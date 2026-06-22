सोमवार, 22 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. samantha ruth prabhu pregnant after marriage with raj nidimoru
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 22 जून 2026 (16:25 IST)

दूसरी शादी के बाद मां बनने वाली हैं सामंथा रुथ प्रभु, फिल्म डायरेक्टर ने कंफर्म की एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी

Samantha Ruth Prabhu pregnancy
साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। सामंथा ने बीते साल दिसंबर में फिल्म डायरेक्टर राज निदिमोरु संग दूसरी शादी रचाई हैं। 
 
अब खबर आ रही है कि सामंथा जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने को तैयार है। हाल ही में एक इवेंट में सामंथा के बदले हुए लुक को देखकर फैंस ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया था कि वे प्रेग्नेंट हैं। यह कयासबाजी उस समय और ज्यादा बढ़ गई जब सामंथा की हालिया रिलीज फिल्म 'मां इंटी बंगारम' की सक्सेस पार्टी के वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुईं। 
 
इस जश्न में सामंथा अपने पति और मशहूर निर्देशक राज निदिमोरु के साथ बेहद खुश नजर आ रही थीं। वीडियो क्लिप्स को करीब से देखने वाले प्रशंसकों का दावा है कि उन्होंने अभिनेत्री का 'बेबी बंप' नोटिस किया है। तब से ही सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।

 
निर्देशक नंदिनी रेड्डी का बड़ा इशारा
हालांकि सामंथा या राज की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन फिल्म 'मां इंटी बंगारम' की डायरेक्टर बी.वी. नंदिनी रेड्डी ने एक प्रेस मीट के दौरान इस पर बात करके फैंस के उत्साह को दोगुना कर दिया है। उन्होंने इसे सामंथा के जीवन का एक 'बेहद खूबसूरत पल' बताया और कहा कि जिस समय फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है, उसी समय जीवन में इस नई खुशी का आना बेहद खास है। फैंस इसे इस बात का ठोस संकेत मान रहे हैं कि अफवाहें पूरी तरह सच हैं।
 
बीवी नंदिनी रेड्डी ने सिनेमा एक्सप्रेस संग बात करते हुए अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, सामंथा की प्रेग्नेंसी बिल्कुल सही समय पर सामने आई है, क्योंकि हमारी फिल्म 'मा इंटी बंगारम' बॉक्स ऑफिस पर बह़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है। 

 
सामंथा और राज निदिमोरु की लव स्टोरी 
सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों का रिश्ता पेशेवर दुनिया से शुरू हुआ था। राज निदिमोरु (राज एंड डीके फेम के मशहूर डायरेक्टर) और सामंथा ने पहली बार सुपरहिट वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 2' में साथ काम किया था। इस सीरीज में सामंथा द्वारा निभाया गया 'राजी' का किरदार उनके करियर के सबसे यादगार और दमदार किरदारों में से एक माना जाता है। सेट पर शुरू हुई यह जान-पहचान पहले गहरी दोस्ती और फिर धीरे-धीरे प्यार में बदल गई।
 
इसके बाद, पिछले साल दिसंबर में दोनों ने बेहद निजी तरीके से शादी रचा ली। कोयंबटूर स्थित ईशा योग केंद्र के लिंग भैरवी मंदिर में आयोजित इस विवाह समारोह में केवल उनके परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। शादी के बाद सामंथा ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ बेहद भावुक और खूबसूरत तस्वीरें साझा कर अपने फैंस को यह खुशखबरी दी थी। 
 
आपको बता दें कि यह दोनों की ही दूसरी शादी है,  इससे पहले सामंथा की शादी अभिनेता नागा चैतन्य से और राज की शादी श्यामाली डे से हुई थी।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
मल्टीकलर को-ऑर्ड सेट में पलक तिवारी ने गिराई हुस्न की बिजलियां, बोल्ड तस्वीरों से मचाया तहलका

मल्टीकलर को-ऑर्ड सेट में पलक तिवारी ने गिराई हुस्न की बिजलियां, बोल्ड तस्वीरों से मचाया तहलका

मल्टीकलर को-ऑर्ड सेट में पलक तिवारी ने गिराई हुस्न की बिजलियां, बोल्ड तस्वीरों से मचाया तहलकाबॉलीवुड एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन पलक तिवारी अक्सर अपने स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है।

दूसरी शादी के बाद मां बनने वाली हैं सामंथा रुथ प्रभु, फिल्म डायरेक्टर ने कंफर्म की एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी

दूसरी शादी के बाद मां बनने वाली हैं सामंथा रुथ प्रभु, फिल्म डायरेक्टर ने कंफर्म की एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसीसाउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। सामंथा ने बीते साल दिसंबर में फिल्म डायरेक्टर राज निदिमोरु संग दूसरी शादी रचाई हैं।

प्राइम डे 2026 का काउंटडाउन शुरू: 6 भाषाओं में रिलीज होने वाली हैं 15 से ज्यादा फिल्में और शोज, देखिए लिस्ट

प्राइम डे 2026 का काउंटडाउन शुरू: 6 भाषाओं में रिलीज होने वाली हैं 15 से ज्यादा फिल्में और शोज, देखिए लिस्टभारत में प्राइम के 10वें साल में एंट्री करने के साथ ही, देश का सबसे पसंदीदा एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन 'प्राइम वीडियो', प्राइम डे 2026 (4 जुलाई से 6 जुलाई) से पहले ही अपने मेंबर्स को जश्न मनाने का एक बड़ा मौका दे रहा है। थ्रिलर, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और रोमांस से सजे 15 से ज्यादा टाइटल्स के इस लाइन-अप में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश और कोरियन भाषाएं शामिल हैं।

61 साल की उम्र में आमिर खान रचायेंगे तीसरी शादी, गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट करेंगे रजिस्टर्ड मैरिज, जानें पूरी डिटेल्स

61 साल की उम्र में आमिर खान रचायेंगे तीसरी शादी, गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट करेंगे रजिस्टर्ड मैरिज, जानें पूरी डिटेल्सबॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान एक बार फिर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आमिर खान 61 साल की उम्र में 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी करने जा रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

'लव एंड वॉर' के सेट पर दर्दनाक हादसा, करंट लगने से तकनीशियन की मौत, FWICE ने 50 लाख मुआवजे की उठाई मांग

'लव एंड वॉर' के सेट पर दर्दनाक हादसा, करंट लगने से तकनीशियन की मौत, FWICE ने 50 लाख मुआवजे की उठाई मांगबॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक संजय लीला भंसाली इन दिनों अपनी फिल्म 'लव एंड वॉर' की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल जैसे बड़े सितारों से सजी इस फिल्म को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह है। लेकिन इसी बीच फिल्म के शूटिंग सेट पर एक दुखद हादसा हो गया है।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com