॉस्टैल्जिया से कम नहीं था।
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