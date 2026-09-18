सलमान खान की 'वांटेड' ने पूरे किए 17 साल, आज भी फैंस के फेवरेट हैं राधे

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सुपरहिट फिल्म 'वांटेड' की रिलीज को 17 साल पूरे हो गए हैं। इस फिल्म में सलमान खान के किरदार राधे को काफी पसंद किया गया था।

साल 2009 में रिलीज हुई 'वांटेड' के बाद सलमान खान आखिरी बार 'सिकंदर' में नजर आए, जहां सुपरस्टार ने अपने अनोखे स्वैग, स्टाइल और डायलॉग से कहर बरपाया है।

सलमान खान की 'वांटेड' एक अनोखे मनोरंजन के साथ आई थी और आज फिल्म अपनी रिलीज के 17 साल पूरे कर रही है। फिल्म ने हमारे जहन में जो जादू पैदा किया था, उससे उबर पाना हमारे लिए वाकई मुश्किल है। खैर, यह सलमान खान का अंदाज है जो एक मिनट में अपने स्वैग से आपके दिलों पर राज कर सकते हैं।

इस क्रम को जारी रखते हुए, सुपरस्टार टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त, 'टाइगर 4' के साथ नजर आए। यह वास्तव में फेमस डाइलॉग, 'एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी... उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता' के साथ बिल्कुल मेल खाता है क्योंकि 'एक बार जो सलमान खान ने एंटरटेनमेंट की कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो वो खुद की भी नही सुनते हैं। इस क्रम को जारी रखते हुए, सुपरस्टार टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त, 'टाइगर 4' के साथ नजर आए। यह वास्तव में फेमस डाइलॉग, 'एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी... उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता' के साथ बिल्कुल मेल खाता है क्योंकि 'एक बार जो सलमान खान ने एंटरटेनमेंट की कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो वो खुद की भी नही सुनते हैं।

बता दें कि फिल्म 'वांटेड' का निर्देशन प्रभु देवा ने किया था। फिल्म से उन्होंने बतौर निर्देशक बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में सलमान के साथ आयशा टाकिया नजर आई थीं। 'वांटेड' में प्रकाश राज, महेश मांजरेकर और विनोद खन्ना भी अहम किरदार में थे।