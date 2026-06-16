सुशांत सिंह राजपूत जैसा दबाव? टीवी अभिनेत्री संचिता उगले की मौत पर भाई के सनसनीखेज आरोप, इंडस्ट्री पर उठे सवाल

टीवी इंडस्ट्री की उभरती अभिनेत्री संचिता उगले की मौत ने एक बार फिर मनोरंजन जगत के उस अंधेरे पक्ष को चर्चा में ला दिया है, जिसके बारे में अक्सर फुसफुसाहट तो होती है, लेकिन खुलकर बात कम होती है। 26 वर्षीय अभिनेत्री के निधन के बाद उनके भाई आकाश सतीश उगले ने ऐसे आरोप लगाए हैं, जिन्होंने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। उनका दावा है कि संचिता लंबे समय से कास्टिंग सर्किट से जुड़े कुछ लोगों के मानसिक दबाव और उत्पीड़न का सामना कर रही थीं। यही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो देखने की बात कही, जिसने उन्हें अंदर तक डरा दिया।

सोशल मीडिया पोस्ट ने बढ़ाई चिंता

मीडिया से बातचीत में आकाश उगले ने बताया कि उन्हें एक इंस्टाग्राम रील मिली, जिसमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का वीडियो इस्तेमाल किया गया था और उसके साथ उनकी बहन की प्रोफाइल तस्वीर लगाई गई थी। आकाश के मुताबिक, जब उन्होंने संचिता के दोस्तों से बात की तो उन्हें पता चला कि कुछ कास्टिंग से जुड़े लोग अभिनेत्री को परेशान कर रहे थे।

उनका कहना है कि संचिता मानसिक रूप से बेहद परेशान थीं और लगातार तनाव में रह रही थीं। आकाश ने दावा किया कि उनकी बहन इस दबाव से दुखी थीं और कई बार उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर भी की थी।

सुशांत सिंह राजपूत का भी किया जिक्र

संचिता के भाई ने अपनी बात रखते हुए सुशांत सिंह राजपूत के मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सुशांत पर भी इंडस्ट्री का भारी दबाव था और उसी तरह की परिस्थितियों ने उनकी बहन को भी प्रभावित किया। आकाश का आरोप है कि मनोरंजन उद्योग में कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, जहां नए कलाकार खुद को बेहद असहाय महसूस करने लगते हैं।

उन्होंने कहा कि यह इंडस्ट्री कई लोगों के लिए डर पैदा करने वाली साबित हो सकती है और यहां शक्ति तथा प्रभाव का खेल भी देखने को मिलता है। हालांकि यह उनके व्यक्तिगत आरोप और राय हैं, जिनकी स्वतंत्र जांच होना अभी बाकी है।

परिवार ने मांगी निष्पक्ष जांच

आकाश उगले ने पूरे मामले की गहराई से जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर अभिनेत्री किन परिस्थितियों से गुजर रही थीं और उनके ऊपर किस तरह का दबाव था।

दूसरी ओर, पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा।

14 जून को घर में मिली थीं मृत

संचिता उगले 14 जून को नालासोपारा ईस्ट स्थित अपने घर में मृत पाई गई थीं। परिवार के लोग उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पिता मच्छिंद्र उगले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की है। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू को गंभीरता से देखा जा रहा है।

टीवी से फिल्मों तक बना चुकी थीं पहचान

संचिता उगले टीवी दर्शकों के बीच खासतौर पर लोकप्रिय धारावाहिक ‘कुमकुम भाग्य’ में दीया टंडन के किरदार के लिए जानी जाती थीं। इसके अलावा उन्होंने ‘वागले की दुनिया’ में रुचिता जेटली का किरदार निभाया था। बाद में वह दंगल टीवी के शो ‘दिलवाली दुल्हा ले जाएगी’ में अभिनेता सोराब बेदी के साथ भी नजर आईं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अभिनेता विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ में भी ताराबाई की भूमिका निभाई थी। कम उम्र में अभिनय की दुनिया में पहचान बनाने वाली संचिता का अचानक इस तरह दुनिया छोड़ जाना उनके प्रशंसकों और इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।