समय रैना ने रचा इतिहास, YouTube पर 10 लाख पेड मेंबर्स बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिएटर बने

कुछ साल पहले तक देर रात चलने वाली शतरंज की लाइवस्ट्रीम, सेलिब्रिटी मुकाबलों और उलटे-सीधे अंदाज वाले टैलेंट शो का विचार किसी पारंपरिक टीवी चैनल के अधिकारी के सामने रखा जाता, तो शायद बात आगे भी नहीं बढ़ती। लेकिन स्टैंड-अप कॉमेडियन और डिजिटल शो-रनर समय रैना ने यही प्रयोग सीधे इंटरनेट पर किया और दर्शकों ने न सिर्फ इसे देखा, बल्कि उसके लिए पैसे खर्च करके चैनल की सदस्यता भी ली।

इसी भरोसे और जुड़ाव के दम पर समय रैना यूट्यूब चैनल मेंबरशिप के इतिहास में 10 लाख (1 मिलियन) पेड मेंबर्स का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले क्रिएटर बन गए हैं।

समय रैना के इस सफर की राह कभी भी तयशुदा फॉर्मूलों पर नहीं चली। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को करोड़ों लोगों के लिए एक ऐसे वर्चुअल अड्डे में बदल दिया, जहां शतरंज के ग्रैंडमास्टर्स के साथ हल्की-फुल्की और बेबाक बातचीत से लेकर ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ जैसे चर्चित शो तक, हर नए आइडिया ने सोशल मीडिया पर अलग हलचल मचाई। हर नए प्रयोग ने दर्शकों को चैनल से बांधे रखा और उन्हें एक दर्शक से आगे बढ़कर इस रचनात्मक यात्रा का हिस्सा बनने की वजह दी।

इस कामयाबी के पीछे एक बड़ा संदेश छिपा है। समय रैना ने केवल दर्शक संख्या जुटाने के बजाय अपने दर्शकों के साथ मिलकर एक पूरी दुनिया खड़ी की। चैनल मेंबरशिप के जरिए फैंस को खास कंटेंट और करीबी जुड़ाव मिला, जबकि क्रिएटर को नए और जोखिम भरे प्रयोग करने की आजादी मिली। जब दर्शक खुद किसी शो या आइडिया को आर्थिक रूप से सहारा देते हैं, तो जोखिम भी साझा होता है और रचनात्मकता को नई उड़ान मिलती है। पारंपरिक प्रसारण माध्यमों में जहां टीआरपी और तय ढांचे का दबाव रहता है, वहीं यह मॉडल सीधे समुदाय के भरोसे पर चलता है।

यह उपलब्धि समय रैना की निजी सफलता के साथ-साथ भारत के डिजिटल और क्रिएटर जगत में आ रहे एक बड़े बदलाव को भी दर्शाती है। भारतीय दर्शक अब दूर बैठकर सिर्फ कंटेंट देखने तक सीमित नहीं हैं। वे अपने पसंदीदा क्रिएटर्स के काम को आगे बढ़ाने के लिए सीधे भुगतान करने और उनका साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं।

यूट्यूब के आंकड़ों के मुताबिक, जून 2026 में ही भारत में 12 लाख से अधिक दर्शकों ने कम से कम एक यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ली। इसी रुझान के चलते भारतीय क्रिएटर्स की मेंबरशिप से होने वाली कमाई में सालाना आधार पर 25 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

चैनल मेंबरशिप से मिलने वाली यह रकम अब नए प्रयोगों और बड़े प्रोडक्शन में लगाई जा रही है। मजबूत समुदाय के समर्थन से क्रिएटर्स अपनी टीम का विस्तार कर पा रहे हैं और ज्यादा महत्वाकांक्षी शो तैयार कर रहे हैं। इससे एक ऐसा सकारात्मक चक्र बनता है, जिसमें बेहतर कंटेंट ज्यादा मेंबर्स को जोड़ता है और बढ़ती सदस्यता से और बेहतर शो बनाने की ताकत मिलती है।

विवादों और उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरने के बाद नए शो और प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़े समय रैना का यह मुकाम भारतीय क्रिएटर इकॉनमी के लिए एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने दिखाया है कि अगर कंटेंट में ताजगी हो और दर्शक खुद को उससे जुड़ा महसूस करें, तो डिजिटल मंच पर नए कीर्तिमान गढ़े जा सकते हैं। 10 लाख चैनल मेंबर्स के साथ समय रैना ने एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है, और अब सबकी नजर इस बात पर है कि वे आगे कौन-सा नया और दिलचस्प आइडिया लेकर आते हैं।