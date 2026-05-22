शुक्रवार, 22 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sanjay dutt daughter trishala dutt real life struggles bullying mother death
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शुक्रवार, 22 मई 2026 (12:24 IST)

काश कोई होता सुनने वाला, संजय दत्त की बेटी त्रिशाला ने खोले बचपन के दर्दनाक राज

Trishala Dutt story
अक्सर 'स्टार किड' शब्द सुनते ही दिमाग में विशेषाधिकार, चकाचौंध और एक बेहद आसान व आलीशान जिंदगी की तस्वीर उभरती है। लेकिन बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की सबसे बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त की कहानी इस धारणा के बिल्कुल उलट है। हाल ही में पॉडकास्ट शो इनसाइड थॉट्स आउट लाउड में शामिल हुईं त्रिशाला ने अपनी जिंदगी के उन पलों से पर्दा उठाया, जिससे दुनिया अब तक अनजान थी।
 
त्रिशाला दत्त का जन्म 1988 में संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा के घर हुआ था। मां के निधन के बाद उनका पालन-पोषण अमेरिका में उनके नाना-नानी ने किया। पॉडकास्ट में त्रिशाला ने खुलासा किया कि जब वह महज 5 या 6 साल की थीं, तभी से उन्हें अमेरिका में बुलिंग का सामना करना पड़ा। इस भेदभाव की मुख्य वजह उनकी भारतीय पहचान थी।
त्रिशाला ने बताया कि हाई स्कूल में पहुंचते ही स्थिति और ज्यादा विस्फोटक हो गई, क्योंकि तब तक लोगों को पता चल चुका था कि वह मशहूर फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं। त्रिशाला ने बेहद भावुक होते हुए कहा, उस कठिन दौर में मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं या जिसका सहारा ले सकूं। काश बचपन में मेरे पास बात करने के लिए कोई होता।
 
महज 8 साल की उम्र में मां को खोने का सदमा
त्रिशाला की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1996 में आया, जब उनकी मां ऋचा शर्मा का ब्रेन ट्यूमर के कारण निधन हो गया। उस समय त्रिशाला केवल 8 वर्ष की थीं। अपनी मां की बीमारी को याद करते हुए उन्होंने बताया कि 1989 में जब मां के ट्यूमर का पता चला, तब वह चौथी स्टेज पर था, जो कि इंसानी शरीर में होने वाले सबसे आक्रामक और घातक कैंसर में से एक है।
 
इस दौरान संजय दत्त के अमेरिका में न रुकने की वजहों को साफ करते हुए त्रिशाला ने कहा, पापा भारत और अमेरिका के बीच लगातार चक्कर काट रहे थे। वह दोनों देशों में अपना समय बांट रहे थे क्योंकि भारत में उनका एक्टिंग करियर था और काम के साथ-साथ मां के इलाज के लिए पूरे समय अमेरिका में रुकना उनके लिए व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन था।
 
संजय दत्त की बेटी दिखने का दबाव
मां की गंभीर बीमारी के सदमे और तनाव के बीच त्रिशाला ने सुकून की तलाश भोजन में शुरू कर दी। इमोशनल ईटिंग की इस आदत की वजह से उन्हें वजन बढ़ने की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। त्रिशाला ने समाज के दोहरे मानदंडों पर बात करते हुए कहा, लोग सोचते हैं कि अगर आप किसी सेलिब्रिटी की बेटी हैं, तो आपको एक खास तरीके से ही दिखना चाहिए। लेकिन मैं उस वक्त 'संजय दत्त की बेटी' के तयशुदा सांचे में फिट नहीं बैठती थी। 
 
जब त्रिशाला से उनकी जिंदगी को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्या मेरा जन्म चांदी का चम्मच लेकर हुआ था? हां भी और ना भी। लोगों को लगता है कि मुझे सब कुछ थाली में सजाकर मिला है, पर ऐसा नहीं है। मुझे आज जहां हूं, वहां पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। बाकी लोगों की तरह मेरे भी अपने संघर्ष रहे हैं।
 
त्रिशाला ने एक स्टार किड होने की चकाचौंध से खुद को पूरी तरह दूर रखा और बॉलीवुड की गलियों को छोड़कर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र को चुना। हाल ही में उन्होंने न्यूयॉर्क में एक 'लाइसेंस प्राप्त मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट (LMFT) और साइकोथेरेपिस्ट' के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
चांद मेरा दिल रिव्यू: प्यार की मिठास से ज्यादा रिश्तों की कड़वी सच्चाई

रोनित रॉय के नाम पर महिलाओं संग साइबर फ्रॉड, एक्टर ने फैंस को‍ किया अलर्ट

रोनित रॉय के नाम पर महिलाओं संग साइबर फ्रॉड, एक्टर ने फैंस को‍ किया अलर्टबॉलीवुड एक्टर रोनित रॉय ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने अपने फैंस, विशेष रूप से महिलाओं और युवा लड़कियों को एक बड़े साइबर फ्रॉड के प्रति आगाह किया है। दरअसल, कुछ अज्ञात जालसाज रोनित रॉय की फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं।

काश कोई होता सुनने वाला, संजय दत्त की बेटी त्रिशाला ने खोले बचपन के दर्दनाक राज

काश कोई होता सुनने वाला, संजय दत्त की बेटी त्रिशाला ने खोले बचपन के दर्दनाक राजअक्सर 'स्टार किड' शब्द सुनते ही दिमाग में विशेषाधिकार, चकाचौंध और एक बेहद आसान व आलीशान जिंदगी की तस्वीर उभरती है। लेकिन बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की सबसे बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त की कहानी इस धारणा के बिल्कुल उलट है। हाल ही में पॉडकास्ट शो इनसाइड थॉट्स आउट लाउड में शामिल हुईं त्रिशाला ने अपनी जिंदगी के उन पलों से पर्दा उठाया, जिससे दुनिया अब तक अनजान थी।

ऐश्वर्या राय बच्चन ने भरी Cannes 2026 के लिए उड़ान, बेटी आराध्या संग एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट

ऐश्वर्या राय बच्चन ने भरी Cannes 2026 के लिए उड़ान, बेटी आराध्या संग एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉटदुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक 'कान फिल्म फेस्टिवल 2026' का रोमांच इस समय अपने चरम पर है। इंटरनेट पर लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इस बार भी ऐश्वर्या कान के रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरेंगी या नहीं? ऐश्वर्या राय बच्चन को शुक्रवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से उन्होंने सीधे फ्रेंच रिवेरा के लिए उड़ान भरी।

क्या कंगना रनौट ने रचाई गुपचुप शादी? एक्ट्रेस के गले में मंगलसूत्र और हाथों में हरी चूड़ियां देख फैंस हुए शॉक्ड

क्या कंगना रनौट ने रचाई गुपचुप शादी? एक्ट्रेस के गले में मंगलसूत्र और हाथों में हरी चूड़ियां देख फैंस हुए शॉक्डबॉलीवुड की 'क्वीन' यानी कंगना रनौट एक बार फिर इंटरनेट पर टॉक ऑफ द टाउन बन गई हैं। फिल्मों से लेकर राजनीति के गलियारों तक अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली कंगना का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। इस वीडियो में कंगना के बदले हुए हुलिए ने हर किसी को हैरान कर दिया है।

रिश्तों की गर्माहट और बदलते दौर की कहानी लेकर आ रही है फिल्म 'बैलेंस', दिखेगा रोहिताश्व गौड़ का नया अवतार

रिश्तों की गर्माहट और बदलते दौर की कहानी लेकर आ रही है फिल्म 'बैलेंस', दिखेगा रोहिताश्व गौड़ का नया अवतारआज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में इंसान लगातार सफलता, करियर और बेहतर जीवनशैली की दौड़ में शामिल है। इस भागदौड़ में रिश्तों की गर्माहट, परिवार का साथ और अपनों के लिए समय कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा है। ऐसे दौर में दर्शक उन कहानियों से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, जिनमें उन्हें अपनी ही जिंदगी की झलक दिखाई देती है।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com